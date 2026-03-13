Werbung

Das Ruhrgebiet entdecken: Diese Highlights muss man gesehen haben

Ehemalige Zechen werden zu Museen, Industriehallen zu Kulturorten und Parks entstehen dort, wo früher Hochöfen standen.
Jana Gambusz
13.03.2026, 14:01

zwei Personen fahren mit dem Fahrrad neben einer Wand, die mit Graffiti bemalt ist

Zusammenfassung

  • Das Ruhrgebiet vereint Industriekultur, Kunst, Kreativszene und überraschend viel Natur.
  • Ehemalige Industrieanlagen wurden zu Museen, Parks und Kulturorten umgestaltet, was den Strukturwandel der Region sichtbar macht.
  • Typisch sind polyzentrische Städte, vielfältige Freizeitmöglichkeiten und die Trinkhallen als regionale Treffpunkte.

Ehemalige Zechen werden zu Kulturorten, alte Industriehallen zu Museen und zwischen urbanen Zentren tauchen plötzlich grüne Landschaften auf. Das Ruhrgebiet zeigt, wie sich eine Region neu erfinden kann – und überrascht Besucherinnen und Besucher mit einer Mischung aus Industriekultur, Kunst, Natur und Alltagsleben.

Mit 53 Städten gehört das Ruhrgebiet zu den größten urbanen Regionen Europas. Anders als klassische Metropolen ist die Region polyzentrisch aufgebaut: Mehrere Städte bilden gemeinsam das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum. Während im inneren Ruhrgebiet urbane Zentren wie Essen, Bochum oder Dortmund liegen, bietet das äußere Ruhrgebiet mit Orten wie Hagen oder Hamm viel Natur und Erholungsräume. 

Gerade dieser Wechsel zwischen Großstadt, Industriekultur und grünen Landschaften macht einen Städtetrip ins Ruhrgebiet besonders abwechslungsreich.

Frau macht Kussmund vor Wandmalerei, wirkt, als würde sie dem gemalten Vogel ein Küsschen geben

Im Ruhrgebiet vermischen sich Natur und urbaner Flair zu einem einzigartigen Reiseziel.

Essen: Industriekultur und Kunst

Essen zählt zu den grünsten Großstädten Deutschlands und wurde von Booking.com sogar zum Reiseziel 2025 gekürt. Zwischen ehemaligen Zechen, Museen und Parks zeigt sich eine vielseitige Kulturstadt.

Ein besonderes Highlight ist die Zeche Zollverein, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk und heute UNESCO-Welterbe. Das Industriedenkmal gilt als eines der bekanntesten seiner Art weltweit und steht symbolisch für den Strukturwandel des Ruhrgebiets.

Heute beherbergt das Gelände das Ruhr Museum, das Red Dot Design Museum und ist ein Ort für Konzerte, Ausstellungen, Lichtinstallationen und geführte Touren.

Zeche Zollverein im Ruhrgebiet aus der Vogelperspektive

UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein: Das stillgelegte Steinkohlebergwerk zählt zu den bedeutendsten Industriedenkmälern der Welt.

Auch das Museum Folkwang gehört zu den bedeutenden Kunstmuseen Deutschlands. Werke von Monet, Van Gogh oder Picasso zeigen die Entwicklung moderner und zeitgenössischer Kunst.

Ein ruhiger Kontrast zur urbanen Atmosphäre ist die Gartenstadt Margarethenhöhe, eine historische Arbeitersiedlung mit kleinen Gassen und viel Grün.

Nicht weit entfernt liegt die Villa Hügel, ehemaliger Wohnsitz der Industriellenfamilie Krupp. Das beeindruckende Anwesen verfügt über 269 Zimmer und liegt in einem 28 Hektar großen Park. In unmittelbarer Nähe lädt der Baldeneysee zu Spaziergängen, Radtouren oder einer Umrundung auf dem 27 Kilometer langen Baldeneysteig ein. 

Kurz zusammengefasst:
Essen verbindet Industriekultur, Kunst und Natur – von der Zeche Zollverein über das Museum Folkwang bis zum Baldeneysee.

zwei Personen liegen sich auf einer Prkbank im Arm und schauen aufs Wasser

Zwischen Flüssen, Seen und ehemaligen Bahntrassen lässt sich das Ruhrgebiet auch hervorragend mit dem Fahrrad erkunden.

Duisburg: Stahlindustrie trifft Natur

Duisburg liegt am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr und ist stark von Hafen- und Industriekultur geprägt.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für den Wandel der Region ist der Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ehemalige Hüttenwerk ist heute ein frei zugänglicher Park, in dem Hochöfen, Bunker und Industriehallen erhalten geblieben sind.

Nachts sorgen spektakuläre Lichtinstallationen für eine besondere Atmosphäre. Der Park ist beliebt für Spaziergänge, Fotografie, Klettertouren oder Veranstaltungen wie die ExtraSchicht oder das Traumzeit-Festival.

Auch der Innenhafen Duisburg zeigt, wie sich Industrieareale neu entwickeln können. Der ehemalige Handelshafen wurde zu einem modernen Viertel mit Museen, Cafés und Restaurants wie der Küppersmühle umgebaut.

Ein besonders beliebter Fotospot ist außerdem Tiger & Turtle – Magic Mountain: eine begehbare Achterbahn-Skulptur, die in 85 Metern Höhe einen weiten Blick über den Rhein eröffnet. 

Landschaftspark Duisburg-Nord

Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist eines der bekanntesten Beispiele für Industrienatur im Ruhrgebiet und ein beliebter Spot für Spaziergänge, Fotografie, Klettern oder Events.

Kurz zusammengefasst:
In Duisburg treffen Industriekultur, moderne Architektur und spektakuläre Aussichtspunkte aufeinander.

Oberhausen: Kultur und Architektur

Auch Oberhausen steht exemplarisch für den Wandel der Region – von Schwerindustrie zu Kultur- und Freizeitstandort.

Das bekannteste Wahrzeichen ist der Gasometer Oberhausen, ein ehemaliger Gasbehälter und heute eine der höchsten Ausstellungshallen Europas. Internationale Großausstellungen zu Natur, Kunst oder Wissenschaft ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Der Gasometer Oberhausen bei Nacht, beleuchtet und von Bäumen umgeben.

Der Gasometer Oberhausen zählt zu den größten Industriedenkmälern Europas und dient heute als spektakulärer Ausstellungsraum für Kunst- und Naturinstallationen.

Ein architektonisches Highlight ist die Fußgängerbrücke Slinky Springs to Fame, die mit ihrer spiralförmigen Konstruktion über den Rhein-Herne-Kanal führt. Gemeinsam mit der Skulptur Zauberlehrling gehört sie zu den beliebtesten Fotospots der Stadt.

Graffiti-Wand im Ruhrgebiet

Auch die Kreativszene kommt im Ruhrgebiet nicht zu kurz.

Mülheim an der Ruhr: Kreativszene und Natur

Die Stadt Mülheim an der Ruhr zeigt eine ruhigere, naturnahe Seite der Region.

Im Wallviertel haben sich Concept Stores, Cafés und kleine Boutiquen angesiedelt. Besonders beliebt ist das Straßenfest Schön hier, das jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet und das Viertel regelmäßig in eine lebendige Flaniermeile verwandelt.

Die Ruhrpromenade bildet eine zentrale Flaniermeile am Wasser. Hier wird spaziert, Rad gefahren oder Stand-up-Paddling ausprobiert.

Auch kulturell ist Mülheim aktiv: Open-Air-Konzerte in der Freilichtbühne sowie das Wein-Doch-Festival, das jeden vierten Donnerstag im Monat stattfindet, sorgen regelmäßig für musikalische und kulinarische Abende.

Werksschwimmbad der Zeche Zollverein aus der Vogelperspektive

Das Werksschwimmbad auf dem Gelände der Zeche Zollverein gehört zu den ungewöhnlichen Freizeitorten im Ruhrgebiet.

Bochum: Herz des Reviers

Bochum gilt als kulturelles Zentrum des Ruhrgebiets und ist eng mit der Bergbaugeschichte verbunden.

Das Deutsche Bergbau-Museum ist das größte Bergbaumuseum der Welt. Mit über 3.000 Exponaten, interaktiven Stationen und multimedialen Ausstellungen vermittelt es Einblicke in die globale Geschichte des Bergbaus.

Ebenfalls bekannt ist das Musical Starlight Express, das seit Jahrzehnten erfolgreich in Bochum läuft und als erfolgreichstes Musical der Welt an einem Standort gilt.

Die Jahrhunderthalle Bochum, eine ehemalige Industriehalle, dient heute als beeindruckender Veranstaltungsort für Kultur- und Musikveranstaltungen.

Ein ruhiger Kontrast zur urbanen Umgebung ist der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum mit verschiedenen Themengärten und Gewächshäusern. 

Deutsches Bergbaumuseum in der Dämmerung

Das Deutsche Bergbaumuseum ist weltweit das größte seiner Art und gibt Einblick in die globale Berbaugeschichte. 

Dortmund: Fußball, Kunst und Bierkultur

Dortmund verbindet Industriekultur mit Kreativszene und Biertradition.

Das Dortmunder U, früher ein Brauereigebäude, ist heute ein Zentrum für Kunst, Kultur und digitale Kreativität. Auf der Dachterrasse eröffnet sich ein weiter Blick über die Stadt.

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel historischer Industriearchitektur ist die Zeche Zollern, auch „Schloss der Arbeit“ genannt. Heute macht das Industriemuseum hier die Lebenswelt der Bergleute erlebbar.

Die Kokerei Hansa, eine eindrucksvolle Industrieruine mit Lost-Place-Atmosphäre, dient heute als Veranstaltungsort und gilt als beliebter Fotospot.

Und wer echtes Ruhrpott-Feeling erleben möchte, besucht die Stehbierhalle der Bergmann Brauerei, eine ehemalige Industriehalle, in der Bier direkt vom Fass ausgeschenkt wird.

Zeche Zollern (Ruhrgebiet) von oben

Als LWL-Industriemuseum macht die Zeche Zollern die Lebenswelt der Bergleute und ihrer Familien lebendig.

Typisch Ruhrgebiet: Trinkhallen

Ein Besuch im Ruhrgebiet ist kaum komplett ohne einen Stopp an einer Trinkhalle. Im Ruhrpott trifft man sich dafür gerne „anne Bude“ – also an der Trinkhalle. Die sogenannte Büdchen- oder Trinkhallenkultur gehört fest zum Alltag der Region.

Die kleinen Kioske sind weit mehr als Verkaufsstellen für kalte Getränke, Süßigkeiten oder eine schnelle Currywurst. Sie gelten als Treffpunkte im Viertel, als Ort für kurze Gespräche im Alltag und als wichtiger Teil der lokalen Nachbarschaftskultur – für viele Menschen ein echtes Stück Ruhrpott-Identität. Ein bekanntes Beispiel ist Oli’s Büdchen in Oberhausen, das längst Kultstatus erreicht hat – für viele Menschen ein echtes Stück Ruhrpott-Identität.

Diese besondere Alltagskultur wird auch gefeiert: Alle zwei Jahre findet im Ruhrgebiet der Tag der Trinkhallen statt, bei dem zahlreiche Buden zu kleinen Bühnen für Musik, Kultur und Begegnung werden. Die nächste Ausgabe ist für 29. August 2026 geplant.

Anreise mit Zug, Bus und Flug ins Ruhrgebiet

Das Ruhrgebiet liegt zentral in Europa und ist aus vielen Städten gut erreichbar – ob mit der Bahn, dem Auto, Fernbus oder Flugzeug. Dank der dichten Infrastruktur führen zahlreiche Verbindungen direkt in die Region.

Zug:
Mehrere Städte des Ruhrgebiets – darunter Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund – sind an das ICE-Netz angebunden.

  • Wien – Ruhrgebiet: etwa 9 Stunden mit dem ICE
  • Alternativ über Nacht mit dem Nightjet der ÖBB bis Hamm Hauptbahnhof
  • Innerhalb Deutschlands bestehen häufige Direktverbindungen aus Städten wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg.

Auto:
Ein dichtes Autobahnnetz mit Verbindungen wie A40, A42 oder A3 verbindet die Städte des Ruhrgebiets miteinander und mit den umliegenden Regionen.

  • Wien – Ruhrgebiet: etwa 9 bis 10 Stunden Fahrzeit
  • Frankfurt – Ruhrgebiet: rund 2 bis 3 Stunden

Flug:
Mehrere Flughäfen liegen direkt in oder nahe der Region, darunter Dortmund, Düsseldorf, Köln/Bonn und Weeze.

  • Wien – Düsseldorf oder Dortmund: etwa 1 Stunde 30 Minuten Flugzeit
  • Von dort erreicht man die Städte des Ruhrgebiets meist in 30 bis 60 Minuten mit Bahn oder Auto.

Fazit: Sechs Städte, sechs Facetten des Ruhrgebiets

Das Ruhrgebiet zeigt seine Vielfalt besonders gut in seinen Städten – jede mit eigenem Charakter und eigenen Highlights:

Gemeinsam zeigen diese Städte, wie vielfältig und überraschend das Ruhrgebiet heute ist.

| 