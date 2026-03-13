Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ehemalige Zechen werden zu Kulturorten, alte Industriehallen zu Museen und zwischen urbanen Zentren tauchen plötzlich grüne Landschaften auf. Das Ruhrgebiet zeigt, wie sich eine Region neu erfinden kann – und überrascht Besucherinnen und Besucher mit einer Mischung aus Industriekultur, Kunst, Natur und Alltagsleben. Mit 53 Städten gehört das Ruhrgebiet zu den größten urbanen Regionen Europas. Anders als klassische Metropolen ist die Region polyzentrisch aufgebaut: Mehrere Städte bilden gemeinsam das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum. Während im inneren Ruhrgebiet urbane Zentren wie Essen, Bochum oder Dortmund liegen, bietet das äußere Ruhrgebiet mit Orten wie Hagen oder Hamm viel Natur und Erholungsräume. Gerade dieser Wechsel zwischen Großstadt, Industriekultur und grünen Landschaften macht einen Städtetrip ins Ruhrgebiet besonders abwechslungsreich.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Per Appelgren Im Ruhrgebiet vermischen sich Natur und urbaner Flair zu einem einzigartigen Reiseziel.

Schon gewusst? Das Ruhrgebiet umfasst 53 Städte und gehört zu den größten Ballungsräumen Europas.



und gehört zu den größten Ballungsräumen Europas. Viele ehemalige Industrieanlagen wurden zu Museen, Kulturorten oder Parks umgestaltet.



umgestaltet. Typisch für die Region ist der Mix aus Urbanität, Natur, Kreativszene und Alltagskultur .



. Trinkhallen gelten als wichtige Treffpunkte im Alltag der Region.

Essen: Industriekultur und Kunst Essen zählt zu den grünsten Großstädten Deutschlands und wurde von Booking.com sogar zum Reiseziel 2025 gekürt. Zwischen ehemaligen Zechen, Museen und Parks zeigt sich eine vielseitige Kulturstadt. Ein besonderes Highlight ist die Zeche Zollverein, ein ehemaliges Steinkohlebergwerk und heute UNESCO-Welterbe. Das Industriedenkmal gilt als eines der bekanntesten seiner Art weltweit und steht symbolisch für den Strukturwandel des Ruhrgebiets. Heute beherbergt das Gelände das Ruhr Museum, das Red Dot Design Museum und ist ein Ort für Konzerte, Ausstellungen, Lichtinstallationen und geführte Touren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Lukas Wiegand UNESCO-Welterbe Zeche Zollverein: Das stillgelegte Steinkohlebergwerk zählt zu den bedeutendsten Industriedenkmälern der Welt.

Auch das Museum Folkwang gehört zu den bedeutenden Kunstmuseen Deutschlands. Werke von Monet, Van Gogh oder Picasso zeigen die Entwicklung moderner und zeitgenössischer Kunst. Ein ruhiger Kontrast zur urbanen Atmosphäre ist die Gartenstadt Margarethenhöhe, eine historische Arbeitersiedlung mit kleinen Gassen und viel Grün. Nicht weit entfernt liegt die Villa Hügel, ehemaliger Wohnsitz der Industriellenfamilie Krupp. Das beeindruckende Anwesen verfügt über 269 Zimmer und liegt in einem 28 Hektar großen Park. In unmittelbarer Nähe lädt der Baldeneysee zu Spaziergängen, Radtouren oder einer Umrundung auf dem 27 Kilometer langen Baldeneysteig ein.

Kurz zusammengefasst:

Essen verbindet Industriekultur, Kunst und Natur – von der Zeche Zollverein über das Museum Folkwang bis zum Baldeneysee.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Maximilian Semsch Zwischen Flüssen, Seen und ehemaligen Bahntrassen lässt sich das Ruhrgebiet auch hervorragend mit dem Fahrrad erkunden.

Mit dem Fahrrad unterwegs Wussten Sie, dass…



… es im Ruhrgebiet 1.500 km Radstrecken auf dem Knotenpunktnetz gibt?



…man mit dem Rad oft schneller unterwegs ist, als mit dem Pkw?



…man auf 17 RevierRouten zwischen 30 und 70km Länge das Ruhrgebiet vom Sattel aus entdecken kann?



…die Route der Industriekultur per Rad ein 300 km langer Rundkurs ist, der an den industriekulturellen Sehenswürdigkeiten des Ruhrgebiets vorbeiführt?



…das Ruhrgebiet die Region mit den meisten Radwegen auf ehemaligen Bahntrassen ist?

Duisburg: Stahlindustrie trifft Natur Duisburg liegt am Zusammenfluss von Rhein und Ruhr und ist stark von Hafen- und Industriekultur geprägt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel für den Wandel der Region ist der Landschaftspark Duisburg-Nord. Das ehemalige Hüttenwerk ist heute ein frei zugänglicher Park, in dem Hochöfen, Bunker und Industriehallen erhalten geblieben sind. Nachts sorgen spektakuläre Lichtinstallationen für eine besondere Atmosphäre. Der Park ist beliebt für Spaziergänge, Fotografie, Klettertouren oder Veranstaltungen wie die ExtraSchicht oder das Traumzeit-Festival. Auch der Innenhafen Duisburg zeigt, wie sich Industrieareale neu entwickeln können. Der ehemalige Handelshafen wurde zu einem modernen Viertel mit Museen, Cafés und Restaurants wie der Küppersmühle umgebaut. Ein besonders beliebter Fotospot ist außerdem Tiger & Turtle – Magic Mountain: eine begehbare Achterbahn-Skulptur, die in 85 Metern Höhe einen weiten Blick über den Rhein eröffnet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Per Appelgren Der Landschaftspark Duisburg-Nord ist eines der bekanntesten Beispiele für Industrienatur im Ruhrgebiet und ein beliebter Spot für Spaziergänge, Fotografie, Klettern oder Events.

Kurz zusammengefasst:

In Duisburg treffen Industriekultur, moderne Architektur und spektakuläre Aussichtspunkte aufeinander.

Oberhausen: Kultur und Architektur Auch Oberhausen steht exemplarisch für den Wandel der Region – von Schwerindustrie zu Kultur- und Freizeitstandort. Das bekannteste Wahrzeichen ist der Gasometer Oberhausen, ein ehemaliger Gasbehälter und heute eine der höchsten Ausstellungshallen Europas. Internationale Großausstellungen zu Natur, Kunst oder Wissenschaft ziehen jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Oberhausen Tourismus/ Carsten Walden Der Gasometer Oberhausen zählt zu den größten Industriedenkmälern Europas und dient heute als spektakulärer Ausstellungsraum für Kunst- und Naturinstallationen.

Ein architektonisches Highlight ist die Fußgängerbrücke Slinky Springs to Fame, die mit ihrer spiralförmigen Konstruktion über den Rhein-Herne-Kanal führt. Gemeinsam mit der Skulptur Zauberlehrling gehört sie zu den beliebtesten Fotospots der Stadt.

Ruhr.TOPCARD & RuhrKultur.Card Mit der RUHR.TOPCARD und der RuhrKultur.Card lassen sich zahlreiche Sehenswürdigkeiten der Region entdecken. Die Karten bieten freien Eintritt zu über 90 Museen, Freizeiteinrichtungen und Kulturorten – von Zoos über Thermen bis zu Theaterhäusern. Die Karten sind zwar ein ganzes Jahr lang gültig, lohnen sich aber auch für ein verlängertes Wochenende, denn Sie bieten neben freiem Eintritt auch Inspiration für die ganz individuelle Wochenend-Gestaltung im Ruhrgebiet. Die Karten gibt es auch digital, einfach informieren unter www.ruhrtopcard.de und www.ruhrkulturcard.de

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Per Appelgren Auch die Kreativszene kommt im Ruhrgebiet nicht zu kurz.

Mülheim an der Ruhr: Kreativszene und Natur Die Stadt Mülheim an der Ruhr zeigt eine ruhigere, naturnahe Seite der Region. Im Wallviertel haben sich Concept Stores, Cafés und kleine Boutiquen angesiedelt. Besonders beliebt ist das Straßenfest „Schön hier“, das jeden ersten Donnerstag im Monat stattfindet und das Viertel regelmäßig in eine lebendige Flaniermeile verwandelt. Die Ruhrpromenade bildet eine zentrale Flaniermeile am Wasser. Hier wird spaziert, Rad gefahren oder Stand-up-Paddling ausprobiert. Auch kulturell ist Mülheim aktiv: Open-Air-Konzerte in der Freilichtbühne sowie das Wein-Doch-Festival, das jeden vierten Donnerstag im Monat stattfindet, sorgen regelmäßig für musikalische und kulinarische Abende.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Lukas Wiegand Das Werksschwimmbad auf dem Gelände der Zeche Zollverein gehört zu den ungewöhnlichen Freizeitorten im Ruhrgebiet.

Bochum: Herz des Reviers Bochum gilt als kulturelles Zentrum des Ruhrgebiets und ist eng mit der Bergbaugeschichte verbunden. Das Deutsche Bergbau-Museum ist das größte Bergbaumuseum der Welt. Mit über 3.000 Exponaten, interaktiven Stationen und multimedialen Ausstellungen vermittelt es Einblicke in die globale Geschichte des Bergbaus. Ebenfalls bekannt ist das Musical Starlight Express, das seit Jahrzehnten erfolgreich in Bochum läuft und als erfolgreichstes Musical der Welt an einem Standort gilt. Die Jahrhunderthalle Bochum, eine ehemalige Industriehalle, dient heute als beeindruckender Veranstaltungsort für Kultur- und Musikveranstaltungen. Ein ruhiger Kontrast zur urbanen Umgebung ist der Botanische Garten der Ruhr-Universität Bochum mit verschiedenen Themengärten und Gewächshäusern.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/Lukas Wiegand Das Deutsche Bergbaumuseum ist weltweit das größte seiner Art und gibt Einblick in die globale Berbaugeschichte.

Dortmund: Fußball, Kunst und Bierkultur Dortmund verbindet Industriekultur mit Kreativszene und Biertradition. Das Dortmunder U, früher ein Brauereigebäude, ist heute ein Zentrum für Kunst, Kultur und digitale Kreativität. Auf der Dachterrasse eröffnet sich ein weiter Blick über die Stadt. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel historischer Industriearchitektur ist die Zeche Zollern, auch „Schloss der Arbeit“ genannt. Heute macht das Industriemuseum hier die Lebenswelt der Bergleute erlebbar. Die Kokerei Hansa, eine eindrucksvolle Industrieruine mit Lost-Place-Atmosphäre, dient heute als Veranstaltungsort und gilt als beliebter Fotospot. Und wer echtes Ruhrpott-Feeling erleben möchte, besucht die Stehbierhalle der Bergmann Brauerei, eine ehemalige Industriehalle, in der Bier direkt vom Fass ausgeschenkt wird.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Ruhrtourismus/per Appelgren Als LWL-Industriemuseum macht die Zeche Zollern die Lebenswelt der Bergleute und ihrer Familien lebendig.

Typisch Ruhrgebiet: Trinkhallen Ein Besuch im Ruhrgebiet ist kaum komplett ohne einen Stopp an einer Trinkhalle. Im Ruhrpott trifft man sich dafür gerne „anne Bude“ – also an der Trinkhalle. Die sogenannte Büdchen- oder Trinkhallenkultur gehört fest zum Alltag der Region.



Die kleinen Kioske sind weit mehr als Verkaufsstellen für kalte Getränke, Süßigkeiten oder eine schnelle Currywurst. Sie gelten als Treffpunkte im Viertel, als Ort für kurze Gespräche im Alltag und als wichtiger Teil der lokalen Nachbarschaftskultur – für viele Menschen ein echtes Stück Ruhrpott-Identität. Ein bekanntes Beispiel ist Oli’s Büdchen in Oberhausen, das längst Kultstatus erreicht hat – für viele Menschen ein echtes Stück Ruhrpott-Identität. Diese besondere Alltagskultur wird auch gefeiert: Alle zwei Jahre findet im Ruhrgebiet der Tag der Trinkhallen statt, bei dem zahlreiche Buden zu kleinen Bühnen für Musik, Kultur und Begegnung werden. Die nächste Ausgabe ist für 29. August 2026 geplant.

Anreise mit Zug, Bus und Flug ins Ruhrgebiet Das Ruhrgebiet liegt zentral in Europa und ist aus vielen Städten gut erreichbar – ob mit der Bahn, dem Auto, Fernbus oder Flugzeug. Dank der dichten Infrastruktur führen zahlreiche Verbindungen direkt in die Region. Zug:

Mehrere Städte des Ruhrgebiets – darunter Duisburg, Essen, Bochum und Dortmund – sind an das ICE-Netz angebunden. Wien – Ruhrgebiet: etwa 9 Stunden mit dem ICE

Alternativ über Nacht mit dem Nightjet der ÖBB bis Hamm Hauptbahnhof

bis Hamm Hauptbahnhof Innerhalb Deutschlands bestehen häufige Direktverbindungen aus Städten wie Berlin, Frankfurt oder Hamburg. Auto:

Ein dichtes Autobahnnetz mit Verbindungen wie A40, A42 oder A3 verbindet die Städte des Ruhrgebiets miteinander und mit den umliegenden Regionen. Wien – Ruhrgebiet: etwa 9 bis 10 Stunden Fahrzeit

Frankfurt – Ruhrgebiet: rund 2 bis 3 Stunden Flug:

Mehrere Flughäfen liegen direkt in oder nahe der Region, darunter Dortmund, Düsseldorf, Köln/Bonn und Weeze. Wien – Düsseldorf oder Dortmund: etwa 1 Stunde 30 Minuten Flugzeit

Von dort erreicht man die Städte des Ruhrgebiets meist in 30 bis 60 Minuten mit Bahn oder Auto.