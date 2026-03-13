Ist Leipzig eine Reise wert? Absolut! Die ostdeutsche Handelsstadt ist mehr als die berühmte Leipziger Buchmesse, mehr als Wirkungsort von Johann Sebastian Bach, mehr als ein Abend in Auerbachs Keller oder ein Konzert im Gewandhaus. Zwischen Gründerzeitfassaden und Industriecharme erfindet sich Leipzig immer wieder neu. Kreativ, überraschend bunt und gemütlich zeigt die Stadt ihre Seele oft dort, wo keine Reisegruppe wartet: in Hinterhöfen, Ateliers, ehemaligen Fabrikhallen oder auf stillen Uferwegen. Wie viele Tage sollte man einplanen? Ausreichend! Wer allerdings nur für ein Wochenende Zeit hat, kann neben den großen Klassikern auch zahlreiche versteckte Ecken abseits der Pfade entdecken. Ein Tipp vorab: Planen Sie genügend Pausen für einen Kaffee und eine Leipziger Lerche ein – das gehört einfach dazu.

Wo liegt Leipzig?

Tag 1: Ankommen am Tor der Stadt: Leipzig Hauptbahnhof Der Auftakt in Leipzig gehört einem Bauwerk, das mehr ist als nur Verkehrsknotenpunkt: dem Leipziger Hauptbahnhof. Europas größter Kopfbahnhof ist nicht bloß Ankunftsort, sondern ein architektonisches Wahrzeichen. Hier beginnt die Reise in eine Stadt, die viele Identitäten in sich vereint – Handelsmetropole und Musikstadt, Wasserstadt und grüne Oase.

Trotz seiner Dimensionen – 298 Meter Länge und mehr als 80.000 Quadratmeter Fläche – strahlt der Bau eine überraschende Offenheit aus und vermittelt kaufmännische Grandezza. Leipzig war über Jahrhunderte einer der bedeutendsten Handelsplätze Europas: Pelze, Bücher, Stoffe und Ideen wechselten hier ihre Besitzer. Typisch für einen Kopfbahnhof ist, dass Züge nicht einfach durchfahren, sondern hier starten oder enden. Vielleicht ist es genau das, was diesem Ort seine besondere Atmosphäre verleiht – ein Gefühl von Aufbruch und Ankunft zugleich.

🚆 Tipp: Von Wien nach Leipzig reisen Direkt von der Donau in die Musikstadt: Mehrmals täglich verbinden komfortable Fernzüge Wien mit Leipzig. Die Fahrt dauert – je nach Verbindung – rund 6 bis 7 Stunden. Mit dem Zug reist man nicht nur nachhaltig, sondern kommt auch ganz entspannt mitten im Herzen der Stadt an. Gut zu wissen: Mehrmals tägliche Verbindungen über München oder Nürnberg (Railjet/ICE)

Tipp: Früh buchen lohnt sich – Spartickets gibt es oft schon ab 29,90 € Noch schneller geht's mit dem Direktflug von Wien (VIE) nach Leipzig – ideal für einen Kurztrip in die Musikstadt. Wer mit Auto oder Bus anreist, findet hier weitere Tipps zur Reiseplanung – inklusive Parkhäuser, E-Ladestellen und Möglichkeiten für Wohnmobile. Praktische Hinweise zu Mobilität und Verkehr in der Stadt helfen außerdem, Leipzig entspannt zu entdecken.

💡 Tipp: Die Leipzig Card Wer Leipzig entspannt entdecken möchte, liegt mit der Leipzig Card richtig: freie Fahrt im Nahverkehr (Zone 110) und Ermäßigungen für Museen, Sehenswürdigkeiten, Stadtführungen und Restaurants. Ob Zoo, Museum oder Bootstour – die Karte spart Geld und Zeit. Erhältlich für 1 bis 3 Tage, als Einzel- oder Gruppenticket.



Teuflisch und geheimnisvoll: Auerbachs Keller & Leipziger Passagen Nur wenige Schritte vom Hauptbahnhof entfernt öffnet sich Leipzigs Innenstadt wie ein Schatzkästchen mit einem einzigartigen System aus Passagen, Durchhöfen und Messehäusern, das es in dieser Geschlossenheit nur in Leipzig gibt. Seit dem 16. Jahrhundert prägen sie die Stadt – einst als wettergeschützte Verbindungen für den Warenverkehr während der Messen, heute als prachtvolle Flanierwege mit Boutiquen und Cafés.

Vom praktischen Durchhof wie Kretschmanns Hof über barocke Durchhäuser, von denen heute nur noch der Barthels Hof erhalten ist, bis zu den monumentalen Messehäusern des späten 19. Jahrhunderts reicht die architektonische Vielfalt. Berühmte Beispiele sind Specks Hof, Steibs Hof und die elegante Mädler Passage, wo ursprünglich mit Porzellan, Keramik und Steingut gehandelt wurde. Heute ist die 140 Meter lange Mädler Passage ein wahrer Gästemagnet, denn hier liegt auch die Bühne für Leipzigs berühmtestes Gasthaus: Auerbachs Keller, seit 1525 ein Ort des Wein- und Lebensgenusses, durch Goethes „Faust“ weltberühmt. Bronzeplastiken von Mephisto und Faust am Eingang erinnern an die Legende, während drinnen historische Gewölbe und der sagenhafte Fassritt warten.

👣 Tipp: Leipzig zu Fuß entdecken: Architektur & Industriekultur Leipzig verbindet prachtvolle Architektur mit eindrucksvoller Industriekultur. Neben historischen Passagen und Bürgerhäusern lohnt sich der Blick in die ehemaligen Fabrikviertel, die heute Ateliers, Galerien, Cafés oder Veranstaltungsräume beherbergen. Im Westen prägt das Szeneviertel Plagwitz das Stadtbild – einst eines der ersten planmäßig entwickelten Industriegebiete Deutschlands. Besonders prägend für diesen Stadtteil sind die Spinnerei und das Kunstkraftwerk. Auch an anderen Orten der Stadt zeigt sich, wie lebendig Industriekultur heute sein kann: Das Alte Messegelände oder die 170 Jahre alte Kulturfabrik WERK2 sind weitere Beispiele für die gelungene Umnutzung historischer Industriebauten.

💡Tipp: 3 Dinge, die man in Leipzig unbedingt tun sollte Bach dort hören, wo er zuhause war In der Thomaskirche wirkte Johann Sebastian Bach fast drei Jahrzehnte. Eine Motette des Thomanerchors live zu erleben, ist mehr als nur ein Konzert – es ist Musik pur, die unter zwischen den gotischen Säulen richtig unter die Haut geht. 500 Stufen voller Geschichte erklimmen Das Völkerschlachtdenkmal ist das größte Denkmal Europas. Wer hinaufsteigt, sieht die Stadt weit ausgebreitet – und spürt, wie Monumente Geschichten erzählen, ohne ein Wort zu verlieren. Leipziger Lerchen essen Keine Sorge, wer hier ausgefallene Delikatessen wie Froschschenkel oder Weinbergschnecken assoziiert, liegt falsch. Echte Lerchen landen hier schon lange nicht mehr im Teig, stattdessen wird in den charmanten Cafés ein süßes Mürbeteiggebäck mit Marzipanfüllung serviert.

Kulinarisch und genüsslich: Gastronomie und Kaffeehauskultur in Leipzig Nach den ersten Erkundungen stellt sich bald die Frage: Was hat Leipzig kulinarisch zu bieten? Die Antwort liegt auf der Hand: eine große gastronomische Bandbreite an Restaurants, Cafés, Bars und Lokalen. Wer durch die Innenstadt schlendert, spürt schnell: Kaffeetrinken ist ein wichtiger Teil der Stadtkultur. Ein Klassiker unter den Kaffeehäusern ist das 1694 eröffnete Zum Arabischen Coffe Baum – eines der ältesten Kaffeehäuser in Europa. Ebenso verführerisch ist das Café Riquet, dessen exotische Fassade und große Fensterfront schon von außen Lust auf eine Pause machen.

Für Naschkatzen offenbart das Café Kandler ein süßes Kapitel Leipziger Kultur mit Bach-Kaffee, Bach-Torte und Bach-Taler als kulinarische Hommagen an Johann Sebastian Bach. Nicht fehlen dürfen die Leipziger Lerche, ein zartes Mürbteigtörtchen mit Marzipan-Nuss-Füllung, das Leipziger Räbchen (mit Marzipan gefüllte Zwetschken, in Teig gehüllt und knusprig herausgebacken) oder die Leipziger Linden-Taler. Letztere erinnern an den Ursprung des Namens Leipzig, der vom altslawischen Wort Lipsk („Ort bei den Linden“) abgeleitet wurde. Nicht minder beliebt sind Quarkkeulchen: kleine, goldbraun gebratene Küchlein aus Kartoffeln und Topfen, die mit Apfelmus serviert werden. Wer es herzhaft mag, probiert das berühmte Leipziger Allerlei – eine bunte Gemüsevariation, leicht, frisch und typisch für die Stadt. In den urigen Wirtshäusern der Stadt werden dazu regionale Spezialitäten kredenzt: etwa die Leipziger Gose, ein obergäriges Bier mit feiner Säure, leichter Salznote und einem Hauch Koriander, oder der Leipziger Allasch, ein süß-würziger Kümmellikör, der gern pur oder als Schuss im Bier serviert wird.

☕ Wussten Sie, dass ... ... Leipzig ohne Kaffee kaum denkbar ist? „Sieße muss d’r Coffe sein“ – so lautet eine alte Leipziger Weisheit. Alles andere ist „Plempe“ oder „Lorke“. Seit dem späten 17. Jahrhundert prägt Kaffee die Stadt und machte sie früh zu einem Zentrum der Kaffeehauskultur.

– so lautet eine alte Leipziger Weisheit. Alles andere ist „Plempe“ oder „Lorke“. Seit dem späten 17. Jahrhundert prägt Kaffee die Stadt und machte sie früh zu einem Zentrum der Kaffeehauskultur. Musik & Mokka : Im Zimmermannschen Kaffeehaus musizierten Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach – hier wurde auch seine „Kaffeekantate“ uraufgeführt. Eine Gedenktafel erinnert heute an den Ort.

: Im Zimmermannschen Kaffeehaus musizierten Georg Philipp Telemann und Johann Sebastian Bach – hier wurde auch seine „Kaffeekantate“ uraufgeführt. Eine Gedenktafel erinnert heute an den Ort. „Kaffeesachsen“ nannte Friedrich II. von Preußen die Sachsen im Siebenjährigen Krieg spöttisch. Statt Strenge pflegten sie lieber ihre Kaffee- und Kuchentradition – samt eigener Begriffe für misslungenen Kaffee: „Schwerter-Kaffee“ war so dünn, dass man die Meißener Schwerter am Tassenboden sah, „Blümchenkaffee“ so klar, dass das Porzellanmotiv durchschimmerte.

nannte Friedrich II. von Preußen die Sachsen im Siebenjährigen Krieg spöttisch. Statt Strenge pflegten sie lieber ihre Kaffee- und Kuchentradition – samt eigener Begriffe für misslungenen Kaffee: „Schwerter-Kaffee“ war so dünn, dass man die Meißener Schwerter am Tassenboden sah, „Blümchenkaffee“ so klar, dass das Porzellanmotiv durchschimmerte. Tradition trifft Trend: Beim Leipzig Coffee Festival (5.–7. Juni 2026) kommen Röstereien, Baristas und Kaffeefans aus ganz Europa zusammen – eine moderne Fortsetzung einer sehr alten Leipziger Leidenschaft.

Musikalisch und beschwingt: Konzerte in Leipzig Wer einen Abend in der Musikstadt verbringt, kann akustisch aus dem Vollen schöpfen: vom Gewandhaus, wo das weltberühmte Gewandhausorchester Symphonien von Bach, Beethoven, Mendelssohn und Mahler spielt, über feinste Kammermusik bis zu Sonderkonzerten und Gastauftritten internationaler Stars. Auch die Oper Leipzig verspricht ein abwechslungsreiches Programm – von Klassikern wie Verdi und Mozart bis zu modernen Inszenierungen. Auch die Thomaskirche ist ein musikalischer Sehnsuchtsort: Hier wirkte Johann Sebastian Bach – und noch immer erfüllen die Motetten des Thomanerchors die gotischen Gewölbe mit zeitloser Klangschönheit.

Für Musikliebhaber:innen bietet sich ein Spaziergang entlang der Leipziger Notenspur an: Sie verbindet auf 5,1 Kilometern Originalschauplätze der Musikgeschichte – von der Thomaskirche und dem Bach-Museum über das Mendelssohn-Haus und das Schumann-Haus bis hin zum Gewandhaus, der Oper Leipzig und der Nikolaikirche – und macht die Innenstadt zur begehbaren Partitur. Wer hingegen die moderne Szene bevorzugt, ist in der Moritzbastei richtig – Deutschlands ältester Studentenclub, der einst sogar von Angela Merkel mit aufgebaut wurde. Jazzfans sollten sich die Leipziger Jazztage nicht entgehen lassen, während im Stadtteil Plagwitz Off-Spaces, Ateliers und das Westwerk mit Live-Sessions und experimenteller Musik warten, die Grenzen sprengt. So klingt ein Abend in Leipzig aus – von klassisch bis modern, von Bach bis Beat.

Tag 2: Kreativ und malerisch: Museen in Leipzig Der zweite Tag gehört zunächst der Kunst und den vielen Museen. Leipzig hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der spannendsten Kreativmetropolen Deutschlands entwickelt. Künstler:innen und Visionär:innen prägen das Stadtbild – Kunst entsteht hier nicht abgeschottet, sondern im lebendigen Dialog mit der Stadt. Ein idealer Startpunkt ist das Museum der bildenden Künste, wo alte Meister:innen auf die international gefeierte Neue Leipziger Schule treffen. Der lichtdurchflutete Kubus im Zentrum symbolisiert Offenheit und Aufbruch und macht den Besuch zu einem Erlebnis für Auge und Geist. Weiter geht es zum GRASSI Museum für Angewandte Kunst, wo Design, angewandte Kunst und Weltkulturen aufeinandertreffen – ein Haus, das Tradition und Weitblick harmonisch vereint.

Wer moderne Kunst entdecken möchte, kann durch das Kunstzentrum Spinnerei streifen: In der einst größten Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas arbeiten heute Künstler:innen in ehemaligen Fabrikhallen – Galerien, Ateliers und Werkstätten bilden ein kreatives Biotop mit internationaler Strahlkraft. Auch das Kunstkraftwerk Leipzig zeigt, wie Industriearchitektur zur kulturellen Bühne wird: Wo früher Maschinen ratterten, tauchen Besucher:innen heute in digitale Bildwelten ein. Spannend für Kunstaffine ist auch das Tapetenwerk: Bei Rundgängen und Events können Gäste Ausstellungen besuchen, in Werkstätten Einblicke gewinnen oder direkt mit Künstler:innen ins Gespräch kommen. Und schließlich sind es die vielen kleinen, unabhängigen Galerien und Off-Spaces, die Leipzigs Kunstszene lebendig halten – temporäre Ausstellungen und Performances inklusive.

Gemütlich und überraschend: Leipzig abseits der Touristenpfade Ein heißer Tipp für die Mittagspause ist die Karl-Heine-Straße im westlichen Stadtteil Plagwitz. Die Straße erstreckt sich über knapp zwei Kilometer vom Clara-Zetkin-Park bis zum Bahnhof Plagwitz und gilt als kulinarischer Hotspot: Cafés, Bars und Restaurants bieten internationale Küche genauso wie vegane Speisen – eingebettet in eine kreative Szene aus Streetart, Galerien und restaurierten Industrie- und Gründerzeitbauten. Auch die Karl-Liebknecht-Straße – kurz Karli – lockt mit einer großen kulinarischen Bandbreite – perfekt für einen genussvollen Zwischenstopp.

🌊 Wussten Sie, dass ... ... Leipzig ein maritimes Herz hat? Leipzig liegt zwar nicht am Meer, doch die Flüsse Weiße Elster , Pleiße und Parthe durchziehen die Stadt auf besondere Weise.

, und durchziehen die Stadt auf besondere Weise. Der Stadthafen Leipzig lädt zum Verweilen am Wasser ein und dient als Ausgangspunkt für Bootstouren und Kajakfahrten .

lädt zum Verweilen am Wasser ein und dient als Ausgangspunkt für und . Im kreativen Stadtteil Plagwitz eröffnen sich vom Wasser aus neue Perspektiven.

eröffnen sich vom Wasser aus neue Perspektiven. Der Karl-Heine-Kanal und die Weiße Elster ermöglichen Gondelfahrten mit einem romantischen Hauch von Venedig.

Natürlich und nah: Leipzigs schönste Parks und Wasserwege Leipzig und seine Region sind reich an Natur: Der Leipziger Auwald zählt zu den größten innerstädtischen Auwäldern Europas und eignet sich ideal für Spaziergänge, Radtouren oder ein Picknick am Wasser. Zu den schönsten Parks der Stadt zählen der Clara-Zetkin-Park mit seinen weitläufigen Wiesen, das romantische Rosental mit Wackelturm und Zooschaufenster, der zentrumsnahe Johannapark, der urbane Lene-Voigt-Park im Osten und der Palmengarten in Lindenau.

Exotisch und gigantisch: Zoo und Panometer in Leipzig Ein Nachmittag im Zoo Leipzig ist wie eine kleine Weltreise. Im tropischen Gondwanaland riecht es nach exotischen Pflanzen, das Wasser plätschert sanft und eine Bootsfahrt führt mitten durch den grünen Dschungel. Gleich nebenan im Pongoland begegnet man Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans – hautnah und mit spannenden Einblicken in ihr tägliches Leben.

Ein ganz anderes Erlebnis erwartet Besucher:innen im Panometer, wo der Künstler Yadegar Asisi in einem ehemaligen Gasometer monumentale 360°-Panoramen inszeniert, die Natur, Geschichte und Gegenwart auf einzigartige Weise verbinden. Licht, Klang und gewaltige Dimensionen schaffen eine Atmosphäre, in der man mitten im Geschehen steht – ein Erlebnis, das lange nachwirkt.

Fazit: Leipzig in 48 Stunden Zwischen Kopfbahnhof und City-Hochhaus zeigt sich Leipzig als Stadt voller Überraschungen. Hier verschmilzt Handelsgeschichte mit kreativer Energie, Kunst mit Streetart und Gründerzeitcharme mit urbaner Gelassenheit. Ein Spaziergang durch die Mädler Passage führt direkt zu Auerbachs Keller, wo Legenden wie Faust noch immer zwischen Wein und Geschichten spuken, während die würzige Leipziger Gose den Gaumen umschmeichelt. Musik zieht sich wie ein roter Faden durchs Stadtleben: nicht nur bildlich, sondern auch auf der Notenspur, die historische Klangorte von Thomaskirche bis Gewandhaus miteinander verbindet. Wer Lust auf Wasser und Weite hat, erkundet den Stadthafen, lässt sich mit einem Boot über Karl-Heine-Kanal und Weiße Elster treiben und entdeckt Leipzigs fast venezianische Seite. Dazwischen lockt die Kaffeehaustradition mit duftenden Bohnen und süßen Leipziger Lerchen. Kulinarisch überrascht Leipzig mit dem typischen Leipziger Allerlei, das ebenso vielfältig und bunt ist wie die Stadt selbst. So bleibt Leipzig im Gedächtnis wie ein perfekter Akkord: eine Melodie aus Geschichte, Genuss, Kunst und Natur, die Lust auf mehr macht und zeigt, dass diese ostdeutsche Metropole weit über ihr berühmtes Aushängeschild, die Buchmesse, hinausstrahlt. Und wer in der ostdeutschen Stadt einmal 48 Stunden verbracht hat, merkt schnell: Leipzig hat weitaus mehr zu bieten, als zwei Tage zeigen können.