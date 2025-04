Nachhaltige Luxusapartments am Neufelder See – nur 20 Minuten von der Stadtgrenze Wien entfernt

Wohnen am See ist begehrter denn je – besonders, wenn das Wasser glasklar ist und der See nur 20 Minuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt liegt. Am idyllischen Neufelder See im Nordburgenland, bekannt für seine hervorragende Wasserqualität und als Tauchparadies, entsteht ein einzigartiges Wohnprojekt: „Sinfonie – Wohnen am Neufelder See“ von Esterhazy Immobilien.

Sechs exklusive Apartments bieten höchsten Wohnkomfort in außergewöhnlicher Lage mit direktem Seezugang. Die Fertigstellung ist für Winter 2025 geplant. Hier vereinen sich modernes Design, luxuriöse Ausstattung und eine einzigartige Naturkulisse zu einem Wohnkonzept der Extraklasse.