Möglichst große Wirkung mit möglichst wenig Chemie

Häufig gibt es Berührungsängste mit der Berufsgruppe. Wie begegnen Sie diesen bzw. wie können Sie diese ausräumen? Vielen Menschen ist dieser Berufszweig völlig unbekannt und sie wissen daher nicht, wo und wie ein Schädlingsbekämpfer helfen kann, unliebsamen Befall von Ameisen, Silberfischchen, Motten, Wespen oder vielen anderen Tierchen zu beseitigen. Manchen ist es auch unangenehm, einem anderen gegenüber zugeben zu müssen, dass sie Schädlinge im Wohnbereich haben. In der Gastronomie kann das sogar so weit gehen, dass Schädlingsbekämpfer vor einem entsprechenden Lokal nur mit neutralen Autos vorfahren. Schädlinge zu haben ist aber keine Schande, das muss ganz klar gesagt werden. Problematisch kann es dann werden, wenn nicht schnell etwas dagegen unternommen wird.

Schädlingsbekämpfer spielen eine wichtige Rolle für die Erhaltung der Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden. Warum? Peter Fiedler: Viele Schädlinge, mit denen wir es zu tun haben, sind sogenannte Hygieneschädlinge, weil sie Krankheitserreger in oder an sich tragen und übertragen können. Dazu zählen beispielsweise Ratten, Mäuse, Schaben oder Pharaoameisen, um nur einige zu nennen. Diese werden vom Schädlingsbekämpfer aufgespürt und bearbeitet. Aber auch sogenannte Lästlinge, wie etwa Bettwanzen, Silberfischchen oder Asseln im Wohnbereich sorgen nicht gerade für individuelles Wohlbefinden. Zwar tragen sie primär keine Krankheitserreger, verursachen dennoch bei vielen Menschen Unbehagen oder sogar Ekel.

Was sind Ihre wesentlichen Einsatzgebiete in Wien? Mit welchen Schädlingen haben Sie es vorwiegend zu tun?

Unsere klassischen Einsatzgebiete betreffen die Vorratsschädlinge, die Hygieneschädlinge, die Holz- und Materialschädlinge und die Pflanzenschädlinge. In Wien haben wir es im privaten Bereich vorrangig mit Mäusen, Ratten, Schaben, Wespen, Motten und Ameisen zu tun. In der Gastronomie, Hotellerie und in Lebensmittelunternehmen wird auch die sogenannte präventive Schädlingsvorsorge in Anspruch genommen. Auch die Taubenabwehr ist in Wien ein Thema, wobei wir in diesem Fall sehr behutsam vorgehen, um die Tiere nicht zu verletzen. Wir arbeiten hier mit verschiedenen Methoden, wie beispielsweise Taubennetzen oder unterschiedlichen Abwehrsystemen, die verhindern, dass die Tiere anlanden können.

Oft habe Menschen bedenken, dass der Einsatz der Mittel, die verwendet werden, giftiger sind als die Schädlinge selbst. Wie sieht das in der Realität aus?

In den allermeisten Fällen arbeiten wir mit mindergiftigen Produkten. Nur in ganz speziellen Situationen werden hochgiftige Gase eingesetzt, etwa, wenn eine Kirche massiv mit Holzschädlingen befallen ist. Diese werden nur unter strengster Abschirmung vom Spezialisten angewendet und erst nach entsprechend langer Lüftung und Kontrolle wieder geöffnet. Meist setzen wir zur Bekämpfung von Schädlingen Wirkstoffe ein, die den Nervenreiz beeinflussen. Die Konzentration ist aber so niedrig, dass sie bei Menschen und Haustieren keinerlei Reaktionen hervorruft. Wir sehen unsere Aufgabe darin, mit einem möglichst geringen Produkteinsatz einen möglichst großen Effekt zu erzielen. Zur Bekämpfung von Ameisen oder Schaben im Wohnbereich arbeiten wir meistens nicht vollflächig, sondern setzen kleine Gelpunkte.