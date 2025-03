Mit Rentenlaufzeitfonds gegen sinkende Zinsen vorsorgen: Chancen und Vorteile

Wussten Sie, dass es in den 1980er-Jahren noch zweistellige Zinsen auf Tagesgeld gab? Diese Zeiten sind lange vorbei, und heute stehen wir vor einer neuen Entwicklung: Die Europäische Zentralbank (EZB) senkt die Leitzinsen, und damit könnten auch die Renditen vieler klassischer Anlageformen schrumpfen. Was bedeutet das für Anleger:innen? Wie kann man sich das aktuelle Zinsniveau noch sichern? Eine interessante Möglichkeit bieten Rentenlaufzeitfonds.

Zinsentwicklung und Auswirkungen auf Anleger:innen

Der deutliche Rückgang der Inflation im Euroraum könnte der Notenbank die Tür für weitere Zinssenkungen öffnen. Der Euroraum ist strukturell nicht so wachstumsstark wie die USA, weshalb laut Europäischer Zentralbank (EZB) von einem weiteren Rückgang der Preissteigerungen auszugehen ist. Mitte 2025 könne die Inflation dem EZB-Ziel von zwei Prozent nahekommen. Wir erwarten daher, dass die Notenbank Zinssenkungen um insgesamt 125 Basispunkte auf 1,75 Prozent (Einlagesatz) im Jahr 2025 vornehmen wird.

Allerdings erfordert die Auswahl einzelner Anleihen eine sorgfältige Analyse, was für private Anleger:innen oft eine Herausforderung darstellt. Eine Alternative können Rentenfonds sein. Diese investieren in verzinsliche Wertpapiere, wobei das Fondsmanagement eine breite Diversifikation vornimmt. Dies kann sowohl die Renditechancen erhöhen als auch das Risiko des Ausfalls einzelner Emittenten reduzieren.

Um das aktuelle Zinsniveau zu nutzen, bieten sich insbesondere Unternehmensanleihen mit guter Bonität an. Für Anleger:innen kann es deshalb interessant sein, das aktuelle Zinsniveau noch zu nutzen. „Zum Beispiel weisen Unternehmensanleihen mit guter Bonität derzeit noch interessante Renditen auf und können gegenüber Staatsanleihen mit höheren Renditechancen punkten“, so Bräu weiter.

Rentenlaufzeitfonds sind eine spezielle Form von Rentenfonds. Sie investieren in Anleihen einer festgelegten Laufzeitspanne, meist zwischen vier und sechs Jahren. Diese Struktur ermöglicht eine planbare Rückzahlung der enthaltenen Wertpapiere. Sie sind daher besonders für Anleger:innen interessant, die zeitlich begrenzte Geldanlagen bevorzugen und dennoch von den Renditechancen profitieren möchten.

Nachhaltige Anlagestrategien

Seit März bietet Union Investment erstmals einen Rentenlaufzeitfonds an, der neben Renditechancen auch ökonomische, ökologische und soziale Kriterien bei der Auswahl von Unternehmen berücksichtigt.

„Die Auswahl der Anleihen für den Fonds erfolgt in klar definierten Stufen und bietet somit eine interessante Alternative für all diejenigen, die mit ihrer Geldanlage Zukunft verantwortungsvoll gestalten wollen“, so Bräu.