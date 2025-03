Mit frischem Look in den Frühling

Die Expertinnen und Experten der Berufsgruppe der Wirtschaftskammer Wien decken eine besonders große Vielfalt an Dienstleistungen ab – von Beratungen in Sachen Farben, Stil oder Image über individuelle Kleiderkasten-Checks bis hin zur Einkaufsberatung – für die passende Unterstützung ist gesorgt.

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, heißt eine alte Binsenweisheit. In Sachen Accessoires trifft sie heuer voll und ganz zu – Silber ist das Trend-Metall. Um auch bei schönerem Wetter den Überblick zu behalten, bilden geometrische, kantige Sonnenbrillen die perfekte saisonale Ergänzung. Auf dem Weg zum eigenen Stil muss man allerdings nicht allzu radikal vorgehen. Einzelne Schritte – wie richtig gesetzte Accessoires oder die Bestimmung des eigenen Farbtyps – bilden Stück für Stück ein Fundament, auf Basis dessen man seinen Kleiderschrank aufbauen kann.

„Wer sich kennt, weiß, was zum Typ passt“

Inge Walther, Berufsgruppensprecherin der Farb-, Typ-, Stil- und ImageberaterInnen im Interview über Trends, Veränderungen und Branchenstandards.

Wo fängt man am besten an, wenn man seinen Look verändern will?

Man muss schauen, wo der Schuh am meisten drückt. Anfangen sollte man mit einer Farbberatung, dann weiß man, welcher Farbtyp man ist. Darauf aufbauend kann dann der Kleiderschrank aussortiert werden. Der eigene Stiltyp wird so gefestigt und kann vertieft werden. Auf Basis dessen schaut man in den Kleiderschrank, erstellt eine Shopping-Liste und kann loslegen. Ein etwas geschulteres Auge beim eigenen Stil greift bei saisonalen Trends auch gezielter zu. Wer sich kennt, weiß dann aus Erfahrung, was zu dem eigenen Typ am besten passt. Trends spielen dann nur noch eine komplementäre Rolle.

Was gibt es dabei speziell zu beachten?

Die Passform – da sollte nichts zwicken oder drücken. Vielleicht lieber eine Größe größer und in die Schneiderei bringen, die Maße machen viel aus. Wenn ich ein Teil kaufe, muss man sich überlegen, ob es zumindest zu zwei anderen Teilen passt, die ich bereits im Kleiderschrank habe. Auch ganze Outfits zu kaufen, hilft. Accessoires sind eine wichtige Komponente bei den Outfits – sie runden das Styling ab und machen es einzigartig. Schuhe, Handtaschen, Nagellack und Lippenstift sind dabei essenziell.

Sie waren in der Entwicklung des neuen Zertifizierungsprogrammes leitend involviert, warum ist das so wichtig für die Branche?

Es dient unserer Kundschaft und allen Interessierten maßgeblich als Entscheidungshilfe. In einem freien Gewerbe wie unserem ist das wichtig, um Qualität und Sorgfalt hervorzuheben und zu garantieren.

Wie gehen Interessierte dieses Vorhaben am besten an?

Mit professioneller Unterstützung der Farb-, Typ- ,Stil- und Imageberatung. Im Firmen A bis Z der Wirtschaftskammer findet man alle Mitglieder der Berufsgruppe bundesweit online. Sie unterliegen den Richtlinien und Vorgaben ihrer Fachgruppe der persönlichen Dienstleister. Das gewährleistet professionelle Arbeit.