Mit der HUAWEI WATCH GT 6 Serie das eigene Wohlbefinden im Blick

Die neue HUAWEI WATCH GT 6 Serie ist mehr als eine Smartwatch. Sie begleitet Alltag, Training und Gesundheit auf neue Weise und ist mit einer Akkulaufzeit von bis zu 21 Tagen verlässlich einsatzbereit. Unter dem Motto „Ride the Wind“ verbindet sie das Gefühl von Leichtigkeit mit modernster Technologie und stellt dabei das persönliche Wohlbefinden in den Mittelpunkt. Sie ist in zwei Versionen verfügbar: die HUAWEI WATCH GT 6 Pro in 46 mm und die HUAWEI WATCH GT 6 in 46 mm und 41 mm. Die neue Smartwatch ist mit Android und iOS kompatibel und hat außerdem die Möglichkeit, NFC-Zahlungen direkt über die Watch durchzuführen. Oft vergehen Tage wie im Flug: Termine, Mails, Besprechungen, und zwischendurch soll auch noch das Training Platz finden. Genau hier setzt die HUAWEI WATCH GT 6 Pro an. Das neue HUAWEI TruSense™-System erkennt feinste Veränderungen bei Herzfrequenz, Schlafqualität, Blutsauerstoffwerten und Stresslevel. Wen der Alltag schnell aus dem Gleichgewicht bringt, erhält dadurch wertvolle Hinweise, wann es Zeit ist, innezuhalten. Gesundheitliche Trends lassen sich frühzeitig erkennen und Routinen gezielt optimieren. Ein Highlight ist die neue HRV-Metrik. Sie analysiert die Herzfrequenzvariabilität in Echtzeit, ergänzt durch die medizinisch zertifizierte EKG-Funktion, und macht gemeinsam mit der Pulswellenanalyse sichtbar, ob Körper und Geist Belastung standhalten oder Erholung benötigen. Ein smarter Impuls, um Pausen besser einzuplanen oder ein Training gezielt zu intensivieren.

Gesundheitshelfer für Tag und Nacht Gesundheit endet nicht beim Workout. Die HUAWEI WATCH GT 6 Pro begleitet von konzentrierten Arbeitsstunden bis zu erholsamem Schlaf durch alle Phasen des Tages. Neue Algorithmen erfassen nicht nur die Schlafdauer, sondern auch die Erholsamkeit der einzelnen Schlafphasen. Einschlafzeit, Tiefschlafzyklen oder nächtliche Unterbrechungen werden übersichtlich aufbereitet und mit Tipps ergänzt, die zu einer besseren Routine führen können. Auch Stress erkennt die Watch zuverlässig. Statt reiner Zahlen, schlägt sie konkrete Übungen vor, die helfen, den Kopf freizubekommen – sei es in einer kurzen Büropause oder nach einem intensiven Training.

Sport trifft Innovation Ob beim morgendlichen Lauf, auf der Skipiste oder beim Golfen: die HUAWEI WATCH GT 6 Pro ist immer dabei. Besonders Radfahrer:innen profitieren von einer Innovation, die bisher nur professionellen Leistungsmessern vorbehalten war. Auf Basis tausender Simulationen und Windkanaltests berechnet die Watch die virtuellen Leistungswerte direkt am Handgelenk. Damit lassen sich Trainingsfortschritte exakt messen und persönliche Ziele erreichen. Wer dennoch Zubehörgeräte von Drittanbietern nutzen möchte, kann diese dank Bluetooth problemlos koppeln. So lässt sich beispielsweise ein externer Powermeter anschließen, um die Cycling Functional Threshold Power (FTP) zu messen. Darüber hinaus punktet die HUAWEI WATCH GT 6 Pro mit praktischen Funktionen, die Training und Outdoor-Erlebnisse noch smarter machen: Eine Steigungsanzeige in Echtzeit hilft dabei, Kräfte optimal einzuteilen, während die automatische Aktivitätserkennung Sportarten wie Laufen oder Radfahren von selbst erkennt und aufzeichnet. Mit dem Routenimport und -export können individuelle Trainingsstrecken ganz einfach hochgeladen oder geteilt werden. Und sollte man sich einmal verirren, sorgt die „Zurück zum Start“-Funktion zuverlässig für Orientierung. Besonders praktisch für Radfahrer:innen: Alle aufgezeichneten Daten lassen sich nahtlos mit Plattformen wie Strava oder Komoot synchronisieren – ideal, um Trainingsergebnisse auszuwerten, mit der Community zu teilen oder neue Routen zu entdecken. Auch Trailrunner:innen können sich über detaillierte Höheninformationen und geschätzte Ankunftszeiten an Zwischenstationen freuen. Für Skifahrer:innen liefert die Watch Daten zu Durchschnittsgeschwindigkeit, Abfahrten und Gesamtdistanz. Golfer:innen erhalten hochauflösende Karten für über 17.000 Plätze in mehr als 80 Ländern. Und wer das Abenteuer im Wasser sucht, kann mit der Pro-Version aus der neuen HUAWEI WATCH GT 6 Serie sogar bis zu 40 Meter freitauchen. Über 100 weitere Sportmodi ergänzen das Angebot, darunter speziell für Radfahren, Trailrunning, Skifahren, Golf und Tauchen. Ganz gleich, ob Anfänger:in oder Profi-Athlet:in – die HUAWEI WATCH GT 6 Pro bietet die passenden Funktionen, um Trainings effizienter und abwechslungsreicher zu gestalten.

Eleganz in zwei Größen So vielseitig wie ihre Funktionen ist auch das Design der HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Hochwertige Materialien wie Titan, Nanokeramik und Saphirglas sorgen für Langlebigkeit. Dank verschiedener Armbandoptionen wird die sie zum wandelbaren Accessoire, das sich mühelos jedem Anlass anpasst. Die kompakte 41-mm-Version der HUAWEI WATCH GT 6 überzeugt mit filigraner Eleganz und hohem Tragekomfort, während die 46-mm-Version in den Farben Grau, Grün und Schwarz beeindruckt.

Edles Design, starke Technik Hinter dem edlen Design steckt auch verlässliche Technologie. Das 1,47 bzw. 1,32 Zoll AMOLED-Display liefert mit bis zu 3000 Nits Helligkeit selbst bei grellem Sonnenlicht gut lesbare Informationen. Für sichere Abenteuer draußen sorgt das präzise Dual-Band GPS-System mit dem Sunflower Positioning System 2.0, das Distanzen, Tempo und Höhenmeter mit höchster Genauigkeit aufzeichnet. Das unterstützt Sportler:innen nicht nur bei der Trainingsoptimierung, sondern sorgt auch gemeinsam mit der Sturzerkennung 2.0 für Sicherheit bei Outdoor-Abenteuern. Auch beim Akku setzt die HUAWEI WATCH GT 6 Pro neue Standards: Bei normaler Nutzung hält er bis zu 21 Tage, und dank Schnellladefunktion ist die Watch innerhalb kürzester Zeit wieder einsatzbereit.