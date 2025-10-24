Mit der Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien sicher und individuell planen

Sie bestimmen selbst, wie Ihr Abschied aussehen soll: klassische Erdbestattung oder Kremation, im Familiengrab, in einem ruhigen Wald, an den Wurzeln eines Baumes oder bei einer Donaubestattung. Auch Musik, Blumenschmuck oder eine Spendenbitte anstelle von Kränzen. All das lässt sich im Voraus festlegen, ganz nach Ihren persönlichen Werten und Vorlieben.

Über das Lebensende zu sprechen, fällt vielen schwer. Dennoch ist es beruhigend zu wissen, dass sich alles in verlässlichen Händen befindet. Bei der Bestattung Wien können Sie gemeinsam mit erfahrenen, einfühlsamen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Ihre Vorstellungen festhalten. Schritt für Schritt, in aller Ruhe.

Schon ab 19,90 Euro pro Monat können Sie Ihre Wünsche verbindlich absichern. Wenn Sie lieber einmalig vorsorgen, ist das ab einer Anzahlung von 700 Euro möglich. Sie entscheiden selbst, wann und in welcher Höhe weitere Zahlungen erfolgen. Sollte sich Ihr Leben ändern, lässt sich die Vorsorge jederzeit unkompliziert anpassen.

Auch persönliche Details können Teil Ihrer Planung sein. Etwa Kleidung, Erinnerungsstücke oder Fotos, die Sie auf Ihrem letzten Weg begleiten sollen. So bleibt Ihr individueller Charakter auch im Abschied spürbar. Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Sie dabei mit viel Erfahrung und Einfühlungsvermögen und sorgen dafür, dass alles so umgesetzt wird, wie Sie es wünschen.

Mit einer Bestattungsvorsorge der Bestattung Wien übernehmen Sie Verantwortung für sich und Ihre Liebsten. Sie behalten die Kontrolle über alle Entscheidungen und schaffen Klarheit, Sicherheit und Frieden.