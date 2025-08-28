Miriam Scherkl: Vom Lehrling zur Hautexpertin mit Haltung

Was als spontane Entscheidung begann, ist heute ein Beispiel für fachliche Tiefe, unternehmerische Resilienz und persönliche Konsequenz. Miriam Scherkl blickt auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der professionellen Kosmetik zurück – und vertritt heute eine Haltung, die in ihrer Branche nicht selbstverständlich ist: Qualität vor Tempo, Individualität vor Massenware, Hautgesundheit statt Schönheitsideal.

Ganzheitliche Hautpflege aus Tirol

Bereits als Lehrling in Kosmetik und Fußpflege entdeckte Miriam Scherkl nicht nur ihr handwerkliches Talent, sondern auch die Freude am ganzheitlichen Arbeiten mit Menschen. Sie bildete sich kontinuierlich weiter, übernahm Verantwortung in Studios und Hotels, bevor sie 2009 den Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Was folgte, war ein stetiger Ausbau: Mit bis zu sechs Mitarbeitenden, Lehrlingsausbildung und Schulungsbetrieb etablierte sich das Unternehmen weit über die Region hinaus. Die Corona-Pandemie zwang zur Neuorientierung – doch statt Rückzug entschied sich Scherkl für einen bewussten Neuanfang als Einzelunternehmerin. Mit klarem Fokus: individuelle Behandlungskonzepte, technische Innovation und persönliche Nähe.

Hautgesundheit statt Filter: Warum fundierte Hautpflege langfristig wirkt

In einer Branche, die von Trends, Influencer-Werbung und vermeintlichen Wunderlösungen geprägt ist, positioniert sich Miriam Scherkl bewusst anders. Ihre Überzeugung: Haut braucht keine Effekthascherei, sondern Verständnis – physiologisch, emotional und langfristig. Statt kurzfristiger Effekte setzt sie auf wissenschaftlich fundierte Verfahren wie die BYONIK®-Methode, die gezielt Zellregeneration fördert – ohne invasive Eingriffe. Ihr Ziel ist es, Hautzustände ganzheitlich zu analysieren und durch präzise, nachhaltige Strategien zu verbessern.

Qualitätsorientierte Kosmetikerin & Ausbildnerin

Miriam Scherkl ist nicht nur Unternehmerin, sondern auch Ausbildnerin, Prüferin und Mitglied in verschiedenen Gremien der Berufsvertretung. Sie versteht Kosmetik als verantwortungsvolles Handwerk, das fundierte Fachkompetenz und laufende Weiterbildung verlangt. Ihr Engagement gilt dabei auch der Weiterentwicklung des Berufsbildes – weg vom Vorurteil, Kosmetik sei bloß ein Schönheitsservice. Was sie von unseriösen Anbietern unterscheidet, sei schnell erklärt: keine Pauschalbehandlungen, keine Lockangebote, kein Beratungsverzicht. Dafür individuelle Betreuung, Aufklärung und – so schildern es Kunden – sichtbare Ergebnisse, die das Wohlgefühl und Selbstbewusstsein stärken.

Individuelle Hautpflege & persönliche Beratung

Die Arbeit im Studio ist für Miriam Scherkl mehr als ein Dienstleistungsprozess. Sie beschreibt es als einen Dialog auf Augenhöhe, in dem Vertrauen und Klarheit ebenso wichtig sind wie Technik und Produktwahl. Zu ihren Kunden zählen Menschen mit Problemhaut, Anti-Aging-Wünschen oder nachlassender Hautbalance – oft begleitet von großem Leidensdruck. Was sie antreibt, sei das Erleben von Veränderung: Wenn Betroffene wieder strahlen, sich auf Termine freuen und gemeinsam mit ihr sichtbare Fortschritte erreichen, sei das die eigentliche Bestätigung ihrer Arbeit.

Hautgesundheit, Prävention & bewusste Pflege

Die kommenden Herausforderungen sieht Miriam Scherkl in Themen wie Sonnenschäden, Pigmentstörungen und einer wachsenden Entfremdung von echter Hautpflege durch KI, Bildbearbeitung und Social Media. Sie plädiert für ein neues Bewusstsein: für Systempflege, Prävention und für die Verantwortung, die Fachkräfte gegenüber ihrer Kundschaft tragen.

Weitere Informationen gibt es unter www.kosmetik-miriam.at

Miriam Cosmetic Concepts

Miriam Scherkl

Bahnhof Umgebung 17a, A–6170 Zirl

+43 664 200 8353

info@miriam-cosmetic-concepts.at