Medizinprodukte als fliegende Lebensretter

Noch vor einem Jahrzehnt galt der Notarzthubschrauber vor allem als Mittel für besonders schwere Unfälle oder Erkrankungen, sowie für Notfälle in schwer zugänglichem Gelände. Heute ist die Flugrettung fixer Bestandteil der Rettungskette – nicht zuletzt, weil drei der 18 Stützpunkte mittlerweile rund um die Uhr flugbereit und viele durch verlängerte Dienstzeiten, bis in die Nachtstunden einsatzbereit sind. Moderne Technik macht es möglich, dass die ÖAMTC-Flugretter Tag und Nacht oder selbst bei Nebel an den Start gehen können. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Einsatzzahlen wider, wie Marco Trefanitz, Geschäftsführer der ÖAMTC-Flugrettung, erklärt.

Hightech rettet Leben

1.286 Nachteinsätze und 741 Taubergungen aus unwegsamem Gelände standen im selben Jahr auf dem Einsatzplan und wurden durch das perfekte Zusammenspiel von schnellen Reaktionszeiten, hoch qualifiziertem Personal und modernsten Medizinprodukten möglich. Ob am Boden oder in der Luft – kaum eine Diagnose oder ein ärztlicher Eingriff ist ohne Verwendung moderner Medizinprodukte denkbar. Einige davon müssen für den Einsatz an Bord spezielle Anforderungen erfüllen: „Innovative Geräte müssen leicht und klein sein und zusätzlich eine Reihe von Normen erfüllen, um überhaupt in der Luft zum Einsatz zu kommen. So ist es beispielsweise wichtig, dass sie die Elektronik des Hubschraubers nicht stören, aber auch umgekehrt muss ein einwandfreier Betrieb während des gesamten Fluges gewährleistet sein“, gibt KommR Mag. Alexander Hayn, MBA, Obmann für den Medizinproduktehandel in der Wirtschaftskammer Wien, Einblick.