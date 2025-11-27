Maxx Photovoltaik GmbH senkt den Strompreis für Unternehmen
Die Maxx Photovoltaik GmbH verfolgt eine einfache, aber effektive Idee: Strom direkt vom Erzeuger. Die Photovoltaikanlagen des Unternehmens sind auf den Dächern von Gewerbehallen installiert, was Unternehmen eine direkte, zuverlässige Energieversorgung ermöglicht. Gründer Markus Huber startete das Unternehmen 2020 mit dem Ziel, nicht nur Photovoltaikanlagen zu bauen, sondern auch selbst Sonnenstrom zu erzeugen. Heute betreibt das Unternehmen 16 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 3.700 kWp und stellt diese innovative Lösung auch anderen Firmen zur Verfügung.
Kostengünstige Energieversorgung für Unternehmen
Mit Maxx Photovoltaik profitieren Unternehmen von Strompreismodellen, die im Vergleich zu den herkömmlichen Netzanbietern deutlich günstiger sind. Der Strompreis liegt bei nur 12 Cent pro kWh netto, ohne zusätzliche Grundgebühren oder langfristige Bindungen. Besonders für Gewerbekunden, die tagsüber einen hohen Stromverbrauch haben, stellt die Nutzung von Sonnenstrom eine wertvolle Alternative zu den schwankenden Preisen der Flatrate-Tarife dar.
Strom rund um die Uhr: Ausbau mit Großspeicher
Ein weiteres Ziel der Maxx Photovoltaik GmbH ist der Ausbau der Energiegemeinschaft. In naher Zukunft wird ein Großspeicher integriert, der es ermöglicht, den tagsüber erzeugten Sonnenstrom zu speichern und auch in der Nacht bereitzustellen. Trotz dieser Erweiterung bleibt der Netzbetreiber weiterhin notwendig, um den Strombedarf zu decken, wenn die eigenen Photovoltaikanlagen keinen Strom liefern können. Langfristig strebt das Unternehmen jedoch an, die Abhängigkeit vom Netzbetreiber weiter zu verringern und seinen Kunden mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen.
Maxx Photovoltaik GmbH: Nachhaltige Zukunftsperspektiven für Unternehmen
Maxx Photovoltaik GmbH bietet Unternehmen nicht nur eine kostengünstige, transparente Lösung zur Stromversorgung, sondern leistet auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Durch den Einsatz von lokal erzeugtem Sonnenstrom wird die Nachhaltigkeit gefördert, während gleichzeitig der ökologische Fußabdruck reduziert wird. Mit seiner Strategie setzt die Maxx Photovoltaik GmbH auf eine umweltfreundliche und gleichzeitig wirtschaftliche Energieversorgung für Unternehmen in ganz Österreich.
Mehr Informationen über die Energiegemeinschaft und die Vorteile von Sonnenstrom sind auf www.maxx.pro zu finden.
Pressekontakt
Maxx Elektrotechnik GmbH
Markus Huber
Witigaustraße 11, 3123 Grünz
0680 302 13 77