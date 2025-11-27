Maxx Photovoltaik GmbH senkt den Strompreis für Unternehmen

Strom rund um die Uhr: Ausbau mit Großspeicher

Ein weiteres Ziel der Maxx Photovoltaik GmbH ist der Ausbau der Energiegemeinschaft. In naher Zukunft wird ein Großspeicher integriert, der es ermöglicht, den tagsüber erzeugten Sonnenstrom zu speichern und auch in der Nacht bereitzustellen. Trotz dieser Erweiterung bleibt der Netzbetreiber weiterhin notwendig, um den Strombedarf zu decken, wenn die eigenen Photovoltaikanlagen keinen Strom liefern können. Langfristig strebt das Unternehmen jedoch an, die Abhängigkeit vom Netzbetreiber weiter zu verringern und seinen Kunden mehr Unabhängigkeit zu ermöglichen.