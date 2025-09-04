Maxx Photovoltaik GmbH aus Grünz: Der direkte Weg zu günstigem Sonnenstrom

Die Maxx Photovoltaik GmbH mit Sitz in Grünz (Niederösterreich) setzt auf eine einfache Idee mit großer Wirkung: Strom dort zu produzieren, wo er gebraucht wird, und diesen direkt an Haushalte und Betriebe in der Region zu liefern. Seit der Gründung im Jahr 2020 betreibt das Unternehmen 16 Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtleistung von 3.700 kWp – montiert auf den Dächern von Gewerbehallen. Diese Lösung spart nicht nur wertvolle Flächen, sondern ermöglicht eine hohe Effizienz bei der Stromerzeugung.