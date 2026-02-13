Manuel Lidauer optimiert Branding und Recruiting für Handwerksbetriebe

Videomarketing ist für Handwerksbetriebe und den Mittelstand zu einer entscheidenden Stellschraube geworden, wenn es um Markenbekanntheit, Mitarbeitergewinnung und Sichtbarkeit am Markt geht. In Oberösterreich hat sich Lidauer Media mit maßgeschneiderten Branding- und Recruitingvideos einen Namen gemacht. Das Team um Manuel Lidauer zeigt, wie durch klug eingesetzte Videoproduktion nicht nur das Image, sondern auch die Attraktivität als Arbeitgeber gestärkt werden kann.

Videoproduktion für Handwerk: Maßgeschneiderte Lösungen von Lidauer Media

Viele Traditionsbetriebe im Handwerk stehen vor der Herausforderung, digitale Kanäle sinnvoll für sich zu nutzen und sich von der Konkurrenz abzuheben. Lidauer Media setzt genau an diesen Punkt an. Den Fokus legt die Video-Agentur darauf, individuelle Brandingvideos und Karrierefilme zu entwickeln, die weit mehr sind als einfache Werbeclips. Ziel ist es, Markenidentität sichtbar zu machen und gezielt neue Talente anzusprechen. Die Ergebnisse, etwa ein deutlicher Anstieg der Bewerbungen oder eine schnellere Kundenentscheidung, sprechen für die Wirkung dieser B2B-Videoproduktion.

Recruitingvideos als Teil einer zielorientierten Videomarketing-Strategie

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels kommt dem Recruiting eine besondere Rolle zu. Ein authentisches Werbevideo, das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Wort kommen lässt oder die Arbeitskultur erlebbar macht, kann entscheidend zur erfolgreichen Personalsuche beitragen. Lidauer Media verzichtet dabei auf austauschbare Vorlagen . Jede Produktion wird präzise auf das Unternehmen und seine Werte zugeschnitten – von der Konzeption bis zur Veröffentlichung in Social Media, auf der eigenen Website oder für Meta-Kampagnen. Das sorgt neben Sichtbarkeit auch für eine nachhaltige Bindung potenzieller Bewerber.

Hochwertige Videos als Wirtschaftsfaktor für mittelständische Unternehmen

Professionelle Filmproduktion bleibt im Handwerk oft ein unterschätzter Hebel für geschäftlichen Erfolg. In enger Abstimmung mit den Betrieben sorgt Lidauer Media dafür, dass jedes Firmenvideo einen klaren wirtschaftlichen Nutzen erfüllt. Dies reicht von der Stärkung des Images über die Beschleunigung von Entscheidungsprozessen im Vertrieb bis zur Schaffung neuer Kontaktpunkte für Interessenten. Mit modernen Technologien und ständiger Weiterentwicklung entstehen so hochwertige Videos, die auch auf Messen, in Erklärfilmen oder bei Social Media Reels flexibel genutzt werden können.

Digitale Markenführung und transparente Prozesse als Erfolgsfaktor

Transparentes Projektmanagement und unkomplizierte Zusammenarbeit werden von Kunden besonders geschätzt. Initiativen wie ein passgenaues Onboarding, klare Planungsdokumente und ein eigenes Portal sorgen dafür, dass Handwerksbetriebe möglichst wenig Aufwand haben und dennoch jederzeit Einblick in den Produktionsprozess erhalten. Zentral ist dabei die Überzeugung, dass Videomarketing nur dann wirksam ist, wenn Strategie, Botschaft und Umsetzung konsequent auf die Ziele des Kunden abgestimmt sind. So gelingt es Lidauer Media, das zum Teil angestaubte Image von Handwerks- und Industriebetrieben in Linz und Oberösterreich nachhaltig zu modernisieren.

Branchentrends und Ausblick: KI und die Zukunft der Videoproduktion

Die Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz verändern die Filmproduktion grundlegend. Während Standardvideos zunehmend automatisiert erstellt werden können, konzentriert sich Lidauer Media auf die kreative und strategische Einbindung neuer Technologien. Jede Videoproduktion bleibt dabei ein individuell betreutes Projekt, bei dem persönlicher Einsatz und Branchenwissen den Unterschied machen. So ist das Unternehmen auch künftig der richtige Ansprechpartner für Handwerksbetriebe, die sich nicht nur sichtbar, sondern auch anziehend für Kundschaft und Talente präsentieren wollen.

Weitere Informationen und Referenzen finden Sie unter www.lidauermedia.com .