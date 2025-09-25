„Man muss immer gemeinsam agieren“

Die gemeinsame Wohnung ist für viele Paare ein wichtiger Meilenstein in der Beziehung. Ganz besonders gilt dies, wenn sie auch gemeinsam gekauft wurde. Das gemeinsame Wohnungseigentum kann unter Umständen jedoch zum Problem werden – etwa bei einer Trennung. Matthias Klein, Notar in Wien, weiß, wie Paare vorbeugen können.

Der Markt für Immobilieneigentum gewinnt wieder an Dynamik. Daher wird vielleicht auch das eine oder andere Paar mit dem Gedanken, gemeinsam eine Wohnung zu kaufen, liebäugeln. Ist das überhaupt möglich?

Matthias Klein: Natürlich ist das möglich. Warum sollten Paare nicht ihre Ersparnisse zusammen legen können, um eine Wohnung zu kaufen?

Das ist das eine. Aber können sie auch gemeinsam im Grundbuch stehen?

Handelt es sich um ein Wohnungseigentumsobjekt gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG), können zwei natürliche Personen, jeweils zur Hälfte in Bezug auf die Wohnung, sogenannte Wohnungseigentümerpartner sein.

Das heißt, diese Bestimmung gilt nicht nur für Paare?

Richtig. Als sogenannte Eigentümerpartnerschaft können zwei natürliche Personen gemeinsam Wohnungseigentum erwerben, egal, in welcher Beziehung sie zueinander stehen. Es können Ehepaare oder Lebensgefährt:innen sein, aber auch Verwandte oder zwei nicht miteinander verwandte Personen.

Wie ist bei der Eigentümerpartnerschaft das Eigentum aufgeteilt?

Dieses „Eigentumssplitting“ funktioniert, wie erwähnt, immer nur im Verhältnis 50:50. Beide stehen jeweils mit diesem Anteil im Grundbuch.

Gesetzt den Fall, ein Partner, eine Partnerin steuert mehr zum Kaufpreis bei – ändert sich dadurch etwas an den Anteilen?

Nein, es bleibt trotzdem jeweils beim Hälfteanteil.

Kann man aber vertraglich vorsorgen, etwa für den Fall einer Trennung oder Scheidung?

Ja, man kann etwa eine Partnerschafts-, beziehungsweise Trennungsvereinbarung abschließen, die das Szenario der Geldherkunft widerspiegelt und die Vorgangsweise bei Auflösung regelt.

Sollte aber nicht generell die Vorgangsweise im Trennungs- beziehungsweise Scheidungsfall geregelt werden?

Natürlich, das wäre definitiv die vernünftigste Vorgangsweise.

Die Eigentümerpartnerschaft regelt ja nicht nur die Eigentumsverhältnisse, sondern auch den Umgang mit diesen. Was sollten Paare diesbezüglich wissen?

Dass man bei einer Eigentümerpartnerschaft immer gemeinsam agieren muss. Essenziell ist es zu wissen, dass Wohnungseigentümerpartner ihre Anteile lediglich gemeinsam beschränken oder belasten können. Weiters können die Anteile auch nur gemeinsam einer eventuellen Zwangsvollstreckung unterworfen werden – und für die Veräußerung eines Anteils bedarf es immer der Zustimmung des jeweils anderen Eigentümerpartners. Ein anderer relevanter Punkt ist, dass bei einer Wohnungseigentümerversammlung beide Partner:innen als eine Stimme angesehen werden. Damit ihre Stimme bei einer Abstimmung zählt, müssen sie einer Meinung sein.