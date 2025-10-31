Luftverteidigung: „Mehr Wirkung, mehr Schutz, mehr Reichweite“

Herr Generalmajor, das Bundesheer erlebt derzeit die größte Modernisierung seiner Geschichte. Welche Rolle spielt dabei der Luftbereich?

Generalmajor Gerfried Promberger: Wie das Beispiel in der Ukraine zeigt, eine zentrale Rolle. Luftstreitkräfte sind für moderne Streitkräfte entscheidend für Aufklärung, Feuerunterstützung und schnelle Reaktionsfähigkeit. Nach Jahren der Reduktion investieren wir nun wieder substanziell in unsere Luftstreitkräfte, um die Luftverteidigung aufzubauen und auch langfristig sicherzustellen.

In welche Bereiche wird aktuell investiert?

In drei Hauptfelder: die Erneuerung aller Luftfahrzeugflotten sowie Modernisierung unserer Abfangjäger, den Aufbau einer modernen bodengebundenen Luftabwehr sowie Schaffung einer Luftverteidigung inklusive qualifizierte Drohnenabwehr und neue Radaranlagen. Dazu kommen Investitionen in Kommunikation, Infrastruktur und den Bereich Weltraum.