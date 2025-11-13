Linko´s Bachstüberl: Nachhaltig genießen mit regionalen Zutaten

Linkos Bachstüberl entwickelt sich mit der Zeit

Christian Linko beobachtet gastronomische Trends, greift aber nicht jede Modeerscheinung auf. Vielmehr steht die stärkste Weiterentwicklung der eigenen Linie im Vordergrund. Diese Balance macht Linkos Bachstüberl langfristig zu einer Instanz für nachhaltigen Genuss. Besonders die Verbindung von traditionellem Gasthaus, kreativer Küche und regionalen Lebensmitteln überzeugt eine anspruchsvolle Zielgruppe im Alter von 45 bis 70 Jahren.

Weitere Informationen und aktuelle Menüs gibt es unter www.bachstueberl.com – ein Besuch lohnt sich für alle, die Gastronomie in Purkersdorf nachhaltig und mit regionalem Charakter erleben möchten.