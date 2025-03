Level Up Your Mind: Erfolg lernen außerhalb der Universität

Mit dem Level Up Your Mind 2025 wird ein neues Kapitel der persönlichen und beruflichen Entwicklung in Österreich aufgeschlagen. Am 22. März 2025 im historischen Parkhotel Schönbrunn in Wien findet ein Event statt, das alternative Erfolgsmodelle präsentiert und konventionelle Bildungswege hinterfragt. Die Veranstaltung bietet fundierte Impulse, die von echter Begeisterung getragen werden, und richtet sich an all jene, die den Sprung in eine neue Denkweise wagen möchten.

Neue Perspektiven und transformatives Denken

Das Programm umfasst ein breit gefächertes Spektrum an Themen – von Business-Strategien über Mindset und Gesundheit bis hin zu zwischenmenschlichen Beziehungen. Über 24 Expertinnen und Experten teilen ihre Erfahrungen und Lösungsansätze, die den Grundstein für radikale Veränderungen legen.