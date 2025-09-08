Letzter Aufruf für einen luxuriösen Sommer: Verbleibende Termine in TOP-Villen

Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu, aber es ist noch nicht zu spät für einen exklusiven Rückzug an die Küste! Wenn Sie von Entspannung am Meer in der Privatsphäre einer luxuriösen Villa träumen, ist jetzt der richtige Moment - wir präsentieren Ihnen die letzten verfügbaren Termine in einigen der begehrtesten Villen der Agentur My Luxoria. Ob Sie der mediterrane Charme der Inseln, die Ruhe des dalmatinischen Hinterlands oder die Nähe zu urbanen Zentren anzieht, dies sind die Villen, die das Ende des Sommers unvergesslich machen werden.

Villa Malibu One – Vir Abgelegen auf einem großen privaten Anwesen gelegen, ist die Villa Malibu One auf der Insel Vir ein wahres Luxusrefugium für größere Gruppen. Mit insgesamt 10 Schlafzimmern und einer Kapazität für 28 Personen besteht die Villa aus mehreren Wohneinheiten und bietet eine ideale Balance zwischen Privatsphäre und Gemeinschaftsraum. Den Gästen stehen ein großzügiger Innenhof mit Pool und Sonnenterrasse, ein Grillbereich, ein Kinderspielplatz sowie zahlreiche Aktivitäten wie Tischtennis, Tischfußball und Billard zur Verfügung.

Villa Lu – Drniš Umgeben von der Natur der dalmatinischen Zagora bietet die Villa Lu wahre Ruhe und ein authentisches Erlebnis des dalmatinischen Hinterlands. Mit einer Kapazität für 4 Personen verfügt sie über 2 moderne Schlafzimmer, einen beheizten Pool, eine Sonnenterrasse und einen Entspannungsraum mit Sauna und Jacuzzi. Die Villa bietet eine perfekte Harmonie von Innen- und Außenbereich und ist ein idealer Ausgangspunkt, um die natürlichen Schönheiten der Region zu erkunden.

Villa Opera – Starigrad (Zadar) Am Fuße des Velebit-Gebirges und in der Nähe des Meeres gelegen, beeindruckt die Villa Opera mit modernem Design, großen Glasflächen und luxuriösen Annehmlichkeiten. Sie ist ideal für 8 Personen und bietet mit einem beheizten Pool, einem Jacuzzi, Meerblick und einem minimalistischen Interieur den perfekten Ort zum Entspannen und Erkunden der Region Zadar.

Villa Antea – Pula Im Herzen Istriens, versteckt in der Natur, bietet die Villa Antea völlige Ruhe und Luxus für bis zu 12 Personen. Das großzügige Anwesen, ein beheizter Salzwasserpool, der rustikale Charme der Villa sowie zusätzliche Dienstleistungen wie ein privater Koch, Lebensmittellieferung oder die Organisation von Hochzeiten machen diese Villa ideal für einen genussvollen Sommerausklang.

Villa Vale Residence – Brač Nur wenige Schritte vom Meer entfernt, in der wunderschönen Bucht von Likva, bietet die Villa Vale Residence höchsten Komfort und Privatsphäre. Vier Schlafzimmer, eine Sauna, eine Wellness-Zone und ein modern gestaltetes Interieur auf einem 4.000 m² großen Anwesen machen diese Villa zur idealen Wahl für einen ruhigen Inselurlaub am Meer. Besonderer Luxus zeigt sich in den einzigartigen Annehmlichkeiten, die im Mietpreis enthalten sind: ein neues Luxusboot SAXDOR 320 GTO mit einem erfahrenen privaten Skipper, zwei private Bootstransfers vom Flughafen Split zur Villa sowie die 24-Stunden-Verfügbarkeit von zwei Fahrzeugen (z. B. JEEP Compass), um eine völlig sorgenfreie Erkundung der Insel zu ermöglichen. Darüber hinaus verbirgt das Anwesen ein wahres kleines Juwel – ein Mini-Amphitheater, ideal für private Veranstaltungen, intime Konzerte oder Filmabende unter dem Sternenhimmel.