Lenercom: Energieautark mit einem Batteriespeicher

Lenercoms modulare PV-Batteriespeicher maximieren den Eigenverbrauch, senken Kosten und sichern Notstrom.
14.10.25, 14:47

Ein Batteriespeicher verwandelt jede Photovoltaik-Anlage in ein eigenes Kraftwerk. Überschüssiger Strom aus den PV-Batterien von Lenercom wird gespeichert und steht bei Bedarf jederzeit bereit – tagsüber wie nachts. Diese Unabhängigkeit senkt nicht nur die Abhängigkeit von externen Stromlieferanten, sondern schafft auch eine zuverlässige Notstromversorgung.

Wirtschaftliche Vorteile durch Lenercom-Energiespeichersystem

Dank der intelligenten Verzahnung von Photovoltaik-Anlage, Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher von Lenercom sinken langfristig die Stromkosten. Nur Energie, die in den PV-Batterien gespeichert wird, umgeht teure Spitzenlasttarife und reduziert laufende Stromkosten deutlich. Regelmäßige Software-Updates und hochwertige Speicherzellen garantieren Langzeitstabilität und Leistungsfähigkeit. Fachkundige Beratung begleitet Kunden von der Planung bis zur Inbetriebnahme – so entsteht ein Energiespeichersystem, das genau auf individuelle Anforderungen zugeschnitten ist.

Notstrom durch Batteriespeicher – auch bei Stromausfall

Im Fall eines Stromausfalls schalten moderne Batteriespeicher automatisch auf Inselbetrieb. Haushalte und Betriebe können so ohne Unterbrechung weiterarbeiten. Gerade für Gewerbliches Batteriespeichersysteme in sensiblen Produktionsstätten oder für landwirtschaftliche Betriebe ist diese Notstromfunktion von den Lenercom-Energiespeichersystemen unverzichtbar.

Skalierbare Stromspeicher: Von Grundbedarf bis Lastspitzen

Ob privates Einfamilienhaus oder Industriepark: Die modularen Komponenten von Lenercom lassen sich passgenau erweitern. Kleine Batteriespeicher sichern den Grundbedarf, während groß dimensionierte Systeme auch hohe Lastspitzen zuverlässig abpuffern.

Einfache Nachrüstung bestehender PV-Anlagen von Lenercom

Lenercom Energiespeicher sind All-in-One Systeme mit integriertem Wechselrichter und Batteriespeicher und eignen sich hervorragend für den Umbau älterer PV-Anlagen ohne Speicher, wo der Wechselrichter für Batterien nicht geeignet ist. Was sich kompliziert anhört, ist im Endeffekt sehr einfach. Durch die simple Verdrahtung von nur drei verschiedenfarbigen Kabeln (Erdungskabel, Batterieanschlusskabel, Kommunikationskabel), wird die Verdrahtungszeit der Montage verkürzt und ein schneller Umbau auf das neue System ermöglicht.

Mehr Informationen findet man unter www.lenercom.at.

Lenercom Österreich Distribution

Harald List

Weixelbaum 104,

A-8483 Deutsch Goritz

Tel: +43 316 231547

office@lenercom.at

www.lenercom.at

(Harald List) 