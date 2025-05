Lenercom: Effiziente Energiespeicherlösungen für Haushalt und Unternehmen – mit Harald List

Steigende Energiekosten und der Wunsch nach Unabhängigkeit machen Batteriespeicher-systeme für Solarstrom zunehmend attraktiv. Lenercom bietet mit innovativen Hybrid-Wechselrichtern und Energiespeicherlösungen eine nachhaltige Antwort, die Kosteneinsparungen, Notstromversorgung und eine höhere Eigenverbrauchsquote ermöglicht. Harald List, Geschäftsführer von Solution Consult, unterstützt das Unternehmen bei der Etablierung dieser kostensparenden und sicheren Energiespeicher auf dem österreichischen Markt.

Lenercom setzt neue Maßstäbe mit Hybrid-Wechselrichter und Batteriespeicher

Energiespeichersysteme sind heute wichtiger denn je – sowohl für Privathaushalte als auch für Gewerbebetriebe. Der Bedarf an zuverlässiger, kosteneffizienter und nachhaltiger Energieversorgung wächst stetig. Genau hier setzt Lenercom mit innovativen Batteriespeichern, Hybrid-Wechselrichtern und durchdachten Energiespeicherlösungen an. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Systeme, die sowohl Eigenheime als auch große Industrieanlagen mit moderner Energietechnologie versorgen können.

Notstromversorgung & Blackout-Vorsorge von Lenercom – mit Harald List

Ein zunehmend wichtiges Thema ist die Blackout-Vorsorge. Immer mehr Haushalte und Unternehmen möchten sich gegen mögliche Stromausfälle absichern, so Harald List, Geschäftsführer von Solution Consult. Lenercoms Batteriespeicher sind so konzipiert, dass sie nicht nur bei Stromspitzen, sondern auch im Notfall zuverlässig Energie bereitstellen. Die integrierte Notstromversorgung sorgt dafür, dass wichtige Geräte weiterhin funktionieren – ein entscheidender Vorteil in Zeiten wachsender Unsicherheit.

Hybrid-Wechselrichter mit Batteriespeicher: Zukunft der Solarenergie – Solution Consult

Moderne Hybrid-Wechselrichter mit integriertem Batteriespeicher gehören zu den effizientesten Lösungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Sie speichern überschüssige Solarenergie und geben diese genau dann ab, wenn sie benötigt wird – zum Beispiel abends oder bei Netzunterbrechungen. Dadurch wird die Eigenverbrauchsquote maximiert und die Umweltbelastung reduziert. Optimierte Lade- und Entladezeiten tragen nicht nur zur Senkung der Stromkosten bei, sondern auch zur Netzstabilität. Lenercom bietet eine breite Palette dieser Systeme an – unterstützt durch Solution Consult | Harald List, die gemeinsam individuelle und zukunftsweisende Lösungen entwickeln. Lenercom hilft Betrieben, Energiekosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zur Nachhaltigkeit zu leisten – ohne dabei auf Versorgungssicherheit verzichten zu müssen.

Lenercom und Harald List bringen zertifizierte Energiespeicher nach Österreich

Lenercom bietet die Energiespeichersysteme in Zusammenarbeit mit Solution Consult | Harald List an, die seit 2022 die Zertifizierung und Anpassung der Systeme an lokale gesetzliche Anforderungen vorantreiben. Seit dem Markteintritt 2024 verfolgen sie das Ziel, Energiespeicherlösungen bereitzustellen, die technologisch überzeugen und den lokalen gesetzlichen Anforderungen gerecht werden. Dabei wird das Angebot kontinuierlich erweitert, um möglichst vielen Zielgruppen gerecht zu werden.

Harald List und Lenercom: Fachkompetenz und Innovation für Ihre Energiespeicherlösung

Die Stärke von Lenercom liegt nicht nur in der Technik, sondern auch im Team. Solution Consult | Harald List unterstützt mit seinen Ingenieuren die Inbetriebnahme durch Schulungen und detaillierte Anleitungen, sodass jeder Elektriker das System ohne große Mühen installieren kann. Mit langjähriger Erfahrung im Geschäftskundenbereich bringt das Unternehmen ein breites Praxiswissen mit. Regelmäßige Weiterbildungen, Produktschulungen und technischer Austausch mit Herstellern sorgen dafür, dass alle Mitarbeitenden stets auf dem neuesten Stand bleiben – ein klares Plus für die Kundenzufriedenheit und Produktqualität.