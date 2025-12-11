Laser- und Wundtherapie Moser: Schnelle Hilfe bei Fersensporn und Knieschmerzen

Moderne Technologie für messbare Ergebnisse

Herzstück der Therapie ist der Einsatz eines hochmodernen medizinischen Lasers, der mit Low Level Technologie (PBM) arbeitet. Die dabei eingesetzte Lichtenergie dringt tief ins Gewebe ein, fördert die Durchblutung, aktiviert die Zellregeneration und reduziert Entzündungen – ohne Nebenwirkungen. Gerade bei Problemen wie Fersensporn, Arthritis oder Arthrose im Knie zeigt sich die Methode als wirkungsvoll und gut verträglich.