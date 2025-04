Kulturmanagement-Master am IKM: Den Kulturbetrieb aktiv mitgestalten

Vor 50 Jahren wurde der Grundstein für das heutige Institut für Kulturmanagement und Gender Studies (IKM) der mdw-Universität für Musik und darstellende Kunst gelegt. Das IKM gilt damit als erstes und zugleich als eines der etabliertesten Institute in Kontinentaleuropa, das sich der Lehre und Forschung im Kulturmanagement verpflichtet hat. Vom 16. bis 18. Oktober wird das 50-Jahr-Jubiläum gebührend gefeiert. Im Oktober startet auch der berufsbegleitende, 4-semestrige Universitätslehrgang „Kulturmanagement“, der mit einem „Master of Arts“ (Continuing Education) abschließt und zur Bewerbung für ein PhD-Studium berechtigt.

Namhafte Absolvent*innen

Alexandra Jachim, Lehrgangsabsolventin, Kaufmännische Geschäftsführung Theater am Werk (Theater am Werk GmbH und Theater Petersplatz GmbH)

Kulturmanager*innen gestalten Teilhabe und Teilnahme

Damals wie heute ist das IKM bestrebt, dem Mangel an qualifizierten Führungskräften im Kulturbetrieb entgegenzuwirken. Bewusst entschieden Verantwortliche daher, das Institut 1975 an einer Kunstfakultät anzusiedeln. „Wir wollen im ständigen Austausch mit der Kunst sein, um nicht zu vergessen, wofür das alles geschieht“, erläutert Lehrgangsleiterin Dipl.-Heil. Päd. (FH) Katharina Pfennigstorf, MBA die Standortwahl. Sie sieht in der Kunst ein „verbindendes kreatives Element zwischen den Menschen und ihren Welten“, das vielfältige und entscheidende Lösungsansätze liefern kann – vor allem in bewegten Zeiten. Stärker denn je seien Kulturmanager*innen heute demnach gefordert, im Kulturbetrieb Teilhabe- und Teilnahmeangebote für alle zu schaffen und damit Räume für Vielfalt und Toleranz zu öffnen.

Offener Diskurs, Einblick in verschiedene Kunstsparten, breites Netzwerk

In acht Modulen wird im Lehrgang neben einem guten Rüstzeug aus theoretischem Wissen, Reflexion von Erfahrungen sowie kommunikativen Skills, gezielt das offene Diskutieren aktueller Entwicklungen wie etwa das Zusammenwirken von Kunst und Künstlicher Intelligenz, Nachhaltigkeit sowie Inklusion gefördert. Inhaltlich verzichtet das IKM auf eine Spezialisierung, um ein profundes Verständnis für die Handlungslogiken verschiedener Kunstsparten zu schaffen. Der Lehrplan wird laufend evaluiert und weiterentwickelt, da auch die Anforderungen im und an den Kulturbetrieb zusehends steigen. Namhafte Lehrbeauftragte gewähren wertvolle Einblicke in ihre Praxis und garantieren den Studierenden zudem den Aufbau eines breiten spartenübergreifenden Netzwerks.

Hohe Weiterempfehlungsrate und Anerkennung von Absolvent*innen im In- und Ausland

Eine Weiterempfehlungsrate von rund 80 Prozent und die hohe Anerkennung der Absolvent*innen in Führungspositionen im In- und Ausland bestätigen das Lehrplankonzept.