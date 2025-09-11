Kulinarik trifft Literatur: Weinviertler wein.lese.herbst

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr lädt das Weinviertel auch heuer wieder zum wein.lese.herbst – einer Veranstaltungsreihe, die Literatur, Kulinarik und Wein auf einzigartige Weise verbindet. Im goldenen Oktober und im genussvollen November öffnen ausgewählte Weinviertler Restaurants und Wirtshäuser ihre Türen für ein Erlebnis, das alle Sinne anspricht. Ob als Ausflug für einen besonderen Abend, als romantisches Wochenende zu zweit oder als genussvolle Kulturreise mit Freundinnen und Freunden: Der wein.lese.herbst bietet den perfekten Rahmen für eine herbstliche Auszeit voller Geschmack, Atmosphäre und Inspiration.

Genuss, Literatur & Lebensfreude im Weinviertel

Was den wein.lese.herbst so besonders macht? Die Verbindung von regionaler Spitzenkulinarik, stimmungsvoller Literatur und hochwertigem Wein zu einem harmonischen Gesamterlebnis. Während in gemütlich-eleganten Locations herbstliche 4- bis 5-Gänge-Menüs mit viel Liebe zum Detail serviert werden, sorgen renommierte Autorinnen und Autoren zwischen den Gängen für feinfühlige, humorvolle und mitunter auch nachdenkliche literarische Einlagen. Ob aromatisches Wildragout, feine Kürbis-Variationen oder kreative Neuinterpretationen regionaler Klassiker – in den Küchen des Weinviertels wird mit Leidenschaft gekocht.

Auf Wunsch gibt es selbstverständlich auch vegetarische Alternativen. Einfach bei der Reservierung bekannt geben! Dazu werden edle Tropfen aus den umliegenden Weingütern gereicht – von fruchtigen Grünen Veltlinern bis hin zu kräftigen Rotweinen. Jeder Gang, jedes Glas, jede gelesene Zeile fügt sich in ein stimmiges Gesamterlebnis ein, das Genießerinnen und Genießer noch lange in Erinnerung behalten werden.