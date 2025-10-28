Küche, Labor, Werkstatt: Der Dampfvollautomat von Amon Vertriebs GmbH

Höchstleistungsreinigung durch modernste Dampftechnik

Mit seinem leistungsstarken Edelstahlheizkessel, einer Heizleistung von 3200 Watt und einem Arbeitsdruck von bis zu 9 bar setzt der Industriedampfreiniger neue Maßstäbe in Sachen Sauberkeit. Die Gerätefunktionen, darunter eine vollautomatische Nachfüllung, Wasserspülfunktion sowie eine zuschaltbare Dampfmengenregulierung direkt am Handgriff, ermöglichen eine flexible Anpassung an die jeweilige Reinigungssituation. Für kontinuierliches, durchgehendes Arbeiten sorgt eine Hochleistungspumpe mit bis zu 19 bar.

Vielfältige Einsatzgebiete: Flexibel von der Küche bis zur Werkstatt

Der Dampfvollautomat zeigt seine Stärken besonders in Bereichen, in denen höchste Hygienestandards einzuhalten sind. Speziell in der Gastronomie, in Hotels, in Schulen, Laboren und Gemeinden zeichnen die Geräte der Amon Vertriebs GmbH durch ihre rückstandsfreie Arbeitsweise aus. Selbst hartnäckigste Verschmutzungen auf Küchenoberflächen, Arbeitsgeräten, Werkstattböden oder Polstermöbeln werden effizient entfernt – ganz ohne chemische Rückstände, was insbesondere im Umgang mit Lebensmitteln oder sensiblen Materialien entscheidende Vorteile bietet.