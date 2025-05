Warum wir jetzt keine Zukunft machen

Wer auf eine Verbesserung der heimischen Geschäftslage gehofft hat, wird auch heuer enttäuscht. Zu Beginn des dritten Rezessionsjahres in Folge ist so gut wie keine Erholung in Sicht – zumindest bis dato. Im Rahmen unserer jüngsten Umfrage, dem Austrian Business Check, haben gerade einmal 43 Prozent der Betriebe von einer sehr guten oder guten Geschäftslage gesprochen. So wenige wie seit dem Jahr 2020 nicht mehr – und damals war die Corona-Krise gerade einmal wenige Wochen alt. Fünf Jahre später sieht die Situation weiterhin alles andere als rosig aus. Auch hinsichtlich der Auftragslage zeigt sich ein Wechselbad der Gefühle: Für das Vorjahr berichtet lediglich ein Drittel der Betriebe von einem Anstieg gegenüber 2023. In den ersten Monaten 2025 sind zumindest mehr als 40 Prozent der Betriebe mit ihrer Auftragslage zufrieden. Conclusio: Zu viele nationale und internationale Störfeuer verhindern eine spürbare Verbesserung der wirtschaftlichen Situation.

Jahresvergleich: Industrie als großer Verlierer

Ein Blick in die einzelnen Branchen zeigt teils gravierende Unterschiede. Der Dienstleistungssektor weist mit 49 Prozent das beste Ergebnis in puncto Geschäftslage auf, während der Handel (29 %) weiterhin das größte Sorgenkind ist. Einem Großteil der Betriebe bleibt kaum Luft zum Atmen. Das belegen auch die hohen Insolvenzzahlen im ersten Quartal 2025. Darüber hinaus zeigt die Geschäftslage in der Industrie (32 %) deutlich nach unten – gegenüber dem Vorjahr schlägt ein Minus von 24 Prozentpunkten zu Buche. Damit zählt die Industrie zu den großen Verlierern im Jahresvergleich: Das hohe Maß an Bürokratie setzt der heimischen Industrie besonders zu. In Kombination mit den hohen Kosten, der Inflation und internationalen handelspolitischen Risiken ist das ein Mix, der das Leben der Industriebetriebe massiv erschwert.