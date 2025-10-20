Krisensicher investieren? Die Gold Smart Chain der STANDARD IN GOLD GROUP
Kann man Gold digitalisieren und dabei den Inflationsschutz bewahren? Oliver Antunovic und sein Team von der STANDARD IN GOLD GROUP haben eine Lösung entwickelt, die Edelmetall, Technik und Alltagstauglichkeit vereint – für alle, die sicher in Gold investieren möchten.
Wenn Gold nicht nur glänzt, sondern auch schützt
Bei steigenden Preisen und wirtschaftlicher Unsicherheit fragen sich viele: Wie kann ich mein Geld krisensicher investieren? Kryptowährungen gelten zwar als modern und unabhängig, sind aber volatil, spekulativ und schwer verständlich. Der Wiener Unternehmer Oliver Antunovic geht mit der STANDARD IN GOLD GROUP einen alternativen Weg und denkt Goldinvestments neu. Sein Ansatz: Die Stabilität von physischem Edelmetall mit den Vorteilen moderner Blockchain-Technologie zu verbinden und daraus ein transparentes, digitales System zu machen, das nachvollziehbar und einfach nutzbar ist.
Digitale Gold-Coins mit realer Deckung
Kernstück der Lösung ist die eigens entwickelte Gold Smart Chain – eine Blockchain, die nicht auf Spekulation, sondern auf einem realen Sachwert basiert. Jeder digitale Coin ist zu 100 % mit eingelagertem Gold hinterlegt, das in Hochsicherheitstresoren in Wien, Liechtenstein und der Schweiz verwahrt wird.
Zwei digitale Einheiten bilden das technische Fundament:
- SOLID Coin: Repräsentiert dauerhaft 0,1 Gramm Feingold
- STAND Coin: Passt sich dem Markt an, bleibt aber immer vollständig goldgedeckt
So entsteht ein digitales System, das nicht auf Hoffnung basiert, sondern auf überprüfbarem Gegenwert und unabhängig von Fiat-Währungen (Euro, Dollar und Co.) – ideal für alle, die sicher in Gold investieren möchten.
Was ist Blockchain-Technologie? Die Gold Smart Chain einfach erklärt
Die Gold Smart Chain ist keine klassische Krypto-Plattform, sondern ein dezentrales Buchungssystem. Neue Einträge, etwa Käufe oder Übertragungen, sind nur dann gültig, wenn das gesamte Netzwerk zustimmt. Einmal gespeicherte Informationen lassen sich nicht mehr verändern. So entsteht ein digitales Notizbuch, das Transparenz und Fälschungssicherheit vereint. „Wir wollten ein System, das digitale Effizienz mit greifbarer Substanz verbindet“, sagt Oliver Antunovic, Gründer der STANDARD IN GOLD GROUP. Für ihn steht fest: Technologie soll Vertrauen schaffen, nicht Unsicherheit.
Ein Gründer mit Vision: Oliver Antunovic
Oliver Antunovic, der Kopf hinter dem Projekt, bringt Erfahrung aus der Technologie- und Finanzwelt mit. Sein Ziel: ein unabhängiges, transparentes und krisenfestes System, das nicht auf Spekulation beruht, sondern auf realen Werten. „Gold verliert nie seinen inneren Wert. Die Digitalisierung darf das nicht gefährden, sondern muss sie zugänglich machen“, so Antunovic im Gespräch.