Krisensicher investieren? Die Gold Smart Chain der STANDARD IN GOLD GROUP

Digitale Gold-Coins mit realer Deckung

Kernstück der Lösung ist die eigens entwickelte Gold Smart Chain – eine Blockchain, die nicht auf Spekulation, sondern auf einem realen Sachwert basiert. Jeder digitale Coin ist zu 100 % mit eingelagertem Gold hinterlegt, das in Hochsicherheitstresoren in Wien, Liechtenstein und der Schweiz verwahrt wird.

Zwei digitale Einheiten bilden das technische Fundament:

SOLID Coin: Repräsentiert dauerhaft 0,1 Gramm Feingold

STAND Coin: Passt sich dem Markt an, bleibt aber immer vollständig goldgedeckt

So entsteht ein digitales System, das nicht auf Hoffnung basiert, sondern auf überprüfbarem Gegenwert und unabhängig von Fiat-Währungen (Euro, Dollar und Co.) – ideal für alle, die sicher in Gold investieren möchten.