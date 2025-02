Kreuzfahrturlaub de luxe: So gelingt das Hideaway auf hoher See

Sie sind vielleicht gerade dabei, den nächsten Urlaub zu planen? Ihnen schwebt schon länger eine Kreuzfahrt vor? Dabei darf es ruhig ein bisschen luxuriös sein, um so richtig zu entspannen und die Alltagssorgen hinter sich zu lassen. Dann sind Sie hier genau richtig. Ein Urlaub am Meer ist immer eine gute Idee und wenn dann noch Eleganz und Entspannung auf höchstem Niveau aufeinandertreffen, wird daraus eine unvergessliche Traumreise. Wir verraten Ihnen zehn Tipps, um Ihre Kreuzfahrt zu einer perfekten Mischung aus Stil, Genuss und Komfort werden zu lassen.

© MSC Cruises S.A. Der MSC Yacht Club ist die versteckte Perle an Bord von 15 MSC Cruises Schiffen.

1. Die richtige Kreuzfahrtlinie wählen Nicht jede Reederei ist auf Exklusivität spezialisiert. Informieren Sie sich am besten im Vorfeld darüber, wo Sie ein exklusives Service, eine gehobene Ausstattung und ein hohes Maß an Privatsphäre erwartet. Haben Sie schon einmal vom MSC Yacht Club gehört? Der MSC Yacht Club gilt als „Schiff im Schiff“. Es handelt sich dabei um einen exklusiven und privaten Bereich, der Ihnen für Ihre Auszeit auf hoher See ein luxuriöses All-Inclusive-Kreuzfahrterlebnis garantiert und zahlreiche exklusive Annehmlichkeiten bietet.

© MSC Cruises S.A. Der MSC Yacht Club besticht durch Privatsphäre, Eleganz und außergewöhnlichem Komfort.

2. Die perfekte Kabine oder Suite buchen Damit Sie den Urlaub so richtig genießen können, ist es wichtig, dass Sie sich auch in Ihren privaten Räumlichkeiten wohlfühlen und in eine Oase der Ruhe einkehren können, wenn Sie sich gerade nicht auf Entdeckungstour an Land befinden. Ob Sie sich für eine Innenkabine, eine Außenkabine mit Meerblick oder gar für eine Suite entscheiden, bleibt Ihnen und Ihren Wohnbedürfnissen überlassen. Für Freund:innen von exklusivem Wohnkomfort könnten die eleganten Suiten des MSC Yacht Clubs Interesse wecken. Diese sind mit feinsten italienischen Möbeln, einem stilvollen Marmorbadezimmer und mit ägyptischer Baumwollbettwäsche ausgestattet. Hier fühlen Sie sich bestimmt schnell wie zu Hause. 3. Kulinarische Hochgenüsse erleben Was wäre ein Luxusurlaub ohne kulinarische Gaumenfreuden auf höchstem Niveau? Der kulinarische Vorteil des MSC Yacht Clubs ist, dass Sie sich neben der erstklassigen Küche über Flexibilität freuen können. Das heißt, es gibt keine festen Tischzeiten und Sie können ganz ohne Hektik entscheiden, wann Sie zum nächsten Dinner mit Blick auf die Weiten des Ozeans erscheinen möchten.

© MSC Cruises S.A. Kulinarisch werden Sie im exklusiven MSC Yacht Club Restaurant auf höchstem Niveau verwöhnt.

4. Sich ein Gläschen mehr gestatten Apropos Kulinarik: Der MSC Yacht Club beinhaltet das All-Inclusive-Getränkepaket Premium Extra, sprich alle Getränke bis zu einem Preis von 14 Euro sind unter anderem an allen Bars an Bord, im Hauptrestaurant, in den Spezialitätenrestaurants und in den exklusiven MSC-Resorts inkludiert. Außerdem wird die Minibar in Ihrer MSC Yacht Club Suite täglich aufgefüllt. 5. Sich exklusiven Service gönnen Was wäre Luxus ohne den perfekten Service? Lassen Sie sich im Rahmen des MSC Yacht Clubs von Ihrem persönlichen Butler beziehungsweise Ihrer persönlichen Butleresse jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ihr Butler-Service steht rund um die Uhr für Sie bereit und hilft Ihnen bei der Organisation von maßgeschneiderten Aktivitäten, beim Koffer auspacken oder serviert Ihnen kulinarische Köstlichkeiten. Zudem warten täglich frisches Obst, Pralinen und kleine Aufmerksamkeiten auf Sie.

© MSC Cruises S.A. Ihr persönlicher Butler bzw. Ihre persönliche Butleresse steht Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung, um Ihren Aufenthalt noch unvergesslicher zu machen.

6. Genießen Sie Wellness auf dem Meer Luxus und Entspannungsmöglichkeiten sind für Sie eine Symbiose, die für Ihren Urlaub nicht wegzudenken ist? Verständlich! Schließlich lässt es sich bei einer Massage mit Blick auf das Meer gleich viel besser entspannen. Mit dem MSC Yacht Club haben Sie exklusiven Zugang zum Thermalbereich MSC Aurea Spa, der einem Wellnessrefugium de luxe gleicht. Genießen Sie beispielsweise eine traditionelle, balinesische Massage in stimmungsvollem Wohlfühlambiente mit einem Interieur aus Naturstein, Edelhölzern und kunstvollen Mosaiken. 7. Suchen Sie sich einen Lieblingsplatz Große Kreuzfahrtschiffe bieten eine Vielzahl an Attraktionen zur Unterhaltung und Freizeitbeschäftigung, um Ihren Urlaub so abwechslungsreich wie möglich gestalten zu können. Entdecken Sie für sich einen Ort, der Ihre Sinne verwöhnt und zu Ihrem Lieblingsplatz wird. Inspiration gefällig? Das absolute Herzstück des MSC Yacht Clubs ist die Top Sail Lounge, die Ihnen einen atemberaubenden Ausblick über das Meer garantiert und Sie abends bei Live-Musik zum Entspannen einlädt. Fans von Privatsphäre können sich auch auf das private Sonnendeck zurückziehen und es sich dort in der Sonne gutgehen lassen, im Pool baden oder den Whirlpool genießen.

© MSC Cruises S.A. Für Gäste des MSC Yacht Clubs ist auf dem privaten Sonnendeck alles nur für Sie reserviert.

8. Tauchen Sie in eine Welt voller Unterhaltungsmöglichkeiten ein Von Langeweile kann auf großen Kreuzfahrtschiffen wohl kaum die Rede sein! Gestalten Sie Ihre Abende an Bord individuell und wählen Sie aus vielseitigen Entertainment-Optionen wie Privatveranstaltungen und Theatershows im Broadway-Stil. Es steht Ihnen jederzeit frei, ob Sie die Privatsphäre der MSC Yacht Club Bereiche genießen oder ob Sie die unzähligen Unterhaltungsmöglichkeiten auf dem gesamten Schiff wählen. 9. Erleben Sie entspannten Luxus für die ganze Familie Dass eine Kreuzfahrt zum unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein werden kann, beweist die familienfreundliche Reederei MSC. Auch im MSC Yacht Club sind Kinder jeglichen Alters willkommen. Während Sie exklusive Wellness-Angebote in Anspruch nehmen oder am Pool entspannen, kann sich der Nachwuchs im Kinderclub oder Aquapark austoben. 10. Erleben Sie die Welt, wie es Ihnen am besten gefällt Luxus muss nicht am Schiffsdeck aufhören. Maßgeschneiderte Landausflüge, begleitet von erfahrenen Reiseführer:innen, bieten Ihnen die Möglichkeit, die Kreuzfahrt zu Ihrer persönlichen Entdeckungsreise zu machen. Tauchen Sie ein in lokale Kulturen, entdecken Sie historische Städte oder entspannen Sie an paradiesischen Stränden.

© MSC Cruises S.A. Entdecken Sie sonnenverwöhnte Strände in der Karibik, historische Städte in Europa oder die magischen Landschaften Nordeuropas.

Trend-Destinationen 2025 Sie sind Ihrem Traum von einer Kreuzfahrt nun vielleicht gedanklich schon nähergekommen, doch welche Reiseziele eignen sich am besten für eine exklusive Auszeit auf hoher See? Die Karibik lockt mit bezaubernden Puderzuckerstränden und aufregenden Schnorchelabenteuern, während das Mittelmeer mit seinen pulsierenden Metropolen durch kulturelle Highlights begeistert. Nicht zu vergessen der wunderschöne Norden mit seinen unzähligen Fjorden, grünen Landschaftskulissen und einer spannenden Tierwelt.

Mit dem MSC Yacht Club haben Sie die Möglichkeit, neue, erholsame Stranddestinationen zu besuchen, die garantiert abseits des Massentourismus liegen. Die Insel Sir Bani Yas befindet sich vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate und ist ein Paradies für Ruhesuchende. Genießen Sie luxuriöse Annehmlichkeiten wie private Cabanas oder einen frisch gemixten Cocktail in der Hängematte.

Eine Perle in der Karibik ist die Ocean Cay MSC Marine Reserve. Auf der Privatinsel auf den Bahamas können Gäste des MSC Yacht Clubs in dem für sie reservierten Bereich absolute Ruhe erleben. Der 2,4 Kilometer lange goldgelbe Sandstrand, das türkisfarbene Meerwasser und kulinarische Verwöhnmomente machen einen Aufenthalt auf diesem Juwel zu einem unvergesslichen Erlebnis.

© MSC Cruises S.A. Der MSC Yacht Club ist mehr als nur ein Bereich auf einem Schiff: Lassen Sie sich verwöhnen und erleben Sie, wie Urlaubsträume wahr werden können.

Neues MSC-Flaggschiff ab Frühjahr 2025 Entdecken Sie mit der MSC World America die Karibik ab Miami.