Von Goldsuchern zum beliebtesten Onlinespiel – die Legenden um Solitär

Durch sein simples und doch strategisches Spielprinzip, zieht einen das Spiel bereits nach wenigen Zügen in seinen Bann. Um möglichst viele Punkt zu gewinnen, müssen bei Solitär die Karten in absteigender Reihenfolge auf den Ass-Stapeln abgelegt werden. Doch das ist leichter gesagt als getan: Denn zuvor müssen die Karten zu Beginn des Spiels in aufsteigender Reihenfolge auf dem Kartentisch sortiert werden. Und zwar immer ausgehend von einem König und dann weiter in wechselnder Farbe. Dieses Klondike-Kartenspielprinzip beschert Nervenkitzel und verlangt vorausschauendes Spielen. Können Sie sich gegen die Karten behaupten? Spielen Sie jetzt Solitär kostenlos, ohne Anmeldung und ohne Download bei uns auf www.spiele.kurier.at!

Im Zuge des Goldrauschs entstanden - Solitärs Geschichte

Um das Spiel Solitär ranken sich einige Entstehungsmythen: So besagt eine Legende, dass das Kartenlegen für Einzelspieler - auch unter der Klondike-Variante bekannt - während der Französischen Revolution von einem inhaftierten Adligen erdacht wurde. Um die Langeweile im Gefängnis zu füllen, erfand er die berühmten Spielzüge vom Talon bis zu den Ass-Stapeln. Entgegen dieser Legende vermuten andere die Wurzeln des beliebten Spiels in Kanada. Dort wird das Kartenspiel 'Solitaire' genannt und ebenfalls nach dem Klondike-Prinzip gespielt. Es kann angenommen werden, dass diese Solitär-Variante nach der kanadischen Region Klondike benannt wurde, die von 1896 bis 1899 Schauplatz eines großen Goldrausches war. Die Goldsucher von Klondike können das Kartenspiel erfunden oder mit eigenen Regeln versehen und verbreitet haben.

Solitär erfährt neuen Ruhm - das kostenlose Onlinespiel

Das Jahr 1990 sollte dem Kartenspiel Solitär zu ganz neuer Aufmerksamkeit und zu weltweitem Ruhm verhelfen. Als sich Microsoft entschied, sein neues Betriebssystem Windows 3.0 mit einer kostenlosen Onlineversion von Solitär auszustatten, erfuhr das Spiel einen großen Bekanntheitsschub. Jetzt war das Kartenspiel in der digitalen Welt angekommen. Wann immer man Lust hatte, konnte man jetzt Solitär kostenlos - wie hier auf spiele.kurier.at - am Computer spielen. Das beliebteste Online-Kartenspiel wird auch heute noch mit einem Kartendeck aus 52 Karten und ohne Joker gespielt. Spielen Sie jetzt eine Runde Solitär gratis und versuchen sie alle Karten auf dem Tableau möglichst effizient zu sortieren. Das Ziel ist es, die Karten - also König Dame Bube 10 9 8 … - in aufsteigender Reihenfolge auf den Ass-Stapeln abzulegen und dabei so wenig Spielzüge wie möglich zu verbrauchen.

Zeigen Sie ihr Können und messen Sie sich mit vielen anderen Kartenlegern in unserem Highscore. Jetzt Solitär kostenlos spielen auf spiele.kurier.at - ohne Anmeldung und ohne Download auf dem Browser Ihrer Wahl jederzeit spielbar!