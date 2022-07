Ihr Bauernhof wartet auf Sie: Deswegen sind diese Farmspiele so beliebt!

Sie möchten jetzt auch eine Pause vom Alltag, möchten abschalten und einmal das tun, was Ihnen Spaß macht? Als Gaming-Experten haben wir die beliebten Farmspiele My Free Farm 2 und Goodgames Big Farm für Sie beleuchtet.

Süße Tiere und witzige Missionen – bei diesen gratis Aufbauspielen ist viel geboten

Das Beste vorab: Das Tolle an den Browser Games Goodgame Big Farm und My Free Farm 2 ist, dass beide Games mit vielen Extras und großartigen Tools aufwarten. Mit diesen kann die eigene Farm noch ertragreicher und wirtschaftlicher gestaltet werden und das macht unheimlich viel Spaß! Neben vielen liebevollen und realistischen Accessoires sowie Aktionen können Sie bei My Free Farm 2 zum Beispiel eine eigene Bäckerei betreiben und nach der Weizenernte Brot backen. Dieses verladen Sie dann in Ihren süßen Truck und bringen es zum Mark.

Als Spieler erleben Sie hier das idyllische Landleben und können gleichzeitig an Ihren Management-Fähigkeiten feilen. Denn jeder Farmer sollte möglichst effizient und strategisch vorgehen, wenn er erfolgreich sein will. Die einzelnen Projekte sind mit Zeitfenstern versehen und viele Elemente hängen miteinander zusammen. Bis ein Brot gebacken ist oder ein Huhn ein Ei legt, dauert es nun einmal seine Zeit. Durch cleveres Wirtschaften kann der Prozess jedoch beschleunigt werden. So stellt zum Beispiel die Mühle das Futter für die Schweinezucht her. Wenn dieses eingesetzt wird, wird der Herstellungsprozess im Schweinestall beschleunigt. Unser Tipp: Die Mühle sollte nicht stillstehen und ein cleveres Wirtschaften wird belohnt!

Auch das Aufgaben-Tool liefert viele spannende Vorteile in Form von immer neuen Aufträgen. Für jeden erledigten Auftrag können Sie eine Belohnung einkassieren. Das gibt Extra-Punkte und man sollte keine Aufgabe verpassen.

Für das coole Farmspiel My Big Farm von Goodgame gilt: Wer seine Farm attraktiv hält, seine Tiere gut versorgt und die Aufgaben schnell löst, ist auf dem besten Weg seinen Bauernhof auf einen Top Zustand zu bringen. Mit jedem weiteren Punkt und jedem fortgeschrittenen Level wird die Farm vergrößert. Spielen Sie das lustige Aufbaustrategiespiel jetzt kostenlos und ohne Download. Worauf warten Sie noch? Schwingen Sie sich jetzt auf den Traktor.