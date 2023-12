KI im Schulalltag: Gekommen, um zu bleiben

Der öbv (Österreichischer Bundesverlag) und der KURIER luden dazu ein, ein Jahr nach dem Launch von ChatGPT Bilanz zu ziehen und über die Chancen sowie Herausforderungen von KI im Bildungsbereich zu diskutieren. Maximilian Schulyok, Geschäftsführer des öbv und Moderator des Abends, eröffnete den Talk und betonte, dass KI bereits einen bedeutenden Einfluss auf unser tägliches Leben hat. KI ist etwa jedes Mal im Spiel, wenn wir mittels Gesichtserkennung unser Handy entsperren. Mit dem Aufkommen von ChatGPT ist KI um vieles sichtbarer und greifbarer geworden, was sich auch auf Schule und Bildung auswirkt. Die Technologie führt zudem dazu, dass viele Lehrkräfte traditionelle Ansätze zu Hausaufgaben und Prüfungen überdenken und neue Wege des Lehrens und Lernens finden müssen.

Assistent für Lehrkräfte

Bernhard Gmeiner, AHS-Lehrer und Befürworter der Integration von KI im Schulalltag, präsentierte seine Erfahrungen mit ChatGPT. „Was ich am meisten liebe an meinem Job ist die Stundenvorbereitung – da ist ChatGPT ein toller Assistent“, sagte er. Gmeiner betonte auch die Veränderungen in seiner Unterrichtspraxis: “Als Englischlehrer habe ich die Textproduktion, die bisher daheim passiert ist, in den Unterricht verlagert. Denn es bringt nichts, wenn wir uns KI-generierte Texte hin und her schicken.“ Er hob zudem hervor, dass es die Aufgabe der Schule sein sollte, jungen Menschen den Umgang mit KI beizubringen: „Wer, wenn nicht Schule, soll es übernehmen, jungen Menschen den Umgang mit KI beizubringen?“