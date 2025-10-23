Karriere mit Perspektive

Straßenbahnfahrerin, SAP-Spezialist, Business Development Managerin, Senior Network Expert u.v.m.: In mehr als 100 unterschiedlichen Berufsfeldern bietet die Holding Graz spannende Aufgaben, zahlreiche Möglichkeiten zur persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung und ein Arbeitsumfeld, das von Wertschätzung und Vielfalt geprägt ist. Mit rund 3.000 Mitarbeiter*innen ist die Holding Graz eine der größten Arbeitgeberinnen im Süden Österreichs, die das Leben in Graz maßgeblich mitgestaltet.

Für Graz Als größtes kommunales Dienstleistungsunternehmen in der Steiermark sorgt die Holding Graz mit ihren Tochterunternehmen – von der Bestattung über die Citycom bis hin zur Freizeit Graz – für eine sichere Versorgung und hohe Lebensqualität im Großraum Graz. Die vielfältigen Geschäftsfelder reichen vom öffentlichen Verkehr über die Wasser- und Abfallwirtschaft bis hin zur Energieversorgung und Freizeitgestaltung. Diese Vielfalt spiegelt sich auch in der Belegschaft wider: Junge Nachwuchstalente und erfahrene Fachkräfte arbeiten gemeinsam an Lösungen für die Stadt von morgen und profitieren dadurch gegenseitig voneinander.

Zukunft gestalten Die Holding Graz verstärkt ihre Teams laufend in unterschiedlichen Berufsfeldern. Im Angestelltenbereich sind insbesondere kompetente Fachkräfte wie Einkäufer*innen, Techniker*innen und SAP-Spezialist*innen gefragt. Zudem werden fachlich versierte Personen im IT-Bereich (Netzwerktechnik und IT-Infrastruktur) gesucht. Im Arbeiter*innenbereich werden Fachkräfte für die Kläranlage und Elektrotechnik gesucht. Auch im Fahrbetrieb und bei der Abfallsammlung gibt es stets Bedarf an engagierten Mitarbeiter*innen.

Viele Benefits Als Arbeitgeberin bietet die Holding Graz ein modernes und abwechslungsreiches Arbeitsumfeld, das zahlreiche Vorteile vereint: So profitieren alle Mitarbeiter*innen von einem kostenlosen KlimaTicket Steiermark und ab dem 43. Lebensjahr von einer sechsten Urlaubswoche. Flexible Arbeitszeitmodelle und Gleitzeit ermöglichen eine optimale Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die der Holding Graz sehr wichtig ist. Dass dies auch gelebt wird, beweist das Gütesiegel „berufundfamilie“, mit dem das Unternehmen seit 2013 zertifiziert ist. Für Familien stehen weiters ein Betriebskindergarten und eine -krippe zur Verfügung, während Betriebskantinen an verschiedenen Standorten für das leibliche Wohl sorgen. Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten, genauso wie ein umfangreiches Sport- und Gesundheitsprogramm unterstützen die persönliche und berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter*innen. Zusätzlich profitieren Mitarbeiter*innen von einem sicheren Arbeitsplatz und diversen Vergünstigungen im regionalen Handel.

Lehrlingsausbildung Als Ausbildungsbetrieb bietet die Holding Graz jährlich rund 20 bis 25 Lehrlingen einen sicheren und spannenden Einstieg ins Berufsleben. Für das kommende Jahr werden Lehrlinge in neun verschiedenen Lehrberufen aufgenommen, derzeit werden mehr als 90 Lehrlinge im Unternehmen ausgebildet. Neben der „Lehre mit Matura“ werden umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Somit ist für jeden bei der Holding Graz ein passender Job dabei.

Teil des Teams werden Die Holding Graz sucht nach engagierten und motivierten Mitarbeiter*innen, die sich in einem besonderen und dynamischen Umfeld beruflich weiterentwickeln und Graz aktiv mitgestalten möchten. Vielleicht ist gerade für Sie der richtige Job dabei? Jetzt gleich bewerben! Ihre Vorteile auf einen Blick: Gratis KlimaTicket Steiermark

6. Urlaubswoche ab dem 43. Lebensjahr

Vergünstigungen für Mitarbeiter*innen

Vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Sport- und Gesundheitsangebote Hier geht’s zur Online-Bewerbung: holding-graz.at/karriere