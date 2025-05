Kameras – Werkzeug zu guten Fotos und Videos

Natürlich sind die Fotoapparate in der Hosentasche praktisch. Smartphones sind handlich und flach – und die meisten Menschen haben sie immer mit dabei. Und damit hat man auch meist eine Kamera bei sich. Dennoch können Smartphones System- oder gute Kompaktkameras nicht verdrängen. Das ist auch kein Wunder, denn sie haben ein optisches Zoom, das durch nichts zu ersetzen ist. Auch die Bedienbarkeit und Haptik ist optimal auf das Fotografieren und Filmen angepasst. Zudem ist bei Smartphones die Sensorgröße aus Gründen der Größe begrenzt. Der Unterschied liegt also im Ergebnis: Die Bildqualität ist nicht immer nur von der Pixelanzahl abhängig, sondern von der Architektur und den Aufbau des Bildsensors. Und da hat sich seit Beginn der digitalen Fotografie viel getan.

Die Besten der Besten

Hochwertigen Vollformatkameras mit einem Bildsensor von 24x36mm sind die Oberliga der Systemkameras. Bei APS-C Systemkameras hat dieser etwa die halbe Fläche eines Vollformatbildsensors, was natürlich Einfluss auf die Baugröße des Kameragehäuses sowie der passenden Wechselobjektive hat. Damit wird die Fotoausrüstung handlicher und ist bei Reisen und anderen Anlässen leichter mitzunehmen. Selbst wenn der Bildsensor kleiner ist als bei Vollformatkameras, hat man dennoch hervorragende Bildergebnisse. Bei den Wechselobjektiven gibt es für alle Anschlüsse sowohl Originalobjektive der Hersteller, aber auch von Fremdherstellern. Damit hat man beim Ausbau des Systems eine gute Auswahl von Weitwinkel über Makro bis in den Telebereich. Benötigt man das Wechseln von Objektive nicht, so ist die Kompaktkamera – die dazu noch handlicher ist – das ideale Gerät. Meist haben diese Kameras einen respektablen optischen Zoombereich, mit dem sowohl Reise- als auch Familienerinnerungen für das Fotobuch bestens festgehalten werden können.