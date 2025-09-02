Junghirsch Online GmbH macht Online-Marketing 5.0 – Ist KI wirklich ein Gamechanger für Unternehmen?

Von der Streuung zur Präzision Die Zeiten der großen Kampagnen nach dem Gießkannenprinzip sind vorbei. Heute zählt nicht mehr, wie laut ein Unternehmen wirbt, sondern wie präzise es seine Zielgruppe anspricht. Und hier liegt die eigentliche Revolution: Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und modernen Analysetools wird Marketing so treffsicher wie nie zuvor. Daten – das neue Gold Ob Website-Klicks, Social-Media-Interaktionen oder Kaufhistorien: Die digitale Welt produziert unablässig Daten. Für Unternehmen sind sie das neue Gold. Doch Rohgold muss erst geschürft, verarbeitet und in Form gebracht werden. Genau das leistet KI. Sie erkennt Muster, die für das menschliche Auge unsichtbar bleiben, und verwandelt Datensätze in detaillierte Zielgruppenprofile. „Daten sind der Treibstoff moderner Marketingstrategien. Wer sie nicht nutzt, verschenkt enormes Potenzial“, sagt Thomas Hofmann, Geschäftsführer der Junghirsch Online GmbH. „Besonders datengetriebene Ansätze ermöglichen es, nicht nur effizienter, sondern auch nachhaltiger zu agieren.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Junghirsch Online GmbH Junghirsch-Chef Thomas Hofmann erklärt, wie KI Marketing revolutioniert.

KI als Mittel gegen Streuverluste Im traditionellen Marketing war der Streuverlust oft der größte Kostenfaktor: Anzeigen liefen an Menschen, die keinerlei Interesse am Produkt hatten. KI-basierte Systeme gehen anders vor. Sie identifizieren die vielversprechendsten Zielgruppen, sprechen diese gezielt an und passen Botschaften individuell an. Das Ergebnis: geringere Kosten, höhere Relevanz, stärkere Wirkung.

Eine Erfolgsgeschichte aus der Praxis Ein Konsumgüterunternehmen entschied sich, seine Marketingstrategie mit KI neu auszurichten. Die Ergebnisse sprechen für sich: Innerhalb von nur sechs Monaten stieg die Klickrate der Anzeigen um 25 Prozent, während die Kosten pro Lead um 15 Prozent sanken. Besonders beeindruckend: Durch die Personalisierung der Botschaften konnte die Kundenbindung deutlich verbessert werden. Statt austauschbarer Werbung entstanden relevante, individuelle Ansprachen – und die Kunden reagierten mit höherer Loyalität.

Marketing 5.0 – von der Masse zur Klasse Der Wandel ist längst im Gange: Weg von der Massenansprache, hin zu hochindividuellen, datengetriebenen Kampagnen. Unternehmen, die diesen Schritt gehen, gewinnen nicht nur Effizienz, sondern auch wertvolle Einblicke in das Verhalten ihrer Kunden. Mit diesen Erkenntnissen lassen sich Produkte verbessern, neue Märkte erschließen und langfristige Beziehungen aufbauen. Für Hofmann ist klar: „KI verändert das Marketing grundlegend. Sie ist kein kurzfristiger Trend, sondern ein Gamechanger, der entscheidet, wer künftig vorne mitspielt und wer zurückbleibt.“