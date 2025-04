Junge Menschen zeigen mangelndes Risikobewusstsein

Die Vienna Insurance Group (VIG) ist der Frage nachgegangen, wie ausgeprägt die Risikowahrnehmung der Menschen ist. Dazu wurden 9.000 Personen aus neun Ländern, in denen die VIG tätig ist, befragt. Unter den Befragten befanden sich etwas mehr als 2.000 Personen im Alter von 18 bis 29 Jahren. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass gerade Jugendliche ein besonders geringes Risikobewusstsein haben. Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group, erläutert die Gründe für diese Erkenntnisse und hebt die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung hervor.

Herr Löger, warum widmet sich die VIG dem Thema Risikokompetenz und hat dazu eine umfassende Studie beauftragt?

Löger: Menschen schützen sich nur dann vor Risiken, wenn sie ein Bewusstsein für Themen wie Vorsorge und Risikoabsicherung haben. Die Studie soll uns helfen, gezielte Maßnahmen zu entwickeln, um die Risikokompetenz in der CEE-Region zu verbessern und damit sozial nachhaltig zu agieren. Unsere Studie hat sich auf die Risikowahrnehmung in den Bereichen Gesundheit, Arbeitskraftverlust, selbstverschuldete Unfälle, Wohnrisiken und Internetbetrug konzentriert.

Warum haben sie sich explizit die Zielgruppe junge Menschen angesehen und was ist die wesentlichste Erkenntnis aus der Studie? Jugendliche von 18 bis 29 Jahren sind in Bezug auf die Risiken der modernen Welt eine besonders vulnerable Gruppe. Es ist auch klar, dass sich Jugendliche nicht permanent mit Risiken beschäftigen, sie wollen das Leben „erleben“, ausprobieren und Erfahrungen sammeln. Wenn zwei Drittel der Befragten sich der abgefragten Risken wenig bis gar nicht bewusst sind und 80 % nicht an deren Eintritt glauben, zeigt das schon eine sehr geringe Affinität für Risikobewusstsein. Die Bereitschaft der jungen Menschen Risiken einzugehen, liegt mit 70 % sehr hoch. Im Vergleich dazu liegt dieser Wert bei den 50 bis 59-jährigen bei 50 %.

Wo sehen sie besondere Herausforderungen für Jugendliche?

Junge Menschen befinden sich in einer Lebensphase, in der sie oft weniger Selbstvertrauen haben, da ihnen die Erfahrung fehlt. Sie reagieren sensibler auf Risiken und fühlen sich weniger in der Lage, mit ihnen umzugehen. Diese Unsicherheit kann zu impulsiven Entscheidungen führen, die langfristige finanzielle Auswirkungen haben können. Ich sehe gerade die junge Generation auch im Hinblick auf so große Themen und Bedrohungen wie der Klimakrise besonders gefordert in der Lage sein zu müssen, fundierte Entscheidungen im Umgang mit den daraus entstehenden Risiken zu treffen.

Glauben die Jugendlichen, dass der Staat im Schadensfall einspringt?

Die finanziellen Folgen bei Eintritt eines Risikos werden durchwegs als hoch eingeschätzt. Viele gehen tatsächlich davon aus, dass der Staat bei finanziellen Schäden hilft. Besonders in Österreich verlassen sich 65 % der Jugendlichen auf staatliche Unterstützung. Je höher der erwartete Schaden, desto höher die Erwartungshaltung, dass der Staat einspringt. Diese Annahme ist jedoch oft nicht realistisch, da der Staat in vielen Fällen, wie bei Freizeitunfällen mit Dauerfolgen, keine finanzielle Hilfe leistet. Wer in jungen Jahren berufsunfähig wird, erhält wegen fehlender Beitragszeiten eine nur sehr geringe staatliche Leistung, um hier zwei Beispiele zu nennen.