JS-Laserinstitut in Lanzendorf setzt auf individuelle Laser-Haarentfernung

Die besten Maschinen können nur dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn die Anwendung perfekt auf den Einzelnen abgestimmt ist. Im JS-Laserinstitut in Lanzendorf steht daher die persönliche Haut- und Haaranalyse im Mittelpunkt. Warum das so wichtig ist und welchen Unterschied es macht, erfahren Sie hier.

Haut- und Haaranalyse: Der Grundstein jeder Behandlung

Jeder Mensch ist einzigartig – das gilt auch für Haut und Haare. Im JS-Laserinstitut wird deshalb zu Beginn jeder Behandlung eine gründliche Analyse durchgeführt. Nur so lässt sich genau bestimmen, welche Laser-Technologie und welche Intensität für ihre Haut und Haare am besten geeignet ist. So wird nicht nur das beste Ergebnis erzielt, sondern gleichzeitig die Haut optimal geschützt.