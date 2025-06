Jetzt in Wiener Bauherrenmodell investieren

IFA – seit mehr als 40 Jahren Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten in Österreich – bietet aktuell die Möglichkeit, in das Wiener Stadtentwicklungsprojekt „Baumstadt Floridsdorf“ zu investieren. Dabei entsteht ein „ökologisches Dorf in der Stadt“, vorhandene Strukturen einer seit 150 Jahren bestehenden Siedlung werden ressourcenschonend und in Holzbauweise nachverdichtet. Derzeit kann man sich am Bauherrenmodell „Baumstadt 2“ in der Werndlgasse 3+3A, 1210 Wien, beteiligen. Es umfasst 27 geförderte Mietwohnungen, der Baustart ist noch in diesem Jahr geplant.

In Österreich sind leistbare Mietwohnungen gefragter denn je. Ein Investment in geförderten Wohnbau über ein Bauherrenmodell ermöglicht davon zu partizipieren und bietet langfristig hohe Vermietungsquoten, stabile Renditen & steuerliche Optimierungsmöglichkeiten. Ideal für Vermögensaufbau/Vermögensabsicherung und die private Altersvorsorge. Denn ein Bauherrenmodell schafft eine individuelle „Immobilien-Pension“ und bietet gleichzeitig Möglichkeiten zur persönlichen Steueroptimierung.

Bereits zu 100% platziert ist das Bauherrenmodell „Baumstadt 1“, an diesem ist keine Beteiligung mehr möglich.

Was ist ein Bauherrenmodell und warum ist es so gefragt?

Ein Bauherrenmodell ermöglicht es privaten Anleger:innen, in die Schaffung von leistbarem Wohnraum zu investieren. Der Staat unterstützt dieses Modell mit steuerlichen Anreizen und Förderungen, was insbesondere für Investor:innen in höheren Steuerklassen interessant ist: Anfangskosten werden in den ersten Jahren als steuerlicher Verlust verbucht, was die Einkommenssteuer senkt. Zudem können bestimmte Werbungskosten sofort abgeschrieben werden und Vorsteuerabzug ist möglich. Besonders hervorzuheben ist auch die beschleunigte Abschreibung von Bau- und Nebenkosten (15 Jahre, 1/15 AfA), im Gegensatz zu der viel längeren Abschreibungsdauer bei Vorsorgewohnungen (67 Jahre). Somit bieten Bauherrenmodelle eine der letzten Möglichkeiten, steuerlich optimiert zu investieren.

Nachgefragter leistbarer Wohnraum bringt stabile Rendite

Auch hinsichtlich der Miet-Renditen sind Bauherrenmodelle interessant – dies umso mehr, weil der Bedarf an leistbaren Mietwohnungen laufend steigt, das Angebot aber seit Jahren zurückgeht. Geförderter Wohnbau ist leistbarer Wohnbau, während der Förderphase sind die Mieten vorgegeben bzw. „gedeckelt“. Das ist für Investor:innen durchaus attraktiv. Denn geförderte Mietwohnungen werden zu deutlich günstigeren Preisen als am freien Wohnungsmarkt angeboten, was zu einer konstant hohen Nachfrage und einer hohen Vermietungsquote führt – und sich positiv auf die Rendite auswirkt. Zudem profitieren Investor:innen von staatlichen Förderungen und einem Mietenpool, durch den es kein Risiko aus Einzelvermietungen gibt.

IFA: Wo Leader investieren

Seit Jahrzehnten ist IFA Marktführer für Immobilieninvestments und steueroptimierte Anlagemöglichkeiten in Österreich und hat bereits rund 500 Projekte erfolgreich realisiert. Für mehr als 8.000 Anleger:innen verwaltet IFA 4,1 Milliarden Euro Assets under Management. Allen Investor:innen bietet IFA ein einzigartiges Rundum-Sorglos-Paket, von der Konzeption eines Investments über den Bau bis hin zu Vermietung und Asset Management sowie laufender Investor:innen-Betreuung. Das ist ein echter Mehrwert und USP der IFA AG. IFA Investor:innen genießen stabile Erträge, IFA kümmert sich um alles andere.