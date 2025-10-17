Jetzt gratis gegen Influenza impfen, schützt einfach!

Nur ein Schnupfen? Nicht unbedingt: Die Grippe-Zeit ist wieder da. Die echte Grippe, auch Influenza genannt, ist nicht zu vergleichen mit einer harmlosen Erkältung. Sie kann deutlich länger – auch Wochen - andauern und um einiges schwerere Symptome auslösen als ein „grippaler Infekt“. Meist beginnt sie mit plötzlichem Eintreten von starkem Krankheitsgefühl, hohem Fieber, Kopf-, Muskel- und Gliederschmerzen. Auch Übelkeit, Durchfall und Erbrechen können dazukommen.

Influenza kann schwer verlaufen und ernsthafte Komplikationen verursachen, die mit einem Krankenhausaufenthalt oder sogar tödlich enden können. Besonders Menschen höheren Alters, Personen mit bestimmten chronischen Erkrankungen, Schwangere, Säuglinge (ab dem vollendeten 6. Lebensmonat), Kleinkinder, Kinder und Menschen mit geschwächtem Immunsystem sind gefährdet für einen schweren Krankheitsverlauf und profitieren von einer Impfung gegen Influenza. Aber auch für alle anderen lohnt sich der Schutz. Eine Erkrankung ist nicht nur gesundheitlich belastend, sondern auch beruflich und privat einschränkend und führt oft zu längeren Ausfällen in Schule, am Arbeitsplatz und in der Freizeit.

Mit einer jährlichen Influenza-Impfung kann das Risiko für eine Erkrankung und deren Komplikationen deutlich verringert werden. Die Impfung schützt vor schweren Verläufen und reduziert das Risiko für Krankenhausaufenthalte und Folgeerkrankungen wie Lungenentzündungen. Kommt es trotz Impfung zu einer Infektion, verläuft diese meist milder und kürzer.

Im öffentlichen Impfprogramm von Bund, Ländern und Sozialversicherung ist die Influenza-Impfung in Österreich für alle ab dem vollendeten 6. Lebensmonat gratis erhältlich. Für Kinder und Jugendliche zwischen 2 und 18 Jahren ist die Impfung auch als Nasenspray erhältlich.