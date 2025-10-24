JB Vermittlungs GmbH: Zeitarbeit stärkt den Arbeitsmarkt nachhaltig

Neue Standards für faire und transparente Zeitarbeit

Die Zeitarbeitsbranche steht häufig im Schatten alter Vorurteile. Begriffe wie „Leiharbeit“ sind nach wie vor negativ besetzt. Inhaber Jürgen Bammer und die JB Vermittlungs GmbH verfolgen deshalb einen klaren Anspruch: faire Entlohnung, volle Sozialleistungen und ehrliche Kommunikation auf Augenhöhe. Mit diesem Ansatz setzt das Unternehmen ein Zeichen in einer Branche, die im Wandel begriffen ist. Zeitarbeit wird hier nicht als kurzfristige Lösung verstanden, sondern als Chance – für Unternehmen, flexibel und wettbewerbsfähig zu bleiben, und für Arbeitnehmer, beruflich zu wachsen. So trägt JB Vermittlungs GmbH dazu bei, den österreichischen Arbeitsmarkt effizienter, moderner und zukunftssicher zu gestalten.

Weitere Informationen zur Fachkräftevermittlung von JG Vermittlungs GmbH gibt es unter www.jb-gmbh.at.