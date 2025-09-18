Inotherm Haustüren bereits in mehr als einer halben Million Haushalten
Die Haustür, die in die Geschichte einging
Manchmal beginnen die größten Geschichten ganz gewöhnlich. Ein Paar kommt in den Ausstellungsraum, sieht sich Modelle an, lässt sich beraten und wählt seine Traumtür aus.
Bei der Tür 500.000 war es nicht anders und das Paar wählte einen stilvollen neuen Eingang: zeitlose Holzoptik, eleganter Glaseinsatz, hochwertiger Edelstahlgriff und modernste Technologie mit dem Inosmart-Zugangssystem.
Anlässlich dieses symbolträchtigen Moments entschloss sich Inotherm zu einer besonderen Geste – ihnen die Tür zu schenken.
Inotherm ist europäischen Marktführer
Inotherm ist Europas größter Hersteller von Aluminium-Eingangstüren. Auf 37.000 m² modernster Fläche werden jährlich über 42.000 einzigartige Haustüren. Mit 340 Mitarbeitenden und 1.200 Partnern europaweit stärkt Inotherm stetig seine Marktführerschaft.
Türen, denen Sie vertrauen können
Die 500.000 verkauften Haustüren sind nicht nur eine Zahl, sondern das Ergebnis von mehr als drei Jahrzehnten Fokus auf höchste Qualität, fortschrittliche Technik und anspruchsvolles Design.
Maximale Sicherheit
Eine überdurchschnittlich starke Aluminiumkonstruktion sowie fortschrittliche Sicherheitsmerkmale – wie ein Fünf-Punkt-Schloss mit zusätzlichen Haken und Bolzen, drei massive Sicherheitsscharniere, eine Sicherheitsrosette und ein Sicherheitszylinder – sorgen für nahezu unüberwindbaren Schutz Ihres Zuhauses.
Hervorragende Wärmedämmung
Das Türdesign mit einem wärmedämmenden Kern, beidseitig geschützt durch robuste Aluminiumplatten, drei durchgehende Dichtungen und einer thermisch getrennten Bodenschwelle, sorgt für exzellente Energieeffizienz.
Intelligente Technologie
Für ein sicheres und bequemes Betreten Ihres Zuhauses sorgt das neueste smarte Türöffnungssystem Inosmart. Dieses kann per Fingerabdruck, Zahlencode oder Smartphone geöffnet werden.
Individuelle Designanpassungen
Inotherm bietet mehr als 400 Haustür-Modelle an, die ganz nach Ihren Wünschen gestaltet werden können. Die Personalisierung umfasst verschiedene Abmessungen, Öffnungsrichtungen, zusätzliche Seitenelemente, Verglasungen, Farben usw.
Wählen auch Sie Ihre Traum-Haustür
Mit dem Online-Konfigurator können Sie Ihre eigene Inotherm-Eingangstür auf Ihrem Computer oder Handy entwerfen. Das Verfahren ist einfach und die Antwort erfolgt prompt.