Das österreichische Gesundheitssystem stößt zunehmend an seine Belastungsgrenzen: Demografischer Wandel, Personalengpässe, steigender Bedarf an adäquater Behandlung chronischer Erkrankungen sowie wachsende Gesundheitskosten fordern das System heraus. Um diesen Herausforderungen nachhaltig zu begegnen, braucht es Forschung und Innovation. Klinische Studien sind dabei ein zentrales Instrument – für Patientinnen und Patienten, den Wirtschaftsstandort und die Gesundheitsversorgung in Österreich.

Innovative Therapien „Hinter jeder schwerwiegenden Erkrankung stehen Schicksale, die nicht nur die Patientinnen und Patienten, sondern auch Angehörige und Familien betreffen“, weiß Jens Weidner, General Manager von Bristol Myers Squibb Austria, einem der führenden Pharmaunternehmen Österreichs. „Durch klinische Forschung und den frühzeitigen Einsatz neuer Therapieoptionen“, so Weidner weiter, „können wir innovative Therapieoptionen anbieten und damit potenziell die Lebensqualität von Patientinnen und Patienten nachhaltig verbessern.“

