Individuelle Verwaltungen im Natureispalast: Ein Erfolgsrezept
Wenn etablierte Tourismusmodelle an Wirkung verlieren, gewinnen mutige Konzepte an Bedeutung. Der Naturpalast am Hintertuxer Gletscher verbindet exklusives Naturerlebnis, wissenschaftliche Expertise und nachhaltige Eventarchitektur. Die unternehmerische Entwicklung von Marlies Erler steht exemplarisch für einen neuen Zugang im alpinen Tourismus und zeigt, wie individuelle Erlebnisse und persönlicher Gestaltungswille auch abseits gängiger Konzepte erfolgreich sein können.
Firmenevents im Naturispalast im Zillertal
Die Natureispalast Erler GmbH hat sich mit ihren maßgeschneiderten Firmenevents im Natureispalast einen Ruf für Exklusivität und Innovationsgeist erarbeitet. Was von außen wie ein weiteres touristisches Angebot wirkt, ist in Wahrheit das sorgfältige Ergebnis eines jahrelangen Prozesses: Kreativität, Widerstandsfähigkeit gegenüber Nachahmern und ein konsequentes Streben nach Qualität prägen die DNA des Unternehmens. Ausgangspunkt war die zufällige Entdeckung der Gletscherspalte am Hintertuxer Gletscher. Gemeinsam mit ihrer Familie verwandelte Marlies Erler das Naturwunder in eine Erlebniswelt, deren Faszination in ihrer unmittelbaren Verbindung von Natur, Wissenschaft und Coaching liegt. Inzwischen sind die Gletscherhöhlen durch künstliche Erweiterungen erschlossen und können auf geführten Touren, bei Fotoworkshops oder bei spektakulären Incentive-Reisen erkundet werden.
Kreative Firmenevents am Hintertuxer Gletscher
Wie in Marlies Erlers Buch eindrucksvoll beschrieben, brauchte es bei der Entwicklung des Naturpalastes immer wieder kreative Improvisationskunst: Ob die Umwandlung des Eingangsbereichs von einem Klettersteig zu einem komfortablen Zugang für weniger geübte Gäste oder die flexible Reaktion auf die Bürokratie der Eigentümer und Behörden. Gegenüber ständigen Nachahmungen anderer Outdoor-Anbieter setzt die Natureispalast Erler GmbH auf exklusive Erlebnisbausteine wie Eisbootfahren, Eisklettern oder spezielle Teambuilding-Trainings im Gletscherambiente. Statt sich durch schnelles Kopieren entmutigen zu lassen, entwickelte man kontinuierlich neue Alleinstellungsmerkmale. „Es gibt unzählige Möglichkeiten da draußen. Man muss nur die Augen öffnen und bereit sein, neue Wege zu gehen“, betont Marlies Erler.
Nachhaltige Firmenevents in Tirol mit Coaching und Natur
Im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie steht eine nachhaltige Wertschätzung, die sowohl den Gästen als auch der Umwelt gilt. Trainings- und Eventformate verbinden bewusstes Naturerlebnis mit persönlicher Weiterentwicklung. Getragen von Erlers Überzeugung, dass Teamgeist und Bindung dort entstehen, wo Menschen Teil eines besonderen Erlebnisses werden, sind Kundinnen und Kunden aktiv in die Gestaltung jedes Events eingebunden. Diese Haltung spiegelt sich auch in den maßgeschneiderten Coachings wider, die auf anerkannten Modellen des Team-Rollentrainings und der Konfliktkompetenz basieren. Ergänzt wird das Angebot durch ein wissenschaftliches Netzwerk, unter anderem mit der Universität Innsbruck, das aktuelle Forschungsthemen in die Workshops einfließen lässt.
Unternehmertum und Resilienz im Tiroler Tourismus
Die Biografie von Marlies Erler zeigt, wie unternehmerische Resilienz auch von persönlichen Verlusten und Brüchen geprägt sein kann und gerade daraus Kraft für Transformationsprozesse erwächst. Phasen der Expansion und die Etablierung neuer Eventformate gingen stets mit Herausforderungen einher, von finanziellen Rückschlägen bis hin zum Verlust von vertrautern. Die Fähigkeit, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern sich neu zu finden und immer wieder neue Angebote am Markt zu platzieren, prägt auch den Natureispalast. Dass Kundinnen und Kunden nicht selten direkt im Anschluss an ein Event ein weiteres buchen, sieht Marlies Erler als überzeugenden Beleg für die Nachhaltigkeit ihrer Konzepte.
Gletschererlebnisse für Unternehmen und Forschung in Tirol
Heute zieht der Naturpalast nicht nur Wirtschaftstreibende aus dem deutschsprachigen Raum an, sondern ist auch ein Wissenschaftsstandort, an dem Kooperationen mit internationalen Forschungsteams stattfinden. Neben klassischen Firmenevents und Incentives werden Workshops zu Leadership, systemischem Denken oder Empathie angeboten, die im Kontext eines der wenigen stabilen Gletscherabschnitte der Alpen stattfinden. Damit positioniert sich die Natureispalast Erler GmbH als Modellfall für erfolgreiche Event-Innovation am Schnittpunkt von Tourismus, Wissenschaft und Personalentwicklung. Wer erfahren möchte, wie Wertschätzung, Innovationsgeist und persönliche Geschichten zu nachhaltigen Erlebnissen werden, findet hier den ersten Schritt zum eigenen Gletscherabenteuer.
Weitere Informationen zu individuell konzipierten Firmenevents unter firmenevent.at.
Natureispalast Erler GmbH
Lanersbach 367 6293 Tux Tirol, Österreich