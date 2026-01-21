Individuelle Verwaltungen im Natureispalast: Ein Erfolgsrezept

Unternehmertum und Resilienz im Tiroler Tourismus

Die Biografie von Marlies Erler zeigt, wie unternehmerische Resilienz auch von persönlichen Verlusten und Brüchen geprägt sein kann und gerade daraus Kraft für Transformationsprozesse erwächst. Phasen der Expansion und die Etablierung neuer Eventformate gingen stets mit Herausforderungen einher, von finanziellen Rückschlägen bis hin zum Verlust von vertrautern. Die Fähigkeit, in schwierigen Zeiten nicht aufzugeben, sondern sich neu zu finden und immer wieder neue Angebote am Markt zu platzieren, prägt auch den Natureispalast. Dass Kundinnen und Kunden nicht selten direkt im Anschluss an ein Event ein weiteres buchen, sieht Marlies Erler als überzeugenden Beleg für die Nachhaltigkeit ihrer Konzepte.

Gletschererlebnisse für Unternehmen und Forschung in Tirol

Heute zieht der Naturpalast nicht nur Wirtschaftstreibende aus dem deutschsprachigen Raum an, sondern ist auch ein Wissenschaftsstandort, an dem Kooperationen mit internationalen Forschungsteams stattfinden. Neben klassischen Firmenevents und Incentives werden Workshops zu Leadership, systemischem Denken oder Empathie angeboten, die im Kontext eines der wenigen stabilen Gletscherabschnitte der Alpen stattfinden. Damit positioniert sich die Natureispalast Erler GmbH als Modellfall für erfolgreiche Event-Innovation am Schnittpunkt von Tourismus, Wissenschaft und Personalentwicklung. Wer erfahren möchte, wie Wertschätzung, Innovationsgeist und persönliche Geschichten zu nachhaltigen Erlebnissen werden, findet hier den ersten Schritt zum eigenen Gletscherabenteuer.

Weitere Informationen zu individuell konzipierten Firmenevents unter firmenevent.at.