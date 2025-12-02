IN CONTROL – Peter Drage über echte Führung im Podcast

Mit IN CONTROL – der Leadership-Podcast startet ein Format, das moderne Führung neu erzählt. Keine Hochglanzgeschichten, keine leeren Phrasen – stattdessen ehrliche Gespräche mit Menschen, die Verantwortung tragen. Die Hosts Peter Drage, Unternehmer und Berater aus Graz, und Torsten Philipp, Geschäftsführer der Geislinger GmbH in Salzburg, sprechen mit Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport und Gesellschaft über Leadership, Unternehmenskultur und persönliche Entwicklung. Das Ziel: kein weiteres Theorieformat, sondern ein ehrlicher Blick auf die Realität von Führung – mit all ihren Widersprüchen, Herausforderungen und Lernmomenten.

Leadership unplugged: Lernen von echten Erfahrungen

„Führung passiert nicht im Seminarraum, sondern im echten Leben“, betont Peter Drage. Gemeinsam mit Torsten Philipp gibt er Führung eine Stimme, die nahbar und menschlich ist. Statt abstrakter Modelle geht es in IN CONTROL um konkrete Erfahrungen – über Kommunikation, Geduld, Teamaufbau oder den Umgang mit Druck. So berichtet etwa Mario Brunner, Executive Vice President bei Motherson, über die Kunst des „kritischen Langsamen“ im Team. Milena Bonstingl, Gründerin von UNEVEN, spricht über die Erwartungen der Generation Z an moderne Führung. Und Ronald Root, Head of Analytics and Data bei van Oord, teilt, wie Recruiting mit Speed-Dating neue Perspektiven eröffnet.

Persönliche Entwicklung als Kern moderner Führung

Ob im Mittelstand oder in internationalen Konzernen – Leadership verlangt heute weit mehr als reine Fachkompetenz. Die Gäste von IN CONTROL erzählen, wie sie gelernt haben, Teams aufzubauen, Konflikte zu lösen und Veränderung zu gestalten. Dabei werden Themen wie New Work, Teamführung, Führungskultur und persönliches Wachstum zu einem roten Faden, der sich durch jede Episode zieht. Die Gesprächspartner zeigen, dass echte Führung keine perfekte Haltung verlangt, sondern Mut zur Offenheit und die Bereitschaft, sich selbst weiterzuentwickeln.

Zwei Hosts, eine Leidenschaft für Leadership

Peter Drage und Torsten Philipp verbindet eine gemeinsame Überzeugung: Gute Führung entsteht dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen – mit Haltung, Empathie und Klarheit. Drage leitet in Graz die MD Strategy Group und unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategie- und Business-Development-Initiativen. Philipp führt als Geschäftsführer die Geislinger GmbH, ein international agierendes Technologieunternehmen mit Sitz in Salzburg. Beide eint ihre Leidenschaft für Leadership und Organisationsentwicklung – und die Neugier, wie andere Menschen führen.

Ein Podcast für alle, die Führung leben

IN CONTROL – der Leadership-Podcast erscheint zweiwöchentlich, jeweils donnerstags, und ist auf Spotify, Apple Podcasts sowie auf www.incontrol-podcast.com verfügbar. Jede Episode bietet neue Einblicke in gelebte Führung – fernab von Floskeln, nah an der Realität.

Wer verstehen möchte, wie Leadership heute wirklich funktioniert, findet im Podcast inspirierende Antworten und ehrliche Geschichten. Jetzt reinhören unter www.incontrol-podcast.com.

