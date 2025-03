Immobilien ohne Makler verkaufen – die günstige Alternative

Wer seine Immobilie ohne Makler verkauft, spart sich die Maklerprovision und kann dennoch einen erfolgreichen Verkauf realisieren. Dank moderner Plattformen wie ohne-makler.at haben Eigentümer Zugang zu professionellen Tools, um ihre Immobilie eigenständig und effizient zu vermarkten.

Warum eine Immobilie ohne Makler verkaufen?

In Österreich verlangen Makler in der Regel eine Provision von bis zu 3 % des. Bei einer Immobilie im Wert von 500.000 € bedeutet dies zusätzliche Kosten von bis zu 15.000 €. Wer bereit ist, selbst Besichtigungen zu organisieren und den Verkaufsprozess in die Hand zu nehmen, kann diesen Betrag komplett einsparen.

Die Vorteile des Immobilienverkaufs ohne Makler

✔ Große Kostenersparnis – keine Maklerprovision, keine versteckten Gebühren.

✔ Volle Kontrolle über den Verkaufsprozess – Preisgestaltung, Verhandlungen und Termine liegen in der eigenen Hand.

✔ Direkter Kontakt zu Kaufinteressenten – keine Missverständnisse oder Verzögerungen durch Zwischenhändler.

Wie funktioniert der Verkauf einer Immobilie ohne Makler?

Ein erfolgreicher Immobilienverkauf erfordert eine gute Vorbereitung und eine durchdachte Strategie. Plattformen wie ohne-makler bieten Verkäufern alle wichtigen Werkzeuge, um ihre Immobilie selbstständig zu vermarkten – von der Wertermittlung bis zur Inseratschaltung.

1. Den richtigen Preis ermitteln

Eine realistische Preisgestaltung ist entscheidend für den erfolgreichen Verkauf. Professionelle Dienstleister helfen bei der Wertermittlung und bieten Marktanalysen, um den optimalen Preis festzulegen. Kunden von ohne-makler.at können den Immobilienwert sogar kostenlos ermitteln lassen.

2. Ansprechende Präsentation der Immobilie

Hochwertige Fotos, virtuelle 3D-Rundgänge und detaillierte Exposés erhöhen die Attraktivität des Angebots. Plattformen wie ohne-makler ermöglichen es Eigentümern, ihre Immobilie professionell zu präsentieren.

3. Reichweite maximieren durch gezielte Inserate

Ein breites Publikum erreicht man durch die Schaltung von Anzeigen auf führenden Immobilienplattformen und in sozialen Medien. Durch eine gezielte Strategie lassen sich mehr potenzielle Käufer ansprechen und Anfragen zentral verwalten.

4. Besichtigungen und Verhandlungen selbst übernehmen

Da kein Makler zwischengeschaltet ist, haben Verkäufer die Möglichkeit, Besichtigungen individuell zu planen und direkt mit Interessenten zu verhandeln.

5. Kaufvertrag und rechtliche Absicherung

Beim Abschluss des Verkaufs ist professionelle Unterstützung gesetzlich vorgeschrieben. Ein Notar Notar überwacht den Handel und Grundbuchänderungen. Er kann außerdem den Vertrag anfertigen. Alternativ übernehmen Fachanwälte die Vertragsgestaltung. So wird sichergestellt, dass alle rechtlichen Aspekte berücksichtigt werden.

Fazit: Immobilienverkauf ohne Makler – eine clevere Lösung

Der Verkauf einer Immobilie ohne Makler ist eine kostengünstige und effiziente Alternative für Eigentümer, die bereit sind, den Verkaufsprozess selbst in die Hand zu nehmen. Mit den richtigen Tools und einer strategischen Vorgehensweise lässt sich der Verkauf erfolgreich und ohne teure Maklergebühren abwickeln. Wer seine Immobilie ohne Makler vermarktet, spart nicht nur Geld, sondern behält auch die volle Kontrolle über den gesamten Prozess.