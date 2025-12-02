Immer frisch und pünktlich: Schwarz Obst Wien beliefert Einrichtungen

In Einrichtungen wie Großküchen, Pflegeheimen, Betriebskantinen und Spitälern zählt jede Minute. Eine verlässliche und gleichbleibend hochwertige Lebensmittelversorgung ist dabei Grundvoraussetzung. Ewald Schwarz, Geschäftsführer von Schwarz Obst mit Sitz in St. Ruprecht an der Raab, kennt diese Anforderungen seit Jahrzehnten – und hat sein Unternehmen genau darauf ausgerichtet. „Unsere Kundinnen und Kunden brauchen nicht nur frisches Obst und Gemüse, sondern oft auch bereits geschälte oder geschnittene Produkte, die sofort weiterverarbeitet werden können“, erklärt Schwarz. Die Produktpalette reicht von Beeren, Äpfeln, Südfrüchten und Salaten bis hin zu küchenfertiger Schnittware.

Schwarz Obst Wien: Bestellung am Abend, Lieferung am Morgen

Ein Alleinstellungsmerkmal des Betriebs ist die außergewöhnlich flexible Logistik. Wer seine Bestellung bis 20 Uhr aufgibt, erhält die Lieferung bereits am nächsten Werktag – in Ausnahmefällen werden auch Aufträge bis 22 Uhr entgegengenommen. Dieses Zeitfenster ermöglicht es Küchenleitungen, auch kurzfristig auf Veränderungen im Speiseplan oder auf Lieferengpässe zu reagieren. „Gerade in der Gemeinschaftsverpflegung ist diese Flexibilität ein echter Vorteil“, sagt Schwarz.

Ewald Schwarz: Erfahrung zählt beim Lebensmittel-Großhandel

Schwarz Obst Wien blickt auf mehr als 50 Jahre Erfahrung am Großmarkt zurück. Neben dem Handelsgeschäft betreibt das Unternehmen auch eine eigene Apfelproduktion mit rund zehn Hektar Anbaufläche – etwa 400 Tonnen werden pro Jahr geerntet. „Ich weiß, wie wichtig es ist, den Überblick über Qualität, Lagerung und Frische zu behalten“, betont Geschäftsführer Ewald Schwarz. Seine Warenkenntnis sei über Jahre gewachsen – nicht zuletzt durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Gastronomiebetrieben, Kreisler-Märkten und Pflegeeinrichtungen in ganz Österreich.

Das Ziel von Schwarz Obst Wien: Bestehenden Service weiter verbessern

Langfristig verfolgt Schwarz Obst in Wien ein klares Ziel: den bestehenden Service weiter zu optimieren – durch effiziente Prozesse, persönliche Betreuung und eine ständige Anpassung an die Bedürfnisse der Branche. Die Konkurrenz durch große Handelsketten und der zunehmende Preisdruck bleiben Herausforderungen. Umso wichtiger sei es, sich durch Service, Qualität und Verlässlichkeit klar zu positionieren.

Weitere Informationen unter www.schwarz-obst-wien.at.

