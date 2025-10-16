Ihr neues Eigenheim am Kremserberg in St. Pölten: Moderne Reihenhäuser in bester Lage

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

St. Pölten hat sich in den letzten Jahren als naturnaher Wohnsitz gemausert und findet immer mehr Anklang bei Familien, Pendler:innen und alle, die gerne in Wiennähe zuhause sind. Die niederösterreichische Landeshauptstadt verbindet die Ruhe der Natur mit urbanem Lebensgefühl und punktet gleichzeitig mit gut ausgebauter Infrastruktur. Zahlreiche Bildungseinrichtungen sowie Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten gehören ebenso zum St. Pöltner Repertoire, wie weitläufige Grünflächen, Radwege und Erholungsgebiete entlang der Traisen. Wer sich seinen Traum vom Eigenheim verwirklichen möchte, findet hier den idealen Ort für die Zukunft.

Die Gegend entlang der Traisen in und um St. Pölten ist ein beliebtes Naherholungsgebiet mit Aulandschaften und Seen – perfekt für Aktivitäten wie Spazierengehen, Wandern und Radfahren.

In Windeseile in Wien Die direkte Zugverbindung nach Wien ist ein großer Pluspunkt für Pendler:innen und jene, die die Vorzüge von Wien nicht missen möchten: In rund 30 Minuten – mit der Westbahn sogar in knapp 20 Minuten – befindet man sich schon in der Bundeshauptstadt. Wer lieber mit dem Auto unterwegs ist, legt die Strecke bis zur Stadtgrenze in etwa 50 Minuten zurück. Damit wird St. Pölten zur idealen Wohnadresse für alle, die in Wien arbeiten, aber in einer ruhigen, familienfreundlichen und vor allem preisgünstigeren Umgebung leben möchten. Denn sowohl Mietpreise als auch die Kosten für Eigentum sind in St. Pölten deutlich niedriger als in Wien. Während der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei Häusern in St. Pölten Stadt aktuell bei 4.035 Euro liegt, zahlt man in der Bundeshauptstadt in einem innerstädtischen Bezirk im Durchschnitt zwischen 7.000 und 19.000 Euro/m². (Quelle: immopreise.at) Nicht mehr nur vom Eigenheim träumen Der Kauf einer Immobilie garantiert Ihnen nicht nur ein Dach über dem Kopf, sondern ist auch eine nachhaltige Investition in Ihre Zukunft. Neben der finanziellen Sicherheit, die Sie genießen, steigert ein Eigenheim langfristig Ihr Vermögen und bietet einen wertbeständigen Rückzugsort, der Ihnen und weiteren Generationen Sicherheit schenkt. Legen Sie jetzt den Grundstein für Ihre Zukunft und erfüllen Sie sich den Traum vom eigenen Zuhause – am Kremserberg in St. Pölten.

Ihr neues Zuhause am Kremserberg: Wohnen mit Wohlfühlfaktor In sehr guter und ruhiger Lage am Kremserberg entstehen derzeit elf freifinanzierte Reihenhäuser im Eigentum, die höchsten Wohnansprüchen gerecht werden. Mit rund 112 Quadratmeter Wohnfläche und vier Zimmern bieten die Häuser ausreichend Raum für Ihre individuellen Wohnideen – vom Homeoffice bis zum Kinderzimmer. Jede Einheit verfügt außerdem über einen eigenen Garten mit Terrasse im Erdgeschoss und zwei Balkonen im Obergeschoss. Technisch sind die Häuser auf dem neuesten Stand. Beheizt wird über Fernwärme mittels Fußbodenheizung und eine kontrollierte Wohnraumlüftung sorgt für ein angenehmes Raumklima. Mit einem HWB (Heizwärmebedarf) von 45,9 kWh/m² (Klasse B) und einem fGEE (Gesamtenergieeffizienz-Faktor) von 0,69 (A+) erfüllen die Wohneinheiten höchste energetische Standards. Das bedeutet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz. Zudem sorgen Rollläden auch an heißen Tagen für ein angenehmes Raumklima. Jedes Reihenhaus verfügt über eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach, die als Kleinsterzeugungsanlage zur Stromversorgung beiträgt und die Energiekosten nachhaltig senkt. Zusätzlich sind die Stellplätze für eine spätere Errichtung von E-Ladestationen vorbereitet, sodass Sie Ihr Elektroauto bequem zuhause aufladen können. So verbindet Ihr neues Zuhause am Kremserberg modernen Wohnkomfort mit umweltfreundlicher Mobilität.

Dank Fernwärme, Wohnraumlüftung, PV-Anlage und top Energiewerten profitieren Sie von einem nachhaltigen Zuhause mit geringem Energieverbrauch und hohem Wohnkomfort.

Planmäßig bezugsfertig ist die Reihenhausanlage im März 2026.

Ideale Lage für Pendler:innen und Familien Die Umgebung rund um den Kremserberg besticht durch eine hervorragende Lebensqualität. Parks und Grünflächen liegen direkt vor der Haustüre und laden zu schönen Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein, während die gute Verkehrsanbindung kurze Wege nach St. Pölten und darüber hinaus ermöglicht – perfekt für Familien, Naturliebhaber:innen und Pendler:innen nach Wien. Ihr neues Zuhause wartet auf Sie Die Fertigstellung der Häuser ist für März 2026 geplant. Sichern Sie sich schon jetzt Ihr neues Zuhause in einer der aufstrebendsten Wohnlagen Niederösterreichs.

Alle Vorteile der elf Wohneinheiten auf einen Blick Privater Garten mit Terrasse im Erdgeschoss

im Erdgeschoss Zwei Balkone im Obergeschoss

im Obergeschoss Hochwertige Ausstattung wie Parkettböden, Rollläden, Feinsteinzeug

Extra Stauraum bietet die Gartenhütte

Zwei PKW-Parkplätze direkt am Grundstück, vorbereitet für E-Ladestationen

direkt am Grundstück, vorbereitet für Beheizung über Fernwärme mit Fußbodenheizung

mit Fußbodenheizung Kontrollierte Wohnraumlüftung für frische Luft das ganze Jahr über

für frische Luft das ganze Jahr über Außenbeschattung für ein angenehmes Raumklima auch im Sommer

für ein angenehmes Raumklima auch im Sommer Eigene Photovoltaikanlage pro Haus zur Stromerzeugung