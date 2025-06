Idylle am Bauernhof: Rückzugsort statt Pflichtprogramm

Ein paar Hühner auf dem Hof, eine Katze auf der Fensterbank, Pferde auf der Weide – was wie ein Kinderbuch beginnt, ist für Denise Devich-Krenz Alltag. Seit 2022 vermietet sie die Idylle am Bauernhof in Weitersfeld an der Mur – und trifft damit offenbar einen Nerv. Die Gäste kommen, um abzuschalten. Nicht mit Digital-Detox-Seminaren oder festem Freizeitplan, sondern durch das, was einfach da ist: Ruhe, Natur, Tiere.

Die Unterkunft selbst ist schlicht und funktional: zwei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer mit Schlafcouch, ein Bad mit Dusche und eine Wohnküche mit Blick auf den Hof. Für viele bedeutet das mehr Erholung als der Besuch eines Wellnesshotels.