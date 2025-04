HVW Architektur: „Jedes Projekt ist ein Prototyp“ im Gewerbebau

Vom Verständnis zum Entwurf

Der erste Schritt ist immer das tiefe Verstehen der Betriebsprozesse: „Wir gehen in die Unternehmen, beobachten Produktionsabläufe, stellen kritische Fragen – und hören gut zu. Nur so kann Architektur entstehen, die auch wirklich funktioniert“, sagt Dipl.-Ing. Ronald Veternik. Diese Analyse hilft dabei, gewachsene Strukturen zu hinterfragen und neu zu denken – ein Prinzip, das bei der HVW Architektur ZT-GmbH seit jeher gelebt wird.

Flexibilität als Planungsprinzip

Ein klarer Trend in der Industrie: Anpassungsfähigkeit. Gebäude müssen mit den Unternehmen mitwachsen können – räumlich und funktional. „Viele unserer Kunden wissen: In fünf Jahren wird hier nicht mehr dasselbe produziert. Deshalb ist es wichtig, Räume flexibel nutzbar zu machen – auch wenn Umbauten später nie so reibungslos funktionieren, wie man es sich beim Planen wünscht“, so Dipl.-Ing. Andreas Walter.

Nachverdichtung statt Neubau

Während früher oft auf der „grünen Wiese“ gebaut wurde, liegt der Fokus heute auf der Nachverdichtung. „Sanierungen, Erweiterungen und Aufstockungen bestehender Standorte machen einen Großteil unserer Projekte aus“, betont Dipl.-Ing. Ronald Veternik. Das schont nicht nur Bodenressourcen, sondern ist oft auch wirtschaftlicher – wenn baurechtliche, gewerberechtliche und logistische Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. HVW Architektur ZT-GmbH bringt hier die nötige Erfahrung und Weitsicht mit.