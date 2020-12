Ein Traum unter dem Baum: Große Vielfalt von Huawei zu Weihnachten

In einem Jahr, das fordernder nicht hätte sein können, möchte Huawei mit seinen Produkten die schönen Seiten des Lebens in den Vordergrund stellen. Ob schöne Momente mit den innovativen Kameras der Smartphones von Huawei für immer festhalten, mit den Huawei FreeBuds Pro in eine Welt der Musik eintauchen oder Stress reduzieren und die sportlichen Aktivitäten mit den Smartwatches von Huawei steigern. Die Huawei Watch GT 2 Pro, die Huawei Watch Fit, die Huawei FreeBuds Pro, das Huawei Matebook 13, das Huawei P smart 2021 sowie die Huawei P40 Serie lassen zu Weihnachten die Augen funkeln – nicht nur die der Liebsten, sondern auch die eigenen.



Huawei P smart 2021: Weihnachtsfotos in Profi-Qualität

Mit dem neuen Fotografie-Wunder werden alle Aufnahmen beim Weihnachtsfest unvergesslich. Das AI-Quad-Kamerasystem sowie das hochwertige FullView-Display sorgen dafür, dass magische Shots der sinnlichsten Zeit im Jahr ab nun ein leichtes sind. Das Smartphone wurde entwickelt, um den vielfältigen Ansprüchen seiner jungen Nutzer gerecht zu werden.



Mit einer 48-MP-Hauptkamera, einer 8-MP-Ultraweitwinkelkamera, einer 2-MP-Makrokamera und einer 2-MP-Tiefenkamera liefert der smarte Begleiter für jede Situation die richtige Aufnahme. Innovative Kamera-Features wie Ultra-Weitwinkel, Bokeh, Makro oder Nacht-Modus waren früher Ausdrücke der fernen Fotografenwelt. Das Huawei P smart 2021 vereint all diese Möglichkeiten in einem preisgünstigen All-Rounder mit einem Quad-Kamera-Setup. Von ausgedehnten Gebirgsketten bis hin zu Makroaufnahmen - dieser erstaunlichen Vierfach-Kamera entgeht nichts. Die hochauflösende 48 Megapixel-Hauptkamera hilft dir, unvergessliche Momente in lebendigen, ultraklaren Details festzuhalten. Der smarte Super Night Modus sorgt dafür, dass dir auch bei schwachem Licht faszinierende Aufnahmen gelingen. Sowohl lebhafte Großstadtszenen als auch romantische Portraits bei Kerzenlicht werden somit zu einem Kinderspiel. Dank des 120°-Ultra-Weitwinkelobjektivs bist du in der Lage, selbst größte Gebäude komplett abzulichten oder eine Menschenmenge vollständig ins Bild zu bekommen, ohne vorher weit zurückgehen zu müssen.



Das Huawei P smart 2021 ist mit dem 22,5 W Huawei SuperCharge ausgestattet. Dadurch wird ein schnelles Aufladen des Smartphones möglich: Mit nur 10 Minuten Ladezeit kann das Smartphone zwei Stunden lang benutzt werden. Der 128 GB interne Speicher des Huawei P smart 2021 kann auf bis zu 512 GB mittels einer externen microSD-Speicherkarte erweitert werden, um uneingeschränktes Fotovergnügen zu ermöglichen.

Huawei Watch GT 2 Pro: Der persönliche Fitnessprofi und Gesundheits-Coach

Die Huawei Watch GT 2 Pro kommt in zwei verschiedenen Versionen auf den Markt: Die Sport-Variante mit einem schwarzen Armband aus Fluorelastomer und die Classic-Edition, mit elegantem grauen Lederarmband und einem Titangehäuse ausgestattet. Mit ihrem AMOLED-Saphirglas-Display und einer Keramikrückseite sind alle Modelle nicht nur besonders stylisch, sie bieten auch einen echten Mehrwert für SportlerInnen und Outdoor-Fans.



Die Huawei Watch GT 2 Pro unterstützt präzises Datentracking für mehr als 100 Workout-Modi, darunter 17 professionelle und 85 benutzerdefinierte Modi und hilft dir, deinen gesamten Bewegungsablauf zu verfolgen. Darüber hinaus gibt es mehr als 10 Laufkurse mit durchgehender Sprachführung, um dir weitere Anregungen für die Trainingsoptimierung zu geben. Ob beim Laufen oder beim Indoor-Workout, einfach den richtigen Modus auswählen und das Gerät misst deine Herzfrequenz, gelaufene Kilometer und Kalorienverbrauch. So zeichnet ebenfalls der neue Ski- und Snowboardmodus alle wichtigen Werte rund um Herzfrequenz, Durchschnittsgeschwindigkeit, maximale Steigung sowie Spur und Distanz auf – auch der Sauerstoffgehalt im Blut wird während der gesamten Fahrt erfasst.



Der besonders energieeffiziente Huawei Kirin A1 SoC im Inneren der Huawei Watch GT 2 Pro ermöglicht dem Nutzer eine besonders lange Akkulaufzeit von bis zu zwei Wochen. Mit der kabellosen Schnellladung lässt sich die Huawei Watch GT 2 Pro in nur fünf Minuten für weitere zehn Stunden aufladen – dank Reverse Charging auch direkt auf der Rückseite des passenden Huawei-Smartphones. Um dem Nutzer den Alltag zu erleichtern, bietet die Huawei Watch GT 2 Pro zudem nützliche Funktionen wie die Möglichkeit Bluetooth-Anrufe zu erhalten und die Funktionen TruSleep 2.0 Schlafmessung und TruRelax Stressmessung. Diese sorgen on-top für ein effizientes, komfortables und gesundes Leben, da der Nutzer zu jeder Zeit seine Werte checken und mit gezielten Atemübungen dem Stress entgegenwirken kann.

„Smarte Wearables können immer exakter Daten liefern und so die Gesundheit unterstützen. Die Werte für Vitalparameter von Wearables sind gut, genau und verlässlich. Selbst für unerfahrene Nutzer sind die Daten leicht lesbar – also wirklich für jeden geeignet, der seine Gesundheit im Blick haben möchte“, so auch Thomas Zimmermann vom Antistresszentrum.

Huawei Watch Fit: Sportlich durch den Winter

Insgesamt 96 benutzerdefinierte Trainingsmodi, eine automatische Trainings- sowie Stresserkennung, Herzfrequenzüberwachung und ein Telefonassistent helfen, fit in die kalte Jahreszeit zu starten. Die Huawei Watch Fit wurde zudem für den täglichen Gebrauch entwickelt und ist auf Komfort und angenehmes Tragegefühl ausgelegt: Lediglich 34 Gramm wiegt das Mitglied der Huawei Watch-Serie. Sehr komfortabel ist zudem auch die Akkulaufzeit von bis zu zehn Tagen. Die Huawei TruRelax Technologie und der Algorithmus für die kontinuierliche Stresserfassung überwachen effizient das Stressniveau des Trägers, um festzustellen, ob der Nutzer angespannt ist. Nach der Erkennung kann mit vorgeschlagenen, geführten Atemübungen gezielt Stress abgebaut werden.

Huawei FreeBuds Pro: Purer Soundgenuss durch dynamische Active Noise Cancellation

Ausgestattet mit der intelligenten Dynamic Noise Cancellation (DNC) reduzieren die Huawei FreeBuds Pro die Umgebungsgeräusche intensiv um bis zu 49 Dezibel und sorgen für ungestörten Musikgenuss. Dabei nehmen die Huawei FreeBuds Pro je nach situativer Geräuschkulisse in der „dynamischen Rauschunterdrückung“ automatisch die jeweils beste Einstellung vor. Auf Wunsch des Nutzers lassen sich die Geräusche unterschiedlich filtern und Stimmen können hervorgehoben werden und störende Geräusche, die bei Wind entstehen können, werden zudem eliminiert. Beim Telefonieren sorgen drei Mikrofone bei Gesprächen für eine hohe Qualität und klare Verständlichkeit beim Gegenüber. Ausgestattet mit verschiedenen Modi, sind die Huawei FreeBuds Pro die perfekten Begleiter in jeder Situation.



Bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung können Nutzer mit einer einzigen Ladung bis zu 7 Stunden lang Musik hören, in Verbindung mit dem Lade-Etui bis zu 30 Stunden. Die smarten Kopfhörer sehen nicht nur elegant in verschiedenen Farben aus, sondern sie passen auch dank der im Lieferumfang enthaltenen Silikonaufsätze in den Größen S, M und L in nahezu jedes Ohr und sorgen somit für den idealen Tragekomfort.

Huawei Matebook 13: Nahtloses Zusammenspiel durch Multi-Screen-Collaboration

Die Huawei MateBook 13 erfüllt alle Anforderungen für jegliche Lern- und Freizeitsituationen. Mit einem Gewicht von nur 1,3 kg ist es auf optimale Tragbarkeit ausgerichtet. Für Huawei Smartphone User sorgt das besondere Feature Multi-Screen Collaboration für eine unkomplizierte Übertragung von Fotos und Dateien vom Smartphone zum Matebook. Mit nur einem Knopfdruck wird aus deinem Smartphone und deinem Laptop eins – und das ganz ohne Internetverbindung. Fotos, die mit dem Smartphone aufgenommen wurden, können zum Beispiel einfach per Drag and Drop auf das Notebook gezogen und direkt nachbearbeitet werden. Auch Chatnachrichten, die über ein Huawei Smartphone verschickt werden sollen, können mit der Multi-Screen-Collaboration Technologie rasch und unkompliziert über die Notebook-Tastatur verfasst werden.

Huawei MatePad: Ideales Multi-Tasking

Immersive Gaming, E-Learning oder Remote Work: Das Huawei MatePad bietet die richtige Technologie für jede Situation. Ausgestattet mit dem leistungsstarken Kirin 810 und einem charakteristischen 10,4-Zoll 2K FullView-Display, das Funktionen wie Low Blue Light Eye Protection, FollowCam und smarte Multitasking-Features unterstützt, ist das neue Huawei Tablet der ideale Begleiter für Unterhaltung, zum Lernen und allem dazwischen.

Außerdem ist das Huawei MatePad der perfekte Begleiter, um gleichzeitig mehrere Aufgaben zu erledigen: Dank Multi-Screen Collaboration verschmelzen das Tablet und das Huawei Smartphone zu einem Gerät. Per Drag and Drop kann man ganz einfach die Dateien zwischen Tablet und Smartphone übertragen. Durch die Multi-Window Funktion kann paralleles Arbeiten mit zwei Apps nebeneinander verwirklicht werden. Durch einfaches Ziehen des Rahmens können die Größen der Fenster bequem an seine Bedürfnisse angepasst werden. Im Weiteren kann man die Ansicht durch App- Multiplikator erweitern, in dem man das gleichzeitige Anzeigen und das Steuern zweier Funktionen innerhalb von einer Anwendung aktiviert. Mit diesen drei Features können Notizen im Blick behalten werden, während eine Präsentation vorbereitet wird – gleiches gilt für das Schreiben von Mails und das Implementieren von Bildern. Einer einwandfreien Arbeitsroutine beim Multi-Tasking steht so nichts im Wege.

Huawei P40 Pro: Winterfotografie auf höchstem Niveau mit dem Fotowunder

Die Smartphones der Huawei P40-Serie ermöglichen mit verschiedenen detaillierten Kameraeinstellungen eine Basis, die jede und jeden zum Profi-Fotografen macht. Die Ultra Vision Quad Kamera von Leica revolutioniert die Wahrnehmung von Geschwindigkeit und Leistung mit dem hochmodernen Kirin 990 5G Chipsatz.



Dieses Jahr wurde das Flaggschiff Huawei P40 Pro von der TIPA (Technical Image Press Association) mit der renommierten Auszeichnung „Bestes Foto Smartphone“ ausgezeichnet.

Beim Spaziergang in der Natur ist es mit dem Huawei P40 Pro ein Kinderspiel, weit entfernte Schönheiten der Natur fotografisch einzufangen. Der bis zu 10-fache, echte optische Zoom ermöglicht eine kristallklare Vergrößerung von Szenarien aus der Entfernung. An Wintertagen tritt die Dunkelheit sehr früh ein, aber beim überlegenen Nachtmodus benötigt das Huawei P40 Pro in den meisten Situationen weniger als eine Viertelsekunde, um ein Foto aufzunehmen und es ideal zu verarbeiten. So kann in jeder Situation schnell und mit minimaler Ausfallzeit fotografiert werden – auch bei schwierigen Lichtverhältnissen.

Zukunftssicher mit der Huawei AppGallery und Multipath-Strategie

Die Huawei AppGallery ist der offizielle AppStore für Huawei Smartphones und Tablets und bereits der drittgrößte App-Marktplatz der Welt. Hier laden weltweit über 490 Millionen monatlich aktive Nutzer einfach und sicher Apps herunter. Huaweis Ziel ist es, die Huawei AppGallery in Zusammenarbeit mit den weltweit innovativsten EntwicklerInnen zu einer zukunftsweisenden, offenen App-Plattform zu machen. Die Privatsphäre und Sicherheit aller Nutzer wird gewährleistet und ein einzigartiges Nutzererlebnis ermöglicht. Hierfür verfolgt das Unternehmen eine gezielte Strategie über verschiedene Pfade:



1. Wachsendes Angebot: Über die Huawei AppGallery lassen sich beliebte Apps und Spiele schnell und unkompliziert installieren. Ob Facebook und WhatsApp, Microsoft Office, Amazon Shopping, oder Top-Games wie Asphalt 9 und Fortnite – die Vielfalt ist groß und wächst täglich. Lokale Experten-Teams arbeiten kontinuierlich daran, dass weitere wichtige Apps für den lokalen, wie internationalen Markt in die Huawei AppGallery integriert werden. So sind bereits österreichische Apps wie Mein ELBA-App der Raiffeisen Bank, die George und s Identity-App der Erste Bank, Handy-Signatur App, ÖBB, ORF TVthek, jö Bonus Club, willhaben, mjam sowie Apps der heimischen Mobilfunkanbieter in der Huawei AppGallery vertreten. Und wöchentlich kommen neue Apps aus Österreich dazu. Dank einer vierfachen Sicherheitsüberprüfung sind alle Apps in der Huawei AppGallery besonders sicher.



2. Petal Search: Mit der Petal Search Funktion können Nutzer alle Inhalte, egal ob Nachrichten, Bilder, Internetvideos, Musiktitel oder Apps, auf dem Smartphone mit nur einem Klick suchen und finden. Der vollautomatisierte Algorithmus zeigt den Nutzern die besten Ergebnisse basierend auf Zeit, Relevanz, Zuverlässigkeit der Quelle und weiteren Faktoren an. In Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Suchmaschinen entwickelt, können mit Petal Search Millionen von Apps heruntergeladen und installiert werden.



3. Phone Clone: Die auf Huawei Smartphones und Tablets vorinstallierte App überträgt Kontakte, Anruflisten, Daten, Nachrichten, Anwendungen, Videos, Fotos und Einstellungen praktisch und schnell vom alten Smartphone auf die neue Huawei P40-Serie oder die Huawei MatePad-Serie.



