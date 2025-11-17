HUAWEI kehrt zurück: Neuer Online-Store & Smartphone Pura 80-Series

HUAWEI ist zurück in Österreich – und das mit einem starken Auftritt! Mit dem Launch des neuen HUAWEI Online Stores und der Einführung der neuesten HUAWEI Smartphone Pura 80 series setzt das Unternehmen neue Akzente in Design, Fotografie und Benutzererlebnis.

Der neue HUAWEI Online Store bietet Kundinnen und Kunden in Österreich erstmals eine zentrale Plattform, um Smartphones, Wearables, Laptops sowie Smart-Home-Produkte direkt zu beziehen. Neben exklusiven Launch-Angeboten profitieren Nutzer:innen von schneller Lieferung, lokalem Support und regelmäßig wechselnden Aktionen.

Im Mittelpunkt steht die HUAWEI Pura 80 series – die jüngste Generation der ikonischen Smartphones, die sich durch ihren Fokus auf Ästhetik und mobile Fotografie auszeichnet. Das Ultra Lighting Kamerasystem ermöglicht brillante Bilder selbst bei schwierigen Lichtverhältnissen und eröffnet neue kreative Möglichkeiten. Ergänzt wird dies durch ein markantes, edles Design, das nahtlos in der Hand liegt und hochwertige Materialien mit zeitloser Formensprache verbindet.

Mit dem Comeback in Österreich möchte HUAWEI an seine starke Community anknüpfen und gleichzeitig neue Nutzer:innen begeistern. Der Anspruch bleibt derselbe: Technologie entwickeln, die inspiriert – und den Alltag intuitiver, schöner und smarter gestaltet.