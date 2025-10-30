Holfinity: Mein Baby schreit die ganze Nacht – was kann ich tun?

Sanfte Hilfe bei Schlafproblemen: Die Idee hinter Baby Balancing

Wenn ein Baby nachts nicht zur Ruhe kommt, stoßen viele Eltern schnell an ihre Grenzen – medizinische Ursachen werden abgeklärt, doch das Schreien bleibt. Genau hier setzt das Baby Balancing der HOLFINITY Akademie an: Das von Iris Lichtenberger aus ihrer langjährigen Praxiserfahrung heraus entwickelte Konzept basiert auf Techniken aus der Kinesiologie, Cranio Sacral Balancing sowie energetischen Methoden. Das Ziel: Regulationsmechanismen im Körper anstoßen, das Nervensystem stabilisieren und so den Schlaf fördern. Durch gezielte, sanfte Griffe können Innervation, Verdauung und das vegetative Gleichgewicht beeinflusst werden – ein Ansatz, der sich in der Praxis als hilfreich bewährt.

Kinesiologie und Cranio Sacral Balancing als Unterstützung für Babys

Das Zusammenspiel aus Kinesiologie-Ausbildung und Cranio Sacral-Ausbildung bildet das Fundament des ganzheitlichen Ansatzes. Anstatt ausschließlich Symptome zu behandeln, betrachtet die Methode der HOLFINITY Akademie das Baby in seinem gesamten System. Koliken, Geburtsstress und Schlafprobleme werden nicht isoliert gesehen, sondern im Kontext des Zusammenspiels von Körper, Geist und Nervensystem betrachtet. In der Ausbildung lernen Teilnehmer:innen, wie Blockaden und Belastungen durch gezielte Anwendungen gelöst werden, um Regeneration und Selbstberuhigung zu fördern.

Ganzheitliche Kompetenz für Eltern und Berufsalltag

Die Baby-Balancing-Ausbildung nach Iris Lichtenberger bei der HOLFINITY Akademie richtet sich nicht nur an professionelle Anwender wie Hebammen oder Therapeuten, sondern ausdrücklich auch an Eltern, die ihre Kinder aktiv bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützen möchten. Dies ermöglicht einen niederschwelligen Einstieg in die Bereiche der Kinesiologie und Humanenergetik. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der individuellen Begleitung: Einsteiger werden Schritt für Schritt an die Methoden herangeführt und erhalten flankierende Unterstützung in Form von Live-Zooms, persönlichem Kontakt und lebenslangem Zugriff auf Lerninhalte.