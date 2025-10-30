Holfinity: Mein Baby schreit die ganze Nacht – was kann ich tun?
Nächte voller Unruhe, stundenlanger Wein, ratlose Eltern – für viele Familien beginnt die herausfordernde Zeit nach der Geburt oft mit Schlafmangel und Sorgen. Neben medizinischer Betreuung nehmen Eltern immer mehr ergänzende, sanfte Methoden in Anspruch, um Babys in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die HOLFINITY Akademie setzt mit ihrer Baby-Balancing-Ausbildung nach Iris Lichtenberger auf einen ganzheitlichen Ansatz, der darauf ausgerichtet ist, das Wohlbefinden der Kleinsten zu fördern und Eltern wirkungsvolle Werkzeuge an die Hand zu geben
Sanfte Hilfe bei Schlafproblemen: Die Idee hinter Baby Balancing
Wenn ein Baby nachts nicht zur Ruhe kommt, stoßen viele Eltern schnell an ihre Grenzen – medizinische Ursachen werden abgeklärt, doch das Schreien bleibt. Genau hier setzt das Baby Balancing der HOLFINITY Akademie an: Das von Iris Lichtenberger aus ihrer langjährigen Praxiserfahrung heraus entwickelte Konzept basiert auf Techniken aus der Kinesiologie, Cranio Sacral Balancing sowie energetischen Methoden. Das Ziel: Regulationsmechanismen im Körper anstoßen, das Nervensystem stabilisieren und so den Schlaf fördern. Durch gezielte, sanfte Griffe können Innervation, Verdauung und das vegetative Gleichgewicht beeinflusst werden – ein Ansatz, der sich in der Praxis als hilfreich bewährt.
Kinesiologie und Cranio Sacral Balancing als Unterstützung für Babys
Das Zusammenspiel aus Kinesiologie-Ausbildung und Cranio Sacral-Ausbildung bildet das Fundament des ganzheitlichen Ansatzes. Anstatt ausschließlich Symptome zu behandeln, betrachtet die Methode der HOLFINITY Akademie das Baby in seinem gesamten System. Koliken, Geburtsstress und Schlafprobleme werden nicht isoliert gesehen, sondern im Kontext des Zusammenspiels von Körper, Geist und Nervensystem betrachtet. In der Ausbildung lernen Teilnehmer:innen, wie Blockaden und Belastungen durch gezielte Anwendungen gelöst werden, um Regeneration und Selbstberuhigung zu fördern.
Ganzheitliche Kompetenz für Eltern und Berufsalltag
Die Baby-Balancing-Ausbildung nach Iris Lichtenberger bei der HOLFINITY Akademie richtet sich nicht nur an professionelle Anwender wie Hebammen oder Therapeuten, sondern ausdrücklich auch an Eltern, die ihre Kinder aktiv bei der Bewältigung von Herausforderungen unterstützen möchten. Dies ermöglicht einen niederschwelligen Einstieg in die Bereiche der Kinesiologie und Humanenergetik. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der individuellen Begleitung: Einsteiger werden Schritt für Schritt an die Methoden herangeführt und erhalten flankierende Unterstützung in Form von Live-Zooms, persönlichem Kontakt und lebenslangem Zugriff auf Lerninhalte.
Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit stärken
In einer Zeit, in der Elternschaft oft als permanente Herausforderung empfunden wird, legt die HOLFINITY Akademie Wert darauf, Selbstwirksamkeit zu vermitteln. Das Prinzip: Selbst einfache Techniken aus Kinesiologie und Cranio Sacral Balancing empowern Eltern, das Wohlbefinden ihrer Kinder aktiv mitzugestalten. Erfahrungsberichte aus dem Institut zeigen, dass nicht nur das Baby vertraut ist – auch Eltern gewinnen eine Sicherheit und fühlen sich weniger hilflos. Die Methoden finden mittlerweile auch Anwendung in Gruppenangeboten, regionalen Praxen und Online-Settings.
Bewährte Synergien zwischen Schulmedizin und Komplementärmedizin
Der Ansatz der HOLFINITY Akademie ist bewusst kein Ersatz, sondern eine Ergänzung zur klassischen Medizin. Die erfahrenen Referenten vermitteln Techniken und Hintergründe so, dass Synergien entstehen: Während Ärzt:innen akute oder organische Ursachen ausschließen, können Eltern begleitend mit ganzheitlichen Methoden arbeiten, Stress und Anspannung reduzieren sowie Entwicklungs-Prozesse aktiv fördern. Mit über 20 Jahren Erfahrung setzt sich das Ausbildungsteam der HOLFINITY Akademie für niederschwellige, fundierte Alternativen ein, die Familien helfen, Krisenzeiten resilienter und sicherer zu überstehen.
